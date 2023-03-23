Виктор Медведчук получил новый нефтянной бизнес в России

В России созданы две нефтяные компании, связанные с семьей украинского пророссийского политика Виктора Медведчука, сообщается в журналистском расследовании проектов "Схемы" ("Радио Свобода") и Scanner Project. Вот его краткий пересказ.
Согласно расследованию, в январе Виктор Медведчук во время эфира на российском государственном телеканале RT заявил, что создает новое политическое движение. Движение должно объединить миллионы людей: «Находящихся в России, находящихся частично в Украине, находящихся в Европе. Это те миллионы, которые не согласны с действиями Зеленского», цитирует Медведчука Scanner Project.
Одновременно с заявлением политика, директор компании "НЗНП Трейд" Александр Донцов, которую контролирует жена Медведчука Оксана Марченко, возглавил две новые российские нефтяные компании – "ИНГТ" и "КНК".
Их основателем является АО "ГК Маркет", которая не раскрывает данные о своих владельцах. Через двух "дочек" это акционерное общество связано с бизнесменами Тимуром Абертасовым и Николаем Суховым, которые связаны с бизнесом жены Медведчука.
Одной "дочкой" журналисты называют компанию "Трейдпроект", ей принадлежит семь заправок "ЛТК" – "Любимая топливная компания" в Липецкой области и 26 заправок "Новый поток" в Тюменской и Курганской области, а также она снабжает горючим коммунальные предприятия.
Вторая "дочка", компания "АТИ", предоставляет брокерские услуги на рынке природного газа, дизеля, бензина, нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов.
В феврале Медведчук рассказывал в эфире программы "Время покажет", что у его жены "есть предприятия в России, есть бизнес, есть деньги", а сам он продолжает "быть состоятельным человеком".
22 сентября Медведчука, которого задержали в Украине, обменяли на украинских военнопленных.
Автор: Максим Савчук. Журналіст-розслідувач телевізійної програми «Схеми: корупція в деталях»