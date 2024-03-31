Закон прийнято. Чи працює електронний кабінет призовника і як перевірити свої дані в реєстрі Оберіг

В Україні з 2017 року діє закон про запуск єдиного держреєстру призовників та військовозобов'язаних, проте його функціонування не було ефективним до 2022 року. В 2024 році прийняли закон про зміни в роботі реєстра Оберіг, і юрист пояснює основні засади функціонування платформи та чи можна скористатися правом громадян перевірити свої дані там.

Реєстр формально запустили 28 березня 2022 року, статтею 5 передбачено створення урядом Порядку ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, який регулює процес збору інформації.

Закон України Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів Оберіг востаннє був змінений 27 жовтня 2022 року. Після цього Верховна Рада 16 січня 2024 року проголосувала за прийняття законопроєкта 10062, який має змінити особливості роботи реєстра.

В Міноборони оголосили, що Держприкордонслужба отримала доступ до реєстра Оберіг, та використовує його для перевірки документів, які надають для виїзду з України. В міністерстві оголосили, що це дало можливість зупинити 230 спроб незаконного перетину кордону з використанням підроблених документів.

Крім обов’язка надавати дані для реєстра, Закон передбачає право призовників, військовозобов'язаних та резервістів отримати доступ до своїх даних, розміщених в реєстрі Оберіг а також звертатися із заявою щодо неправомірного включення даних про себе та їх виправлення. Адвокат Андрій Карпенко пояснив, хто вносить таадмініструє дані в реєстрі Оберіг, та чи існує можливість у громадян України перевірити свої дані в реєстрі.

Як працює реєстр Оберіг

Юрист пояснює, що Оберіг — це державний електронний реєстр військовозобов'язаних України. Він містить інформацію про всіх призовників, військовозобов'язаних та резервістів віком від 18 до 60 років.

«Закон про єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів ухвалили ще в березні 2017 року. У грудні 2022-го Кабмін видав постанову, де визначили деталі його запуску. Ця електронна система створена для забезпечення військового обліку громадян України», ― зазначив він.

Власником реєстру Оберіг та персональних даних є Міністерство оборони, розпорядник — Генеральний штаб Збройних Сил України, Cлужба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки України. Адміністраторами реєстру визначені обласні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, а наповненням даними займаються районні та міські ТЦК, відповідні органи СБУ та зовнішньої розвідки.

Інформаційна взаємодія між Реєстром та інформаційно-телекомунікаційними системами, реєстрами, базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи, зазначені у законі, здійснюється відповідно до законодавства та в порядку, визначеному володільцем Реєстру спільно з відповідним державним органом.

Оберіг ― Як перевірити свої дані в реєстрі

Адвокат зазначає, що передбачається, що військовозобов'язаний українець зможе перевіряти свої дані у системі Оберіг у персональному електронному кабінеті.

Така можливість передбачена законопроектом 10062, який ще не вступив у дію, оскільки очікує на підпис президента з 7 лютого 2024 року.

Наявні в законі статті передбачають такі права та обов’язки військовозобов'язаного, резервіста та призовника:

1) отримувати інформацію про своє включення (невключення) до Реєстру та відомості про себе, внесені до Реєстру;

2) звертатися в порядку, встановленому розпорядником Реєстру, до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Реєстру запису про себе, виправлення недостовірних відомостей Реєстру.

3) призовник, військовозобов'язаний та резервіст зобов’язаний подавати до органу ведення Реєстру достовірну інформацію про свої персональні дані, що вносяться до Реєстру.



«Більше того — порядок подання запитів і отримання інформації з електронного кабінету військовозобов'язаного на березень 2024 року не регулюється жодним нормативно-правовим документом», ― додає адвокат.

Допоки президент не підпише законопроєкт 10062 відповідні зміни з нього не можуть вступити в дію.

«До запуску системи електронного кабінету перевірити або оновити свої дані в базі можна лише шляхом особистого звернення до ТЦК. За законом людина має право подати заяву у ТЦК на видалення з реєстру недостовірної інформації або на додавання тих відомостей, яких у реєстрі немає. Також військовозобов'язаний може ініціювати проведення перевірки щодо правдивості даних у реєстрі», ― пояснює Андрій Карпенко.

Оберіг ― Коли вступаютьв дію зміни і запрацює кабінет військовозобов'язаного

В прикінцевих положеннях законопроєкту 10062 вказано, що Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Також, в прикінцевих положеннях законопроєкту вказано, що протягом одного місяця з дня вступу його в дію, Кабінет Міністрів зобов’язаний здійснити:

1) прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

2) приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

3) приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.



Президент досі не підписав законопроєкт 10062, а також його не було повернено до Верховної Ради з його рекомендаціями та не було накладено вето, як це передбачає стаття 84 Конституції України.

Стаття 94 Конституції передбачає, що у разі, якщо президент України не підписав такий закон, він невідкладно офіційно оприлюднюється головою Верховної Ради України і опубліковується за його підписом. Проте, у разі, коли законопроєкт лежить непідписаний, немає чіткої інструкції, як його підписати та ввести в дію, законопроєкт вважається таким, що досі не набрав чинності.

Відповідно до частини п’ятої статті 94 Конституції України закон України набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.

Згідно з частиною 1 статті 139 Закону України Про Регламент Верховної Ради України підписані Президентом України закони публікуються в газеті Голос України та у Відомостях Верховної Ради України, а також розміщуються на офіційному вебсайті Верховної Ради. Публікація законів та інших актів Верховної Ради у цих офіційних друкованих виданнях є офіційним оприлюдненням.