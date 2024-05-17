Якщо втратив військовий квиток: яке покарання та штрафи з 18 травня 2024

Працівник ТЦК, поліцейський чи прикордонник можуть попросити чоловіка надати військово-обліковий документ.

Від 18 травня чоловіки повинні носити з собою військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Якщо цього документа не буде з собою — можуть виписати повістку.

Адвокат Роман Сімутін пояснив всі нюанси.

"Відповідальність за відсутність військово-облікового документа. Перша ситуація - відповідно до частини 6 статті 22 Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію встановлюється обов'язок для всіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою уповноваженого представника ТЦК або поліцейського. Відсутність з собою або відмова пред'явити військово-обліковий документ буде прямим порушенням вимог частини 6 статті 22 згаданого Закону, що є наслідком притягнення до адмінвідповідальності за частиною 2 статті 210-1 Кодексу про адмінправопорушення - порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинене в особливий період. Тобто штраф від 17000 грн до 25500 грн", - сказав він.

Також, із його слів, є інша ситуація.

"Якщо поліцейський виявить, що громадянину раніше вручалась повістка, але той не з'явився до ТЦК, або встановить інше порушення правил військового обліку, то він матиме право затримати та доправити таку особу до ТЦК, де очільник виносить стосовно цієї особи постанову про притягнення за статтею 210 або 210-1 Кодексу про адмінправопорушення. Ви повинні пам'ятати - поліцейський може тільки виявити порушення, а рішення щодо винесення постанови та накладення штрафу приймає виключно очільник ТЦК відповідно до вимог частини 2 статті 235 Кодексу про адмінправопорушення", - додав він.

Після 18 травня, якщо у громадянина під час перевірки буде виявлено відсутність військово-облікового документу, у ТЦК виникає формальне право на складання постанови та накладення штрафу у розмірі до 25 500 грн.

Нагадаємо:

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Наразі українські військкомати готуються перейти до єдиної електронної бази – кожному чоловікові віком 18-60 років присвоять електронний код.