Аня Тринчер и блогер Волошин объявили о разводе, через год после свадьбы. ВИДЕО

Певица Анна Тринчер официально объявила о разводе с супругом Александром Волошиным. На своей странице в Instagram она опубликовала диалог с ним, в котором они расставили все точки над "і".

Волошин отметил, что делал плохие вещи, которые не должен был делать в отношениях с супругой. Анна же вспомнила, как муж сказал ей, что уже как полгода ее не любит. Заметно, что певице сложно дался этот разговор, потому что она едва сдерживала слезы.

Также Волошин на видео рассказал, как на развод с Тринчер отреагировали его родители. По словам блогера, они сказали, что человек, который будет идти с ним по жизни, должен быть в хороших с ними отношениях.

"Это очень болезненная для меня тема. Развод - это маленькая смерть", - добавила Тринчер.

После этого она расплакалась, как и Волошин. Также Тринчер написала:

"Мы взрослые люди и так бывает, главное, чтобы каждый был счастлив, а вместе или нет – неважно. Надеюсь, вы будете вспоминать "нас" с улыбкой, как и мы друг друга. Спасибо всем. Спасибо тебе, Саш".

Видео, интервью на YouTube

Кадры из видео

Отметим, что Анна Тринчер и Александр Волошин начали встречаться весной 2021 года. Уже осенью того же года блогер сделал предложение певице. Женилась пара в сентябре прошлого года. Однако в этом году начали распространяться слухи, что в отношениях влюбленных серьезные проблемы. Анна сама подтверждала, что у них действительно не все в порядке. Пара посещала семейного психолога и пыталась спасти брак. Однако Александру и Анне не удалось справиться с кризисом.