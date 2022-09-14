В России рапортуют об успешном развороте экономики на восток. Что происходит на самом деле?

На прошлой неделе под лозунгом “конец эпохи доминирования запада” завершился экономический форум во Владивостоке. На нем Путин, а вслед за ним и другие российские чиновники, наперебой рассказывали, как “коллективный запад” загнал себя в санкционную ловушку без энергоресурсов и перспектив развития. Разворот на восток “уже состоялся”, уверял на форуме друг Путина и “владелец” Геленджикского дворца Аркадий Ротенберг.

Но на самом деле все далеко не так радужно. И вот почему

Россия действительно смогла перенаправить часть поставляемой морем нефти в Азию. В частности, в Китай, но в первую очередь – в Индию. Доля России в ее нефтяном импорте за считанные месяцы подскочила с почти нуля до 12%. Но, во-первых, поставлять еще больше в Индию вряд ли получится. А, во-вторых, ее интерес к российской нефти вызван щедрой скидкой в 20-30% к рыночной цене.

С таким же дисконтом Россия вынуждена продавать и другие энергоресурсы. Она все равно очень много на них зарабатывает из-за космических, хотя и снижающихся цен. Но ее конкуренты зарабатывают еще больше: Ближний Восток – на нефтяном рынке, Норвегия – на газовом, Австралия – на угольном.

Перенаправить газ в Азию не получится. Существующие трубы качают на полную мощность, новые строить долго и дорого, а инфраструктуры для сжиженного природного газа (который, как и нефть, можно было бы возить морем) в России по сути нет.

В мире фантазий кремлевских чиновников Азия в лице Китая становится источником всего потерянного из-за санкций: технологий, оборудования и потребительских товаров. Но на деле Россия экспортирует в Китай все больше, а объем импорта из него растет еле-еле. А по некоторым статьям – например, поставкам автомобилей – он и вовсе рухнул. Китай осторожничает из-за страха попасть под вторичные санкции и не хочет рисковать ради объективно маленького российского рынка.

Внутри России юань дышит в спину доллару и евро, а в ее внешних расчетах становится их единственной разумной альтернативой. Это неоднозначная новость: “токсичные” западные валюты до войны можно было спокойно купить в нужном объеме. А с юанем так не получится: в Китае движение капитала ограничено, ради больших сумм придется постоянно договариваться с его руководством.

Главный вывод

Разворот на восток происходит вынужденно и не оставляет Москве особого пространства для маневра. Там, где еще несколько лет назад Россия могла балансировать между разными партнерами и искать оптимальную для себя конфигурацию, теперь остался только Китай (и надежда на добрую волю его властей).