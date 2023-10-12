ХАМАС: с кем воюет Израиль? Сектор Газа, связи с Россией, Египтом и деньги из Катара

Состояние конфликта между Израилем и Палестиной обострилось до критической точки, оставляя за собой волну насилия и разрушений. По состоянию на 11 октября, результаты нападения ракетами и боевиков ХАМАСа на Израиль стали катастрофическими: сотни людей погибли, тысячи были ранены, и десятки были захвачены в плен. Число жертв в Израиле перевалило за тысячу человек, и военные продолжают обнаруживать следы массовых убийств. Примером стал кибуц Фарао, где найдены тела 200 мирных жителей, а в кибуце Бери еще минимум 100 человек были убиты. Израиль впервые за последние 50 лет объявил, что находится в состоянии войны.
ХАМАС - террористическая организация палестинцев
Главным игроком в этой катастрофе является ХАМАС, исламистская и террористическая организация палестинцев. Этот конфликт вновь привел Ближний Восток к горячей точке. Однако, многие задаются вопросами о том, кто такие ХАМАС, откуда они взялись, чем они занимаются и можно ли с ними как-то разобраться. Эта тема стала крайне актуальной в контексте текущих событий. ХАМАС стал причиной бесконечных арабо-израильских конфликтов, оставаясь загадкой для многих. Эта организация, основанная в 1987 году, признана террористической в Израиле, США и Евросоюзе.
История ХАМАС началась как религиозная альтернатива Организации освобождения Палестины (ООП), которая была создана в 1960-х годах. ООП заявляла, что будет защищать права арабов, живущих на палестинских территориях до появления независимого государства Израиль в 1948 году. Но первоначальная цель ООП была уничтожение Израиля. ХАМАС, в свою очередь, продолжает террористические атаки и акты насилия в регионе, угрожая миру и безопасности.
ХАМАС вызывает спорные реакции сообщества
Однако, ХАМАС вызывает спорные реакции в международном сообществе. Некоторые страны считают их террористами и непримиримыми врагами, в то время как другие стремятся поддерживать их в качестве силы сопротивления. Эта двусмысленность создает дополнительные сложности в разрешении конфликта.
Сейчас, когда Ближний Восток снова стал полем боевых действий, понимание сущности и целей ХАМАСа становится важным элементом для анализа событий. Организация эта несет ответственность за жертвы среди мирного населения и ведет войну, затрагивая не только Израиль, но и другие региональные силы, такие как Россия и Египет. Важно осознавать, что разрешение этого конфликта требует не только военных действий, но и дипломатических и мирных усилий со стороны мирового сообщества.
К сожалению, миллионы людей оказались его заложниками. Их взяли в плен нищета и радикальные учения. Будем честны, приходится выживать как придется. А всё, чем помогли им, - это деньги, которые успешно присвоил себе Хамас. Терроризм не растет на пустом месте, недаром он появляется именно в странах, где люди живут в нищете и под тоталитарными режимами, где у них нет свободы выбора. Вместо развития они вынуждены выбирать войну.