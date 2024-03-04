Виїзд за кордон без військового квитка: чи випустять з країни

Через воєнний стан в Україні та мобілізацію діють й інші правила перетину кордону, зокрема для чоловіків від 18 до 60 років. Загалом, чоловікам цього віку заборонено залишати територію країни, проте існує низка винятків.

Чи може чоловік, в якого немає військового квитка, виїхати за кордон у 2024 році, навіть якщо в нього є відстрочка, Фактам ICTV розповів адвокат Роман Сацик.

– Згідно із законодавством, існує перелік необхідних документів під час перетину кордону, але окрім визначеного пакета документів для кожної категорії осіб, під час виїзду з України потрібно мати довідки з ТЦК (це може бути витяг із протоколу ТЦК про ухвалене рішення щодо відстрочки) та військово-облікові документи із записом про відстрочку, – зазначає Сацик.



За словами адвоката, окрім цього, якщо все-таки в людини немає військового квитка, але є підстави для виїзду за кордон, то вона може виїхати.

Які категорії чоловіків можуть виїхати за кордон

Виховують дітей самостійно

Якщо чоловік самостійно виховує дитину до 18 років, то варто буде показати свідоцтво про народження дитини, а також документи, які підтверджують, що він батько-одинак: свідоцтво про смерть матері; документ, який засвідчує матір зниклою безвісти, або оголошення матері померлою; рішення суду про позбавлення матері батьківських прав.

Чоловіки, яких зняли з обліку за станом здоров’я

Заради виїзду, окрім стандартного набору документів, зокрема довідки ТЦК та військово-облікового документа, варто мати з собою рішення медкомісії про непридатність до служби або довідку про інвалідність. Також зауважимо, що чоловіки, які мають примітку про обмежену придатність, не мають права виїжджати з України під час воєнного стану.

Чоловіки з інвалідністю – I, II, III групи

Чоловік має показати довідку (форма №157-1/о), де вказана група інвалідності, посвідчення, яке підтверджує такий статус, та документ, який підтверджує надання соцдопомоги, зокрема це може бути пенсійне посвідчення. Варто зауважити, що ці документи повинні бути видані в Україні. Якщо ж чоловіку група інвалідності призначалася за кордоном, то виїхати, на жаль, він не зможе.

Чоловіки, які мають примітку тимчасово непридатний

Заради перетину кордону з цієї причини з собою варто мати висновок ВЛК, в якому йдеться про те, що чоловік має статус тимчасової непридатності строком до 6 місяців.

Військові, які вирушають на лікування, реабілітацію чи навчання за кордоном

Потрібно мати направлення на лікування, а також лист від Міністерства охорони здоров’я, в якому зазначено, що іноземна установа приймає вас на лікування чи реабілітацію. Щодо навчання, то про необхідні документи вас має проінформувати військова частина, яка займається відрядженням за кордон.

Чоловіки, які супроводжують людей з інвалідністю I або II групи чи хворого родича

З собою варто мати документ, затверджений лікарсько-консультативною комісією або висновок лікаря. Зауважте, що перетнути кордон вам дозволять лише у супроводі людини з інвалідністю. Інакше у виїзді буде відмовлено. Ці самі правила стосуються і випадку, коли ви хочете виїхати заради догляду за хворими родичами (дружиною, дітьми чи батьками).

Виїзд на постійне місце проживання

Якщо чоловік має постійне місце проживання за кордоном і може це підтвердити документально, то він може виїхати з України. Зокрема, у паспорті має бути відповідна відмітка.

Чоловіки, які мають трьох або більше дітей до 18 років

Окрім стандартного набору документів, чоловік повинен надати: свідоцтва про народження дітей; рішення органу опіки або посвідчення батька багатодітної сім’ї; свідоцтво про шлюб або розірвання шлюбу.

Ба більше, вам дозволять перетнути кордон лише у тому разі, якщо всі діти до 18 років перебувають під вашим утриманням. Зокрема, документи, які підтверджують цей факт, також варто надати прикордонникам.

Волонтери

Інформація про волонтерів має бути у програмі Шлях. Також можна надати додаткові документи, які засвідчують, що ви перевозите вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гумдопомогу.

Водії

Виїхати за кордон можуть водії, компанії яких мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів. Також інформація про компанію має бути у системі Укртрансбезпеки.

Спортсмени та тренери

На офіційні змагання чи тренувальні збори можуть виїздити спортсмени та тренери, але для цього потрібно мати дозвіл. Відповідне рішення можна отримати від Міністерства спорту.

Працівники культури

Метою виїзду можуть бути збори коштів, благодійні концерти чи представлення України у світі (наприклад, конкурс Євробачення). Для цього потрібно обзавестися дозволом, офіційним запитом на виїзд та запрошенням від організаторів заходу за кордоном.

Моряки та працівники залізниці

Чоловік, який хоче виїхати з цієї причини, повинен працювати на міжнародних рейсах і мати додаткові документи, які можуть це засвідчити: трудовий договір, лист судновласника чи оператора про укладення контракту.



Автор: Євгенія Шапоренко, журналіст, випусковий редактор YouTube-каналу Факти ICTV