Никита Добрынин впервые рассказал почему они расстались с инста-блогершей Дашей Квитковой

Популярный ведущий и организатор праздников Никита Добрынин впервые поделился подробностями своего развода с блогершей Дашей Квитковой.

Шоумен признался, что он уже пережил этот момент, хотя поначалу ему было очень тяжело. Никита Добрынин признался, что полгода собирал себя по кирпичикам, потому что у него развод с Дашей Квитковой забрал много сил и энергии.

Впрочем, конкретизировать, что именно стало причиной разрыва супругов, Никита не захотел и попросил в дальнейшем ему не задавать вопросов по этой теме.

"Мне эта тема уже не так сильно болит. Она мне уже не отзывается. Я просто пережил этот момент. Я понимаю, что у многих людей может возникать ко мне вопрос, но просто из уважения ко мне я прошу не задавать мне этот вопрос. Иногда отношения умирают, к сожалению, как люди. Это происходит неожиданно. Я перед собой, перед богом совершенно искренний. Это были серьезные отношения, с очень сильными чувствами. Но, к сожалению, случается и так. Не совпадают цели, не совпадают ценности в жизни. И люди продолжают двигаться в разных направлениях", – сказал Добрынин в подкасте Алины Шаманской "Розлючена".

Даша Квиткова и Никита Добрынин / Фото: instagram.com/kvittkova



Добавил шоумен, что он знал о том, что Квиткова намерена объявить об их разводе в интервью Маше Ефросининой и рассказал о своей реакции.

"Я знал, что это интервью состоится. Я был уверен в ее порядочности. Я не был "за", "класс". Это были эмоции: это твое решение, хочешь давай это интервью", – поделился Добрынин.



Даша Квиткова и Никита Добрынин / Фото: instagram.com/kvittkova



По словам ведущего, сейчас они с Квитковой пытаются поддерживать нормальные отношения ради их общего сына, двухлетнего Льва.

"Нас связывает родительство, нас связывает уважение друг к другу. Нас связывает желание дальше развиваться и быть лучшими родителями для нашего сына. У нас это больше чем получается, я спокоен за сына, когда он рядом с ней. Я спокоен, когда он рядом со мной. Это самое главное, что она самая лучшая мама для нашего сына", – сказал Добрынин.



Никита Добрынин и Даша Квиткова с сыном / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Напомним, что Даша Квиткова сообщила о разводе с Никитой Добрыниным в январе этого года. Блогерша не назвала причины их разрыва. У экс-супругов есть общий сын Лев, который родился 13 июля 2021 года. После разрыва бывшие влюбленные ходили к семейному психологу, чтобы остаться в хороших отношениях ради сына.