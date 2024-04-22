Електронне бронювання від мобілізації через «Дію». Як це може працювати і що з «платним» бронюванням?

В Кабміні готують механізм бронювання співробітників через портал «Дія», підтверджує в коментарі Forbes перша віцепремʼєрка та міністерка економіки Юлія Свириденко. У розпорядженні видання є проєкт постанови (не фінальна версія документа) про електронне бронювання. Переказуємо деталі.

Головна відмінність — відмова від паперового формату бронювання

Новий підхід відрізняється тим, що можуть відмовитися від паперового формату бронювання на користь електронного, розповідає Forbes. Постанова не вносить суттєвих змін у саму концепцію броні — як і раніше, можна забронювати лише 50% військовозобовʼязаних працівників, і лише критично важливих для економіки підприємств.

Якщо компанія хоче забронювати більш ніж половину співробітників, що підпадають під призов, необхідна додаткова аргументація. У постанові не вказано, які дані у такому разі має надати компанія, пише видання.

Як може бути влаштований процес

Керівник підприємства (або уповноважена ним особа) має пройти ідентифікацію у «Дії» та подати перелік осіб співробітників для бронювання у довільній формі, а також інформацію про компанію.

Для бронювання потрібно надати такі дані про співробітника: прізвище, імʼя та по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний код, склад військовозобовʼязаного (рядовий, сержантський, старшинський або офіцерський), номер військово-облікової спеціальності, тип військово-облікового документа (серія та номер за наявності), відмітка про посаду керівника або заступника керівника підприємства. Дані про підприємство: повна назва, адреса та ЄДРПОУ.

Програма може блокувати подання переліку, якщо компанія перевищила ліміти за кількістю заброньованих співробітників, не уточнювала дані про кількість військовозобовʼязаних у ТЦК, через наявність у співробітників незакритих адміністративних проваджень про порушення мобілізаційного законодавства, пише видання.

Якщо процес пройшов успішно, то керівник підприємства завіряє перелік електронним підписом. Далі дані звіряються з даними у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. У разі успішної перевірки у реєстрі одразу формується позначка про бронь, а у «Дії» — відповідний сертифікат.

Забронювати працівника можна на шість чи один місяць. Остання опція доступна лише раз при виявленні незначних відмінностей між поданою керівником інформацією та тою, що є у реєстрі військовозобовʼязаних. За цей час людина має звернутися у ТЦК та оновити дані. Після цього компанія зможе забронювати її на шість місяців.

Ліквідувати бронювання можуть: у разі закриття підприємства чи звільнення працівника, а також якщо у компанії завершився контракт для виготовлення товарів і надання послуг для ЗСУ.

Нагадаємо, що загалом концепцію електронного бронювання стали розробляти ще 2023 року. Також у владі повністю не відмовилися від ідеї економічного бронювання, але поставили процес на паузу. Депутати пропонували встановити щомісячний фіксований платіж, після сплати якого компанія зможе забронювати працівника незалежно від посади. Варіант, який розглядали — до 1,5% військового збору додати фіксовану ставку у розмірі 20 000 грн.



Які ІТ-компанії можуть бронювати

Станом на 15 березня 2024 року, як повідомило DOU Мінцифри, в Україні заброньовано 2600 ІТ-спеціалістів з близько 200 компаній (у січні було 3498 заброньованих айтівців). Ще 2600 спеціалістів нині на етапі погодження в Генштабі / Мінекономіки.

Щоб компанія могла забронювати співробітників, їй потрібно отримати статус критично важливого для функціонування економіки підприємства (є й інші варіанти, але цей шлях найпоширеніший в індустрії).

Для цього компанія має відповідати хоча б трьом критеріям із семи, визначених у постанові КМУ.

Дивитися повний перелік критеріїв: загальна сума сплачених бізнесом податків та інших зборів перевищує 1,5 мільйона євро за рік;

сума річних надходжень підприємства в іноземній валюті складає не менш як 32 мільйони євро в еквіваленті;

підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки держави відповідно до затвердженого переліку;

підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи для задоволення потреб територіальної громади;

немає заборгованостей зі сплати ЄСВ;

середня місячна зарплата працівників не менша за середню заробітну плату в регіоні за IV квартал 2021 р. (відповідно до даних Держстату), що підтверджується довідкою, наданою підприємством;

є резидентство в Дія City.



Далі компанія має підготувати та надати підтверджувальні документи Міністерству цифрової трансформації. Статус підприємства, критично важливого для функціонування економіки, надають на рік, потім потрібно знову подавати документи, щоб його підтвердити.

Станом на сьогодні критично важливими для економіки визнали 368 ІТ-компаній, повідомили DOU у Мінцифри.

Наприклад, компанія Kyivstar.Tech у 2024 році вже пройшла процедуру підтвердження статусу. І впродовж 10 днів отримала погодження. Для компанії стали визначальними такі критерії:

є резидентом Дія City;

немає заборгованості зі сплати ЄСВ, що підтверджується довідкою про відсутність заборгованості з платежів або витягом з інформаційної системи органів ДПС щодо статусу розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами;

розмір заробітної плати Kyivstar.Tech не є нижчим від середньої заробітної плати у регіоні за даними Держстату за IV квартал 2021 року; у Києві це 22 795 грн.



Ці самі пункти документально підтвердила й компанія Kitsoft, щоб отримати статус критично важливого підприємства у 2023 році.

Як відбуваються наступні етапи. Компанія готує поіменний список військовозобов’язаних колег, для яких хоче отримати бронювання, з відповідним обґрунтуванням. І довідку про загальну кількість військовозобов’язаних (вказують лише точну цифру, без імен і прізвищ співробітників).

Мінцифри перевіряє список (щоб документи не повернули на доопрацювання на наступних етапах) і передає у Генштаб. Після погодження Генштабу Мінекономіки ухвалює рішення про бронювання і видає наказ про заброньованих працівників і скеровує його до Мінцифри (в наказі буде не одна компанія, а й інші, які на той момент подавалися).

Тоді Мінцифри надсилає наказ Мінекономіки компанії. На підставі цього наказу компанія готує витяги про бронювання, передає їх заброньованим працівникам під підпис. І тоді повідомляє відповідні ТЦК, за якими закріплені фахівці, рекомендованим листом.

У ТЦК (який отримує рішення про бронювання і від Генштабу) виникає обов’язок зарахувати працівників на спеціальний облік, що гарантує їм тимчасове бронювання від мобілізації.

Кого обирають для бронювання

Компанія може забронювати 50% своїх військовозобов’язаних працівників. Фахівці мають бути офіційно працевлаштовані за КЗпП. Гіг-контракторів і ФОПів, попри те, що це питання регулярно порушують, не бронюють.

У Kyivstar.Tech пояснюють DOU, кого подають на бронювання:

«Визначаючи перелік фахівців на бронювання, ми враховуємо, з одного боку, критичність співробітника та його роль у підтриманні інфраструктури та сталості роботи компанії, з іншого — всі можливі ризики мобілізації (вік, ВОС, пільги тощо). Визначальне рішення ухвалюємо разом з керівниками».



Кого не можуть забронювати. Не бронюють тих, у кого не в порядку військово-облікові документи, і людей з дефіцитними для війська спеціальностями.

З-поміж них: певні категорії артилеристів, деякі ракетні спеціальності, майже всі танкові спеціальності. Неможливо забронювати людину, в якої ВОС 168 — «Інженерна розвідка», 737 — «Інженерні боєприпаси», 403 — «Телекомунікації» тощо. З повним переліком можна ознайомитися в наказі № 317.

Водночас керівники компаній та їхні заступники підлягають бронюванню незалежно від військово-облікової спеціальності.

Щодо актуальних військово-облікових документів, то адвокатка Валерія Петракій пояснює:

«Військовий облік ведеться на підставі даних паспорта та військово-облікових документів. Для військовозобов’язаних це військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. З практики, якщо людина перебуває на обліку в тому ТЦК, де зареєстрована і проживає, і має присвоєне військове звання, військово-облікову спеціальність, — її документи для бронювання можна вважати актуальними».



Якщо працівник звільняється, його «бронь» анульовується. Оскільки відстрочка в цьому разі прив’язана до компанії.