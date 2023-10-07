В Израиле объявлено состояние войны. Обстрелян Тель-Авив, члены ХАМАС в израильских городах

Сирены звучат во многих городах, сообщается о попадании ракеты в здание в Тель-Авиве

С утра 7 октября палестинская группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, массированно обстреливает Израиль. Погибла женщина, ранения получили более сотни человек, миллионам рекомендовано не покидать бомбоубежища в домах. Израильская армия наносит ответные авиаудары по сектору Газа. Члены группировки проникли в израильские приграничные города. Армия обороны Израиля впервые за 50 лет объявила в стране состояние войны.Он распорядился "зачистить поселения от террористов".Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозепр Боррель заявил, что Брюссель с тревогой следит за событиями в Израиле. "Мы однозначно осуждаем нападения ХАМАС", - написал Боррель в твиттере.Во время перестрелки с членами ХАМАС убит глава регионального совета Шаар-ха-Негев Офир Либштейн, сообщили в совете. В результате прямого попадания ракеты в израильском районе Гдерот погибла женщина в возрасте около 60 лет. Мэр бедуинского посёлка Кусейфе сообщил о четырёх убитых в результате обстрела. По последним данным из израильских больниц, ранения получили более ста человек, некоторые находятся в критическом состоянии.В первом официальном заявлении о случившемся со стороны израильских властей министр обороны страны Йоав Галлант сказал, что "ХАМАС совершил серьёзную ошибку, начав войну против государства Израиль".Министр обороны Йоав Галлант одобрил масштабный призыв резервистов в армию и объявил чрезвычайную ситуацию в радиусе 80 километров от сектора Газа – в неё попадает Тель-Авив. Статус позволит военным ограничивать собрания граждан и перекрывать районы.По словам лидера ХАМАС, по территории Израиля было выпущено более пяти тысяч ракет. В качестве причины новой операции против Израиля командование группировки назвало "месть за осквернение Израилем мечети Аль-Акса в Иерусалиме".По словам пресс-секретаря израильской армии, члены группировки ХАМАС проникли в Израиль с суши, моря и воздуха. По его словам, сейчас как минимум в семи местах ведутся бои между израильскими военными и ХАМАС.Израильская армия сообщила о проникновении членов ХАМАС в несколько населённых пунктов на границе с Газой. Позже это подтвердили в самой группировке. Судя по видео, размещённым в соцсетях, в приграничном Сдероте идёт перестрелка. По неподтверждённым данным, погибли семь человек: их застрелили на автобусной остановке. На одном из роликов – утверждается, что видео снято в Сдероте – вооружённые люди в пикапе обстреливают полицейскую машину.Также ХАМАС опубликовал видео, как утверждается, с израильскими военными, увезёнными в Газу. Израильская армия пока не комментировала похищения.