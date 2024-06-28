Економічне бронювання: чи зможуть ФОПи забронювати себе та працівників та які умови

Зараз ФОПи можуть отримати бронювання лише якщо їх діяльність тісно пов’язана з обороною. Але в парламенті знаходиться законопроєкт, ухвалення якого дозволить бронювати себе фізособам-підприємцям, зайнятим у інших сферах.

У парламенті зареєстрували спочатку законопроєкт №11331, а трохи згодом і два альтернативних – проєкт №11331-1 та №11331-2. В усіх йдеться про внесення змін стосовно так званого економічного бронювання, а два з цих проєктів вказують на можливість ФОПам бронювати себе та своїх працівників. Про це пише Фокус у статті "Бронювання — тільки для багатих. Чи будуть в Україні бронювати залежно від рівня зарплати".

У проєкті №11331 пропонується, щоб частину першу статті 25 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" доповнили пунктом про бронювання. Умови – відсутність у підприємства заборгованості з виплати заробітної плати та зі сплати загальнодержавних та місцевих податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Також, відповідно до законопроєкту, ФОП або її наймані працівники мають право на бронювання, якщо обсяг доходу підприємця протягом календарного місяця становить не менше трикратного розміру збору за бронювання військовозобов’язаних, встановленого Податковим кодексом України, та підтвердження ведення господарської діяльності протягом попереднього річного звітного (податкового) періоду.

"Враховуючи, що подібний проект "економічного" бронювання обговорюється найбільше то, ймовірно, що саме таку модель бронювання і буде схвалено, а не модель в якій за орієнтир береться розмір середньої заробітної плати на підприємстві", — каже Олександр Камша. адвокат, керівник Дніпровського офісу юридичної фірми "Ілляшев та Партнери".





Поки що можливість бронювання планують надати тим, у кого дохід втричі більше за встановлений Податковим кодексом збір за бронювання

Фото: УНІАН



В іншому зареєстрованому не так давно законопроекті №11331-2 також йдеться про можливість для ФОПів бронювати себе чи своїх співробітників. Умови ідентичні згаданому вище проєкту: дохід щомісяця не нижче трикратного розміру збору за бронювання військовозобов’язаних, встановленого Податковим кодексом України. Тобто, якщо розмір такого збору буде 20,4 тис. грн, то дохід ФОПу має бути не менше 61,2 тис. грн на місяць. Лише в такому разі підприємець зможе претендувати на бронювання.

"Поява вказаних законопроектів обумовлена об’єктивною необхідністю забезпечення функціонування економіки України у воєнний час. Основна мета законопроектів — це створити можливість для добросовісних суб’єктів господарювання, які виплачують білі зарплати і наповнюють державний бюджет, організувати нормальний робочий процес на підприємстві. Завдяки запропонованим змінам в законодавство України, можуть бути створені певні гарантії, що кваліфіковані працівники, які забезпечують стабільний прибуток для підприємства, продовжать виконання свої посадових обов’язків і в умовах воєнного стану це дозволить підприємствам здійснювати стратегічне планування своєї діяльності і розвиватися", — пояснив керуючий партнер АО "EvrikaLaw"Андрій Шабельніков. Він вважає, що викладені депутатами у проектах пропозиції регламентують загальні умови економічного бронювання.



"Детальна процедура буде розроблена окремо Кабінетом Міністрів України", — каже експерт.

ФОПи отримають відстрочку від мобілізації у липні

Нардепи розглядають економічний варіант бронювання для ФОПів. У разі прийняття законопроєкту, громадяни отримуватимуть бронь коштом щомісячного платежу.

В Україні під час мобілізації деякі категорії громадян можуть отримати бронювання від призову в ЗСУ. Це не стосується ФОПів, також вони не можуть забронювати своїх працівників. Попри це, в деяких випадках вони можуть отримати відстрочку.

Відстрочка для ФОП: що відомо

Згідно з постановою Кабміну №650 від 5 червня 2024 року, ФОП не може отримати бронь та забронювати своїх працівників. Проте така особа може отримати відстрочку, якщо виконуватиме оборонні замовлення чи для органів місцевої влади, військових адміністрацій, необхідних для забезпечення обороноздатності України. Для цього ФОП повинен бути договір з держзамовниками й підтвердження виконання замовлення.

Відповідно до законопроєкту №11331-1, розглядається можливий економічний варіант бронювання для ФОП, внесенням щомісячного платежу за бронювання в розмірі від 6 до 50 тисяч гривень.

Нагадаємо, нардепи запропонували економічне бронювання, згідно з яким за бронювання військовозобовʼязаних працівників потрібно сплатити збір в розмірі 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 20400 гривень щомісяця.

Раніше нардеп від "Слуги народу" Дмитро Наталуха повідомив, що в Україні мобілізаційний потенціал становить 5-6 мільйонів чоловіків. Він зауважив, що наразі запиту на призов усіх громадян немає, тому питання щодо того, кого можна мобілізувати до ЗСУ, залишається відкритим.

Автор: Наталія Богута, Фокус