Купив, обдурив, не вернувся. Як троє колишніх народних депутатів втекли з України по системі «Шлях»

NGL media продовжує досліджувати списки чоловіків, які після початку повномасштабного вторгнення виїхали з України і більше не повернулися. Цього разу нам вдалося виявити серед них трьох колишніх депутатів Верховної Ради.

Усіх їх об’єднує те, що вони змогли перетнути кордон по системі «Шлях» під виглядом волонтерів, які їдуть за гуманітарною допомогою. Але способи отримати необхідні для виїзду документи у кожного були різними – хтось банально купив підроблені, а дехто обдурив реальних волотерів.

Волонтер преміум-класу

У середу 6 липня 2022 року пункт пропуску «Угринів» на українсько-польському кордоні перетнув новенький Mercedes-Benz GLE 350D з номерними знаками КІ0001РІ. Таку прикметну комбінацію цифр 0001 можна назвати «фамільними номерами» родини Кацуб – як мінімум останні десять років вона красується на всіх автомобілях сім’ї.

Це прізвище було доволі відомим у часи Януковича – брати Сергій та Олександр Кацуби по черзі обіймали керівні посади у «Нафтогазі України», а Сергій Кацуба також обирався народним депутатом від забороненої нині «Партії регіонів». Після Революції гідності обидва брати стали фігурантами численних кримінальних справ про розкрадання у « Нафтогазі», у тому числі – через сумнозвісну схему з «вишками Бойка».



Зліва направо – Сергій та Олександр Кацуби (фото Instagram)

Тієї середи на Mercedes-Benz GLE 350D з України виїхав старший брат Сергій Кацуба. На Батьківщину, за даними NGL.media, він так і не повернувся. Виїхати 44-річному екс-нардепу вдалося завдяки тому, що двома тижнями раніше Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури внесло його персональні дані до системи «Шлях» як водія-перевізника гуманітарних вантажів.

Цікаво, що згідно з відповіддю Мінінфраструктури на запит NGL.media, надати дозвіл на виїзд Сергія Кацуби клопотав зовсім не благодійний фонд чи громадська організація, як це зазвичай буває, а приватна комерційна компанія – київське ТОВ «Мікс Тревел Групп ЛТД».

За даними YouControl, основним видом діяльності цієї компанії є надання інформаційних послуг, проте суть її роботи була в іншому. У липні 2023 року директора «Мікс Тревел» Сергія Бойка засудили до 5 років умовно за участь у схемі незаконного виїзду ухилянтів за кордон. За даними реєстру судових рішень, клієнтів зловмисники підшуковували як особисто, так і через інтернет – публікуючи оголошення про «надання консультацій та юридичного супроводу для отримання офіційного дозволу на виїзд».

Цими «офіційними дозволами» і було внесення усіх бажаючих до системи «Шлях» як волонтерів. Після отримання грошей Сергій Бойко готував і підписував листи від ТОВ «Мікс Тревел Групп ЛТД» до Мінінфраструктури з проханнями надати чоловікам право на виїзд як перевізникам гуманітарних вантажів. А після їх схвалення – пересилав клієнтам документи у месенджери. Коштували такі «послуги» від 1500 до понад 4000 доларів.

Зараз вирок Сергію Бойку з невідомих причин видалений з публічної частини державного реєстру судових рішень, але зберігся в аналітичній платформі YouControl. Засуджений до умовного терміну Сергій Бойко відмовився говорити з NGL.media про його участь у втечі з країни Сергія Кацуби.

Але, як розповіла NGL.media на умовах анонімності людина, дотична до цієї схеми, насправді Бойко був не головним її організатором, а лише маленьким гвинтиком. Він знав імена тільки невеликої кількості втікачів, яких знайшов особисто. Більшу ж частину звернень до Мінінфраструктури готували та підписували замість нього, проте хто саме – нашому співрозмовнику невідомо.

«Сергій взагалі не особливо знав, що в тих списках. Він знав тільки тих людей, які їхали через нього, і все. А списки, як я можу здогадуватися, були значно більші, і займалися тим зовсім інші люди, – стверджує співрозмовник NGL.media. – Сергій до цього не мав відношення. Ну, тобто мав, але через нього виїхало 5 людей, умовно, а всього їх виїхало 155, і про інших 150 він не в курсі».

Підтверджується це і матеріалами справи – слідчим вдалося довести причетність Бойка до організації виїзду лише семи чоловіків, але свої дії він узгоджував через посередника з іншими «невстановленими особами». Їм же він передавав і левову частку грошей, залишаючи собі та своїй спільниці всього по 200-500 доларів. Розслідування по цьому кримінальному провадженню ще триває – СБУ все ще шукає як головних організаторів, так і перевіряє кілька громадських організацій та благодійних фондів.

Нинішнє місце перебування Сергія Кацуби встановити не вдалося. Раніше він любив хизуватися в Instagram фотографіями закордонного відпочинку з родиною, але впродовж останніх двох років там інформаційна тиша. На надіслане через месенджер прохання NGL.media прокоментувати обставини свого виїзду з країни Сергій Кацуба не відповів.

«Немає сенсу у розмові»

Натомість ще один колишній депутат парламенту – 53-річний Олександр Третьяков – досі активний у Facebook. Раніше Третьяков чотири рази обирався до Верховної Ради від «Нашої України» та «Блоку Петра Порошенка», але на останніх парламентських виборах у 2019 році програв «слузі народу» Миколі Тищенку.

Ще у березні-квітні минулого року Третьяков звітувався, що завозить з-за кордону автомобілі для ЗСУ, передає захисникам бронежилети, шоломи та рації. Але уже за кілька тижнів його публікації змінилися на репости новин, привітання зі святами та мантру «дякуємо ЗСУ!». З цих дописів важко було зрозуміти, чим він займається і де перебуває, аж доки восени журналіст «Української правди» Михайло Ткач не опублікував фото Третьякова з Парижа.

Олександр Третьяков на Єлисейських полях у Парижі (фото Михайла Ткача)

За даними джерела NGL.media у Державній прикордонній службі, Олександр Третьяков покинув Україну ще 19 квітня 2022 року. У відповідь на запит Укртрансбезпека повідомила, що до системи «Шлях» його внесла Львівська обласна військова адміністрація. Проте у самій ЛОВА протягом цього року нам цей факт двічі заперечували і знайшли необхідні документи лише з третьої спроби.

Якщо бути вкрай точними, то перші два місяці війни Львівська ОВА отримувала звернення від громадських організацій, а потім надсилала запити на перетин водіями кордону у Держприкордонслужбу. Тільки з травня в адміністрації почали оформлювати дозволи на виїзд окремими наказами і безпосередньо вносити людей у систему «Шлях».



Квитки в один бікЛОВА видала сотні дозволів у системі «Шлях» для сумнівних волонтерських організацій. РОЗСЛІДУВАННЯ

Як виявилось, посприяти Третьякову в перетині кордону ЛОВА попросила «Народна самооборона Львівщини» – досить відома громадська організація, яка допомагає військовим ще з 2014 року. За словами голови «Народної самооборони Львівщини» Артема Хмиза, Олександр Третьяков сам звернувся до них і попросив допомогти йому привезти вантаж для ЗСУ.

«Він сказав, що має контакти, завезе засоби захисту, які будуть передані нашим військовослужбовцям. Попросив, що треба допомогти йому з тим виїздом, він має їхати […], чи можемо ми допомогти. Ну, звичайно, що ми дивимося на ситуацію людей», – каже Артем Хмиз у розмові з NGL.media.

Але Олександр Третьяков, за словами Хмиза, в результаті банально обдурив львівських волонтерів і не повернувся. «Я з ним спілкувався. Я йому пояснив, що він створив проблеми цим своїм виїздом і нашій організації, яка раніше не мала таких проблем, і що його статус не дозволяв би йому такого робити. На що він мені сказав, що і далі робить хороші речі, просто згідно з певними обставинами сімейного характеру та певними проблемами зі здоров’ям йому саме зараз там [закордоном] необхідно бути. Але він обов’язково повернеться і готовий пояснити свою позицію і журналістам, і органам влади, і всім», – розповів Артем Хмиз.

Олександр Третьяков (фото Facebook)

Проте за понад півтора роки свої проблеми Олександр Третьяков вирішити, схоже, так і не встиг. Не пояснив він свою позицію і NGL.media. Нам вдалося зв’язатися з ним через WhatsApp, але почувши питання, він послався на зайнятість і попросив перетелефонувати ввечері. Але потім слухавки більше не брав і лише відписав, що «немає сенсу у розмові».

Пізніше Третьяков все ж уточнив письмово, що насправді він не жив в Україні ще задовго до початку війни, проте повернувся в березні і знову виїхав у квітні – і що «допомагав, допомагаю і допомагатиму далі Україні незалежно від того, де живу». Але на уточнююче запитання жодного прикладу своєї допомоги після 19 квітня 2022 року колишній багаторічний народний депутат так і не навів.

Настільний теніс понад усе

Після вторгнення росіян нібито подався у волонтери і ще один колишній нардеп-регіонал Олександр Зац. У червні 2022 року Херсонська ОВА двічі вносила його до системи «Шлях» як волонтера, хоч повторний дозвіл йому і не знадобився – 27 червня Олександр Зац виїхав з країни через пункт пропуску «Лужанка» на кордоні з Угорщиною і більше не повертався.

У колишнього нардепа, а нині голови Федерації настільного тенісу України (ФНТУ) знайшлися більш важливі справи, ніж доставка гуманітарки. Вже 20 серпня він брав участь у конгресі Європейського союзу настільного тенісу, який того року проходив у німецькому Мюнхені.

Олександр Зац (перший ліворуч) у Кракові (фото Facebook)

Хоча у соцмережах сам Олександр Зац малоактивний, його пересування по Європі можна відстежувати повідомленнями очолюваної ним досі федерації та його заступників. У березні 2023 року він підтримував українських тенісистів на змаганнях у Берліні, в червні – у Кракові. У коментарях підписники вже навіть обурюються, чи пам’ятає голова ФНТУ, коли взагалі востаннє був на Батьківщині.

Допомогла виїхати 47-річному Олександру Зацу громадська організація «Українська націонал-патріотична молодь» зі Львова. Саме ця організація двічі надсилала Херсонській ОВА звернення з проханням надати йому дозвіл на перетин кордону. В телефонних розмовах з NGL.media її голова Петро Рапіта згадав про співпрацю з Зацом лише з другої спроби. За його словами, той справді виїхав від них, але нібито повертався і і привозив якісь тактичні речі для військових.

Петро Рапіта пообіцяв підготувати письмовий коментар і надати NGL.media копії митних декларацій. Але в обумовлений день так нічого й не надіслав, пояснивши, що в юридичному відділі «багато захворіли на ковід». На подальші спроби отримати коментар керівник «Української націонал-патріотичної молоді» вже не відповів.

Не відповів на телефонні дзвінки і повідомлення у месенджерах і сам Олександр Зац.

Антон Столяров, NGL.media