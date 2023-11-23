Война Израиля с ХАМАС: перемирие начнется в пятницу; первые 13 заложников будут освобождены после полудня

Катар объявил, что договоренность о временном прекращении огня и освобождении заложников начнет действовать с 7 утра по местному времени в пятницу. Первая группа заложников будет освобождена также в пятницу, после полудня, говорится в заявлении катарских властей.

Как сообщила чуть ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного египетского чиновника, Каир получил список из 10 заложников, удерживаемых ХАМАС, которые будут освобождены в первую очередь.

Согласно условиям, освобождаться, по крайней мере, на первом этапе будут только дети и женщины.

Ранее сегодня корреспондент Би-би-си в Иерусалиме Орла Герин сообщила со ссылкой на источник в израильском правительстве, что в последний момент ХАМАС выдвинул некие дополнительные условия.

Согласно информации WSJ, затруднение было связано с тем, что Израиль хотел, чтобы заложники были сначала переданы Красному Кресту, а затем переправлены в Израиль, в то время как ХАМАС хочет сразу передать их Египту.

В сообщении газеты также говорится, что Израиль потребовал, чтобы Красному Кресту был предоставлен доступ к заложникам, все еще находящимся в Газе, против чего выступил ХАМАС.

В пятницу будут освобождены 13 заложников

Как сообщил представитель МИД Катара, выступающего ключевым посредником в переговорах Израиля и ХАМАС, тринадцать заложников, захваченных палестинской группировкой будут освобождены в пятницу. По его словам, уже получен список гражданских лиц, которые будут освобождены из Газы, и первая группа будет освобождена в 16 часов в пятницу.

По словам Маджида аль-Ансари, Катар стремится к тому, чтобы эта сделка завершилась длительным перемирием.

Часть из тех, кто подлежит освобождению в пятницу, – пожилые женщины, некоторые – дети, сказал аль-Ансари, отметив, что «в движение приведено множество компонентов», и процесс освобождения будет происходить каждый день в определенный промежуток времени.

По его словам, критерии освобождения гражданских лиц были «чисто гуманитарными»: чтобы как можно скорее вывести женщин и детей из-под удара.

Офис израильского премьер-министра подтвердил получение списка заложников, подлежащих освобождению завтра.

Заложники будут переданы представителям Красного Креста, и замысел состоит в том, чтобы сделать передачу максимально безопасной для всех сторон, сказал катарский дипломат.

«Мы должны помнить, что это зона боевых действий», – добавил он.

ХАМАС подтвердил прекращение огня и освобождение заложников

Боевое крыло палестинской группировки ХАМАС подтверждает, что четырехдневное гуманитарное перемирие начнется утром в пятницу, как об этом ранее сообщил МИД Катара.

«В течение четырех дней будут освобождены 50 заложников», – заявил представитель «Бригад Изз ад-Дин аль-Кассам».

Он также подтвердил информацию из Израиля о том, что в обмен на каждого израильского заложника из израильских тюрем будут освобождены трое заключенных палестинцев.

Правительство Израиля получило список освобождаемых

Канцелярия премьер-министра Израиля объявила, что получила предварительный список имен заложников, которые будут освобождены ХАМАС завтра, в пятницу.

В заявлении офиса премьер-министра говорится, что правительство изучает список и связывается с родными заложников.