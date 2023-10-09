Армия Израиля наносит крупнейшие авиаудары в Газе: жутки кадры. ВИДЕО

Сегодня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в два раза усилила интенсивность ударов по Сектору Газа. Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху опубликовал кадры ударов войск по анклаву.

Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛа в понедельник, 9 октября, израильская армия в два раза увеличила интенсивность ударов по Сектору Газа, откуда на Израиль напали террористы ХАМАС. Израильтяне пишут, что боевики убили более 700 их сограждан.

"ЦАХАЛ ведет один из крупнейших авиаударов против ХАМАС в Газе, чтобы уменьшить и уничтожить их способность терроризировать народ Израиля. ХАМАС начал войну. Мы восстановим безопасность нашей страны", - указано в сообщении.



Также в израильской армии заявили, что в период с субботы до утра понедельника они нанесли массированный авиационный удар и поразили более 1200 целей террористов. Речь идет о оружейных складах, местах производства оружия, центрах управления, штабах и военной технике.

"Сегодня мы удвоили это количество (ударов, - ред.)", - сказали в ЦАХАЛ.

Израиль наносит удары по террористам ХАМАС в Секторе Газа



Премьер Нетаньяху в своем Twitter-аккаунте опубликовал видео ударов и заявил, что Израиль должен победить в противостоянии с террористами.

"Мы начали. Израиль одержит победу", - подчеркнул Нетаньяху.

Кадры ударов по террористам ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ наносит удары по террористам ХАМАС / Скриншот Главред

Боевики ХАМАС начали войну против Израиля

Также указано, что израильские гражданские лица стали не единственными жертвами террористов ХАМАС. Боевики специально обосновались посреди населения Газа. Военные утверждают, что рядом с мечетью и школой был уничтожен их объект.

Напомним, террористы ХАМАС 7 октября напали на Израиль. Они нанесли удары по центральной и южной части государства с моря, воздуха и суши. Боевики били по Израилю с территории Сектора Газа. Запустили более 2200 ракет.