Електронний кабінет військовозобов'язаного з'явиться 18 травня. Як він буде працювати

Електронний кабінет військовозобов'язаного, за інформацією міністерства оборони, має запрацювати вже 18 травня. Цей інструмент має позбавити українських чоловіків необхідності йти зі стосом документів до ТЦК.

Наприкінці квітня - початку травня в Україну повернулося таке явище, як довгі черги чоловіків біля військкоматів (зараз мають назву ТЦК - територіальні центри комплектування).

Однак і військові, і цивільні визнають - абсолютна більшість чоловіків у цих чергах прийшли не записатися в армію, а оновити свої облікові дані. Ця процедура, згідно з новим законодавством, стала обов'язковою, має чіткі часові терміни (оновити дані треба до 18 липня) і передбачає значні штрафи за порушення обліку.

Розв'язати проблему з чергами мала б ще одна новація - електронний кабінет військовозобов'язаного.

Що таке електронний кабінет військовозобов'язаного

АВТОР ФОТО,КАТЕРИНА ЧЕРНОГОРЕНКО

Закон про запровадження військового електронного кабінету набув чинності 4 квітня. Верховна Рада ухвалила його ще на початку 2024 року.

Закон в першу чергу надає ТЦК доступ до державних реєстрів для отримання інформації про усіх громадян віком від 18 до 60 років. Ці дані вносять в Єдиний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів під назвою "Оберіг".

Раніше військкомати вели облік в паперовому форматі, часто хаотично і маючи лише ту застарілу інформацію, яку громадяни надали під час першого відвідування цієї установи.

Тепер в електронному реєстрі має з'явитися актуальна інформація про місце проживання і роботу військовозобов'язаного, його номер телефону і електронна пошта, результати військово-медичних оглядів, а також дані про батьків і дітей.

Крім того, в реєстрі буде інформація про водійські права, судимості, виїзди за кордон, володіння іноземними мовами та наявність дозволу на зброю.

Всю цю інформацію ТЦК має надати сам громадянин. Зараз він має лише один варіант - особисто прибути з паперовими документами до військкомату і передати їх.

З 18 травня має з'явитися ще два шляхи - оновити дані в місцевому ЦНАПі (центр надання адмінпослуг) або завантажити собі на телефон електронний кабінет і внести інформацію.

Згідно із законом, електронний кабінет - це захищений відокремлений веб-сервіс, за допомогою якого призовнику, військовозобов’язаному, резервісту, який пройшов електронну ідентифікацію, надають доступ до інформації про його персональні та службові дані, а також до певних послуг.

Електронна ідентифікація здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису чи інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу.

Як він буде працювати

"18 травня Міністерство оборони запускає, як і визначено чинним законом, електронний кабінет військовозобов’язаного", - повідомила 1 травня заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Раніше міноборони анонсувало запуск цього застосунку аж в червні.

"Зараз цей застосунок буквально створюється, і ми отримуємо всі необхідні документи, щоб він був доступний всім нашим громадянам", - наголосила вона.

Електронний кабінет необхідно буде завантажити на свій телефон з App Store чи Google Play Market. Для автоматизації користувач в додатку буде змушений вказати свій номер телефону, електронну пошту і фактичну адресу проживання.

"Ми працюємо над тим, щоб в застосунку була доступна ця дуже проста і зручна функція – авторизуватися, заповнити ці три поля і отримати одразу інформацію з бази військовозобов’язаних "Оберіг", аби передивитися, які дані є по тобі в реєстрі", – пояснила Черногоренко.

АВТОР ФОТО,КАТЕРИНА ЧЕРНОГОРЕНКО Профільний заступник міністра оборони Катерина Черногоренко прогнозує, що електронним кабінетом будуть користуватися 70-80% військовозобов'язаних

За її словами, призовник чи військовозобов'язаний зможе самостійно оновити свої дані через мобільний застосунок без відвідування ТЦК. Але, наголосила вона, представники військкомату згодом за потреби можуть зв'язатися з громадянином для уточнення його персональної інформації.

Заступниця міністра прогнозує, що електронний кабінет швидко здобуде популярність.

"Ми вважаємо, що кількість військовозобов’язаних, які будуть користуватися цим функціоналом може досягати 70-80%, тому що це буде дуже зручно".

Спочатку законодавчі зміни передбачали, що електронний кабінет буде обов'язковий для усіх громадян призовного віку і через нього ТЦК зможуть надсилати повістки. Але під час розгляду в парламенті від цих норм вирішили відмовитись і тепер встановлення цього застосунку є добровільним, а електронні повістки, за словами представників, найближчим часом не передбачаються.

Однак створення електронного кабінету не розв'язує питання проходження військово-лікарської комісії. Відомості про результати медичного огляду є серед обов'язкових персональних даних військовозобов'язаного.

"Військовозобов’язаний громадянин, який прибуває для уточнення своїх військово-облікових даних, однозначно буде направлений на ВЛК, навіть якщо йому надають відстрочку. Інформація про придатність до військової служби, яку й визначає ВЛК, є одним з пунктів військово-облікових даних", - пояснив речник полтавського обласного центру комплектування Роман Істомін.

Але вочевидь, медичний огляд неможливо провести онлайн за допомогою електронного кабінету.

При цьому заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко наголошує, що електронний кабінет дасть можливість "оновити дані онлайн і не порушити вимоги законодавства".

Як вирішать цю суперечність, наразі не зрозуміло.