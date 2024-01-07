«Справедлива мобілізація». Юля Тимошенко запропонувала свій законопроект

Партія «Батьківщина» заявила, що нової хвилі мобілізації в Україні не уникнути, однак завдання влади – зробити її справедливою та розумною, такою, яка посилить наше військо й наблизить перемогу, а не збурюватиме суспільство. Про це повідомляється на сайті партії «Батьківщина» з посиланням на заяву лідерки Юлії Тимошенко.

За словами Юлії Тимошенко, потрібно вдвічі підвищити зарплатню військовослужбовцям, які воюють на фронті понад півтора року, а тим, хто не відчуває можливості залишатися далі на фронті навіть за збільшену винагороду.

Також, на думку «Батьківщини», важливим завданням є підвищення мотивації вступати у військо для добровольців, зокрема через збільшення грошового забезпечення, надання житла, соціального захисту для дітей, гарантованої медичної страховки у випадку поранення.

— Підготовка добровольців мусить тривати щонайменше пів року. Не можна в горде українське військо зганяти людей каральними рейдами, хапаючи їх на вулицях і кидаючи в окопи, – переконана Юлія Тимошенко.



Крім того, в партії впевнені, що потрібно чітко прописати критерії тих людей, які не підлягають мобілізації. Депутати від «Батьківщини» пропонують звільнити від призову молодших 27 років чоловіків, жінок, студентів, науковців, викладачів, освітян, людей з інвалідністю I, II, III групи, а також не мобілізувати висококваліфікованих працівників підприємств і батьків, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей.

Для втілення концепції «воювати зброєю, а не людьми», Юлія Тимошенко наполягає на створенні інноваційного фонду для інвестицій та розвитку приватних підприємств, які можуть виготовляти зброю для фронту, зокрема безпілотники, амуніцію, техніку, приціли тощо.

— Вірю, що гору візьме здоровий глузд, професіоналізм, компетенція, правильні дії, а не хаос, помилки, репресії та тиск. Цим ми нічого не досягнемо. Але ми можемо захистити країну справою, якщо будемо діяти без паніки – розумно, раціонально та справедливо, – наголосила Юлія Тимошенко.



За її словами, втілення перелічених вище норм не потребує ухвалення окремого закону, однак якщо влада вирішить розглядати урядовий законопроєкт, то фракція «Батьківщини» у парламенті вноситиме свої пропозиції у вигляді правок і наполягатиме на їх повному врахуванні, а також вимагатиме вилучення пунктів, які вводять кримінальну відповідальність за неявку в військкомат, за невідкриття електронного кабінету, за невчасне проходження ВЛК тощо.

Нагадаємо, що в українську армію хочуть мобілізувати ще від 450 до 500 тисяч солдатів для відбиття російського вторгнення. Але фінансові та політичні умови цього кроку ще не уточнені. Президент Володимир Зеленський назвав мобілізацію «чутливим питанням».

Згодом, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував плани щодо мобілізації 500 тисяч людей до лав української армії.

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав 4 січня розгляд нового закону про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міноборони буде тривати декілька днів.

Генерал-майор Дмитро Марченко вважає вкрай необхідним зниження призовного віку чоловіків з 27 до 25 років.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Докладніше про мобілізацію та зниження призовного віку в Україні

19 грудня президент України Володимир Зеленський виступив з підсумковою пресконференцією, де повідомив, що Генеральний штаб та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонували додатково мобілізувати ще до 400-500 тисяч людей для військових дій.

Що стосується призовного віку, Володимир Зеленський вважає, що таке рішення цілком аргументоване. На пресконференції він погодився з пропозицією про зменшення граничного віку перебування чоловіків на військовому обліку від 27 до 25 років з 27 до 25 років.

Чи мобілізують жінок?

Президент України розкритикував ідею примусової мобілізації жінок.

«Мобілізація жінок — ні, не підпишу. Щодо 25 років: якщо буде аргументовано — а на сьогодні бачу, що це необхідно, — то з цим погоджуся», — сказав президент.



Як відомо, наразі в Україні чітко визначений перелік причин та необхідних документів для відстрочки військовозобов’язаних від мобілізації. Відстрочка може надаватися за станом здоров’я, через наявність трьох і більше неповнолітніх дітей чи доглядом за батьками з інвалідністю.

Нагадаємо, що у червні цього року в Верховні Раді України подали законопроєкт про скорочення переліку осіб, які можуть отримати відстрочку від призову на військову службу. Після підписання закону президентом Володимиром Зеленським не служити можна буде лише в тому випадку, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.

Окрім того, нещодавно міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що українці у віці 25-60 років, які проживають в Німеччині та інших країнах, наступного року мають з'явитися у призовні пункти ЗСУ, інакше до них будуть застосовані санкції.

Німеччина, у свою чергу заявила, що не можуть змусити громадян України, які перебувають у ФРН, повертатися на Батьківщину та воювати.