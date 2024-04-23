Мобілізація інвалідів 3 групи: положення нового закону в 2024 році

Які змін чекатимуть на тимчасово непридатних військовозобов'язаних після набуття чинності закону про мобілізацію, а також чи можуть мобілізувати людей з інвалідністю 3 групи, читайте в нашому матеріалі

Законопроєкт про мобілізацію №10449 був прийнятий 11 квітня парламентом, а вже через 5 днів, 16 квітня, його підписав президент України Володимир Зеленський. Тому, через місяць після його публікації, основні положення закону набудуть чинності.

У попередній редакції "мобілізаційного законопроєкту" №10378, який був поданий до парламенту наприкінці грудня, але через значну критику відкликаний, зазначались умови щодо права на відстрочку від мобілізації лише для людей із I та II групою інвалідності. Проте негативна відповідь громадськості та низка зауважень, що були висловлені щодо цього документа, примусили провести значні зміни у відповідному положенні оновленої версії законопроєкту №10449, які стосуються мобілізації осіб з інвалідністю.

Мобілізація людей з інвалідністю 2024: нові положення закону

Після набуття чинності закону, люди з інвалідністю I-III груп будуть звільнені від військової служби. Тобто, мобілізація інвалідів 3 групи не відбуватиметься.

Проте, люди яким була вперше встановлена інвалідність II або III групи після початку повномасштабного вторгнення, тобто з 24 лютого 2022 року, будуть зобов'язані пройти переогляд з метою перевірки обґрунтованості такого рішення від спеціальних медичних комісій.

Дана норма стосується чоловіків віком 25-50 років. Однак винятком є ті, кому інвалідність була встановлена у зв'язку з підвищення або зниженням групи інвалідності, наслідками хвороб або травм, що були отримані в ході оборони держави, також відсутності кисті рук, кінцівок, стоп та органів. Крім того, це положення стосується людей, які мають специфічні стани, зокрема:

онкологічні захворювання,

інтелектуальні або психічні розлади,

церебральний параліч чи інші паралітичні синдроми,

причини інвалідності з дитинства.



Також, військовозобов'язані, які мають висновок ВЛК щодо тимчасової непридатності, також будуть зобов'язані проходити повторний огляд.

"Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, які визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін 6–12 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії)" – зазначено в тексті документу.



Важливо нагадати, що статус "обмежено придатний" було також виключено зі списку рішень ВЛК. Новий закон передбачає, що всі люди, які були обмежено придатні до служби повинні теж пройти повторний огляд протягом 9 місяців із дня набрання чинності документу. Після огляду військовозобов'язані, які отримают висновок "непридатні", будуть виключені з військового обліку, тоді як ті, хто будуть визнані придатними, зможуть проходити військову службу.

Чи можлива мобілізація людей з інвалідністю 3 групи?

Відповідно до тексту закону, люди з інвалідністю можуть бути прийняті на службу шляхом укладання контракту, тобто лише на добровільній основі.

У матеріалі ICTV, адвокат Іван Ліберман пояснює, що людина із III групою інвалідності має незначні порушення здоров’я, тож може виконувати військові обов’язки.

"Крім того, брати участь у бойових діях можна у різний спосіб. Можна підносити боєприпаси, копати траншеї чи готувати їжу тощо. Тобто служба у війську ЗСУ може бути абсолютно різною, так звана альтернативна служба", – розповів адвокат.

При цьому рішення про мобілізацію людей з інвалідністю за контрактом здійснюється після ретельного медичного огляду та оцінки їх здатності до військової служби з урахуванням медичної історії та обмежень.

Кого мобілізуватимуть за станом здоров'я

Раніше в армію не закликали людей із такими захворюваннями:

активний прогресуючий туберкульоз;

тяжкі форми вірусних гепатитів;

ВІЛ, що супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами;

деякі онкологічні захворювання;

хвороби крові та кровотворних органів;

порушення роботи ендокринної системи, діабету, хвороби щитоподібної залози;

розлади психіки та поведінки;

хвороби нервової системи;

хвороби ока та придаткового апарату;

хвороби вуха;

хвороби системи кровообігу;

хвороби органів дихання;

хвороби органів травлення;

хвороби шкіри та підшкірної клітковини;

хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини;

хвороби сечостатевої системи;

вади розвитку, деформації та хромосомні порушення.



Проте через три місяці після набрання чинності законом уряд має оновити перелік захворювань. Саме за оновленими положеннями наказу визначатимуть придатність чи непридатність військовозобов'язаних.

Мобілізація в Україні: що відомо

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

Згодом, 7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи. Водночас норму про демобілізацію вони виключили. Однак, речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін 13 квітня заявив, що версія законопроєкту про демобілізацію, яку подадуть до Верховної Ради, з'явиться вже найближчими місяцями

16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію.