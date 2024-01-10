Військові пояснили, чому блогеру Волошину не варто обурюватися на заклик піти в ТЦК

Блогеру Олександру Волошину не варто обурюватися на пропозиції оновити дані в ТЦК, адже донати - не індульгенція від виконання конституційного обов'язку.

Про це йшлося у другому випуску спільної програми Центру протидії дезінформації та "Укрінформу" "Про війну".

Зокрема, один з ведучих програми лейтенант ЗСУ та заступник керівника ЦПД Андрій Коваленко, коментуючи реакцію відомих блогерів на озвучений в першому випуску програми заклик до них від військових піти оновити свої дані в ТЦК, наголосив, що блогер Волошин "одразу обурився, адже збирає для військових донати".

Зокрема цей відомий блогер не підтримав пропозицію військових сходити інфлюєнсерам до ТЦК, заявивши, що кожен має бути на своєму місці. За словами Олександра Волошина, блогери та інфлюєнсери своєю роботою допомагають закривати багатомільйонні збори на допомогу ЗСУ. Як приклад він нагадав про блогера Мішу Лебігу, який за 2023 рік зібрав понад вісім мільйонів грн на допомогу українській армії.

"Вибачте, але я теж робив великі донати і не робив з цього піар. Стас Осман з "Айдару" робить великі донати при тому, що він в армії, купа військових робить такі донати. Це не індульгенція, є конституційний обов'язок", - заявив Коваленко.

При цьому він додав, що озвучена головою Чернігівської ОВА В'ячеславом Чаусом інформація про наявність загрози від рф з півночі "має нагадати, що є білоруський кордон, який зараз тихий, але хтось там має бути з наших військ. Є північний кордон".

"Дехто каже, що ті, хто стоять на кордоні з Білоруссю, вони тиловики, не воюють, нічого не роблять. Щодо північного кордону немає інформаційного фону, не розповідають багато про обстріли, про ДРГ, про загрози і люди думають, що війна у нас тільки на Донбасі і мобілізація додаткова не потрібна, і все у нас під контролем. Потрібно людям згадати, що при нарощенні загроз армії потрібні резерви, щоб контролювати безпеку, а резерви формуються з навчених людей", - зазначив Андрій Коваленко, додавши, що інфлюєнсери мають все це розуміти і це донести до людей.

Зі свого боку, співведучий програми офіцер бригади "Азов" НГУ Дмитро з позивним "Дипломат" заявив, що треба подякувати військовим, що Луцьк, Рівне, Чернігів "плюс-мінус можуть спати спокійно, принаймні спокійніше, ніж в Авдіївці чи на Запорізькому напрямку, або в Херсоні. Але це не з повітря взялося, це величезна робота величезної кількості людей".

"Мені закидали, що деякі блогери роблять набагато більше, ніж навіть військові. Мене це взагалі шокує… Те, що блогер збирає донати – це класно, але що ще вони повинні робити, коли в країні війна? Це абсолютно логічна і нормальна ситуація. І ніхто нікого в окопи не заганяє. Андрій сказав лише те, що блогери мають подати приклад для молоді і для збентеження нашого суспільства, щоб вони не забували про війну", - підсумував Дипломат.

Нагадаємо, в першому випуску програми "Про війну" військові Андрій Коваленко та Дмитро "Дипломат" звернулися до блогерів та інфлюенсерів з великою аудиторією із закликом піти в ТЦК та пройти ВЛК, власний прикладом спонукаючи громадян країни змінити ставлення до мобілізації.