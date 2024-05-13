Бронь від мобілізації: як її отримати і що зміниться від 18 травня 2024 року

Основні критерії та порядок в 2024 році, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими, встановлюються Кабміном.



Деякі категорії військовозобов'язаних мають право на бронювання від мобілізації. Однак 18 травня набуде чинності закон №10449 про посилення мобілізації, відповідно до якого будуть змінити у питанні броні.

Хто має право на бронь від мобілізації від 18 травня 2024, як роботодавцям подати працівників на бронь і які документи потрібні для цього - читайте у матеріалі ТСН.

Бронювання по-новому від 18 травня

Зміни бронювання, відповідно до оновленого законопроєкту про мобілізацію, стосуватимуться:

органів державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування на посадах:

державної служби категорії “А”, голів обласних, районних, районних у місті (у разі створення) рад, сільських, селищних, міських голів - усі військовозобов’язані; державної служби категорії “Б”, “В”, в органах місцевого самоврядування - не більше 50 відсотків кількості військовозобов’язаних цих категорій у зазначених органах;

органів державної влади, інших державних органах, Національній поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, органах прокуратури, Бюро економічної безпеки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній кримінально-виконавчій службі України, Службі судової охорони, в судах, установах системи правосуддя та органах досудового розслідування (однак тут є виключення - ред.), а також на штатних посадах патронатних служб державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

підприємств, установ і організацій, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, у тому числі кінцеві бенефіціарні власники таких підприємств, які не є їх працівниками.



Варто зауважити, що критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань в особливий період, встановлюються Кабміном.

Також, коли закон набере чинності, обов'язково має відбутися перегляд заброньованих осіб.

"Обов’язок органів державної влади, інших державних органів, що здійснюють бронювання, оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки", - сказано у тексті.

Які підприємства мають право на бронювання своїх працівників

Як розповів у коментарі Фактам ICTV член Асоціації правників України, юрист у сфері військового права та мобілізації Антон Ревенко, у перелік критично важливих можуть бути віднесені підприємства, що відповідають двом або більше критеріям:

загальна сума сплачених податків перевищує еквівалент 1,5 млн євро протягом року;

сума надходжень в іноземній валюті за рік перевищує еквівалент 32 млн євро;

підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

підприємство має важливе значення для галузі національної економіки;

відсутність заборгованості із сплати ЄСВ;

розмір середньої зарплати застрахованих осіб-працівників на підприємстві за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 р;

підприємство є резидентом Дія Сіті.

Як подати працівників на бронь

Оформлення броні на працівника підприємством, установою чи компанією складається із кількох етапів.

На першому етапі потрібно визначити список працівників, які будуть заброньовані, а також визначити посади, які задіяні на підприємстві, без яких підприємству, установі, організації буде складно працювати.

На другому етапі - складення пропозиції щодо бронювання та супровідний лист. До цих документів також потрібно додати довідку про кількість військовозобов’язаних, які працюють на відповідному підприємстві, установі, організації.

Третій етап - направити необхідні документи профільним органам державної влади.

Далі профільний орган погоджує із Міноборони (раніше був Генеральний штаб - ред.) та направляє в Міністерство економіки України, яке ухвалює рішення про бронювання працівників.

Порядок подачі на бронь

Юрист Михайло Лобунько розповів, який є алгоритм брронювання.

Подайте документи до уповноваженого органу. Якщо підстава бронювання моб.завдання, то потрібно звернутись, в орган, який видав МЗ. Якщо контракт - орган, з яким його уклали. Якщо це критично важливе підприємство - орган, що надав цей статус. Відповідний орган проводить перевірку та подає документи до Генштабу (тепер списки затверджуватиме Міноборони - ред.)

Генштаб (Міноборони - ред.) погоджує документи й передає до Мінекономіки

Мінекономіки приймає рішення про бронювання працівників, направляє його до Генштабу та підприємства.

Генштаб відправляє документи про бронювання до ТЦК.

Підприємство зі свого боку надає працівникові витяг зі зазначеного рішення.

Підприємство має надіслати до ТЦК та СП спеціальне повідомлення.



Він додає, що розгляд документів повинен зайняти не більше ніж 25 днів розгляду, однак на практиці це триває близько одного місяця.

Які документи потрібні для бронювання

За словами юриста Михайла Лобунька, до пакету необхідних документів для бронювання працівників є:

військово-обліковий документ;

паспорт громадянина України;

заява від працівника (працівник повинен подати заяву на бронювання, в якій він викладе свою причину, чому вважає за краще залишитися на роботі у випадку мобілізації);

пояснювальна записка від роботодавця.



Нагадаємо, в Раді придумали два варіанти економічного бронювання від мобілізації.