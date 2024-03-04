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Виїзд за кордон без військового квитка: чи випустять з країни

04.03.2024, 14:29:56 1627 0 Помилка?Помилка в тексті?
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Виїзд за кордон без військового квитка: чи випустять з країни

Через воєнний стан в Україні та мобілізацію діють й інші правила перетину кордону, зокрема для чоловіків від 18 до 60 років. Загалом, чоловікам цього віку заборонено залишати територію країни, проте існує низка винятків.

Чи може чоловік, в якого немає військового квитка, виїхати за кордон у 2024 році, навіть якщо в нього є відстрочка, Фактам ICTV розповів адвокат Роман Сацик.

– Згідно із законодавством, існує перелік необхідних документів під час перетину кордону, але окрім визначеного пакета документів для кожної категорії осіб, під час виїзду з України потрібно мати довідки з ТЦК (це може бути витяг із протоколу ТЦК про ухвалене рішення щодо відстрочки) та військово-облікові документи із записом про відстрочку, – зазначає Сацик.


За словами адвоката, окрім цього, якщо все-таки в людини немає військового квитка, але є підстави для виїзду за кордон, то вона може виїхати.

Які категорії чоловіків можуть виїхати за кордон

  • Виховують дітей самостійно

Якщо чоловік самостійно виховує дитину до 18 років, то варто буде показати свідоцтво про народження дитини, а також документи, які підтверджують, що він батько-одинак: свідоцтво про смерть матері; документ, який засвідчує матір зниклою безвісти, або оголошення матері померлою; рішення суду про позбавлення матері батьківських прав.

  • Чоловіки, яких зняли з обліку за станом здоров’я

Заради виїзду, окрім стандартного набору документів, зокрема довідки ТЦК та військово-облікового документа, варто мати з собою рішення медкомісії про непридатність до служби або довідку про інвалідність. Також зауважимо, що чоловіки, які мають примітку про обмежену придатність, не мають права виїжджати з України під час воєнного стану.

  • Чоловіки з інвалідністю – I, II, III групи

Чоловік має показати довідку (форма №157-1/о), де вказана група інвалідності, посвідчення, яке підтверджує такий статус, та документ, який підтверджує надання соцдопомоги, зокрема це може бути пенсійне посвідчення. Варто зауважити, що ці документи повинні бути видані в Україні. Якщо ж чоловіку група інвалідності призначалася за кордоном, то виїхати, на жаль, він не зможе.

  • Чоловіки, які мають примітку тимчасово непридатний

Заради перетину кордону з цієї причини з собою варто мати висновок ВЛК, в якому йдеться про те, що чоловік має статус тимчасової непридатності строком до 6 місяців.

  • Військові, які вирушають на лікування, реабілітацію чи навчання за кордоном

Потрібно мати направлення на лікування, а також лист від Міністерства охорони здоров’я, в якому зазначено, що іноземна установа приймає вас на лікування чи реабілітацію. Щодо навчання, то про необхідні документи вас має проінформувати військова частина, яка займається відрядженням за кордон.

  • Чоловіки, які супроводжують людей з інвалідністю I або II групи чи хворого родича

З собою варто мати документ, затверджений лікарсько-консультативною комісією або висновок лікаря. Зауважте, що перетнути кордон вам дозволять лише у супроводі людини з інвалідністю. Інакше у виїзді буде відмовлено. Ці самі правила стосуються і випадку, коли ви хочете виїхати заради догляду за хворими родичами (дружиною, дітьми чи батьками).

  • Виїзд на постійне місце проживання

Якщо чоловік має постійне місце проживання за кордоном і може це підтвердити документально, то він може виїхати з України. Зокрема, у паспорті має бути відповідна відмітка.

  • Чоловіки, які мають трьох або більше дітей до 18 років

Окрім стандартного набору документів, чоловік повинен надати: свідоцтва про народження дітей;  рішення органу опіки або посвідчення батька багатодітної сім’ї; свідоцтво про шлюб або розірвання шлюбу.

Ба більше, вам дозволять перетнути кордон лише у тому разі, якщо всі діти до 18 років перебувають під вашим утриманням. Зокрема, документи, які підтверджують цей факт, також варто надати прикордонникам.

  • Волонтери

Інформація про волонтерів має бути у програмі Шлях. Також можна надати додаткові документи, які засвідчують, що ви перевозите вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гумдопомогу.

  • Водії

Виїхати за кордон можуть водії, компанії яких мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів. Також інформація про компанію має бути у системі Укртрансбезпеки.

  • Спортсмени та тренери

На офіційні змагання чи тренувальні збори можуть виїздити спортсмени та тренери, але для цього потрібно мати дозвіл. Відповідне рішення можна отримати від Міністерства спорту.

  • Працівники культури

Метою виїзду можуть бути збори коштів, благодійні концерти чи представлення України у світі (наприклад, конкурс Євробачення). Для цього потрібно обзавестися дозволом, офіційним запитом на виїзд та запрошенням від організаторів заходу за кордоном.

  • Моряки та працівники залізниці

Чоловік, який хоче виїхати з цієї причини, повинен працювати на міжнародних рейсах і мати додаткові документи, які можуть це засвідчити: трудовий договір, лист судновласника чи оператора про укладення контракту.

Автор: Євгенія Шапоренко, журналіст, випусковий редактор YouTube-каналу Факти ICTV

Тэги: військовий облік, квиток, виїзд за кордон

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