Исследование: на самом деле, российская экономика уже лежит в руинах

На днях несколько польских (и чуть-чуть непольских) экономистов из американской Йельской школы менеджмента опубликовали результат своего глобального комплексного анализа состояния российской экономики спустя 5 месяцев войны. Это в принципе первая попытка системно проанализировать состояние дел в РФ после введения санкций, особенно на фоне сверхусилий пропаганды Кремля по убеждению всех вокруг, что «все хорошо, прекрасная Маркиза».

Как отмечают сами автора, под конец закончить исследование становилось все трудней и трудней, так как российское правительство засекретило и скрыло практически все цифры (вот прям вообще все) — главный индикатор реального состояния дел и отчаянной попытки скрыть правду — и оставило публичными только несколько в ручную отобранных, чтобы манипулировать общественным сознанием. Это не считая того, что, как отмечено в исследовании, «у путина богатая история манипуляции и влияния на данные Росстата». Чтобы закончить начатое, исследователи пользовались самыми разными уловками: данные торговых партнёров РФ, интервью, профильные отчеты и пресс-релизы компаний, данные по продажам, опросы участников рынка, и даже дата майнинг логистических данных и данных по перевозке морем.

Полный отчёт на 100+ страниц тут . Упрощенная презентация с основными результатами тут

Главный вывод исследования очень прост: российская экономика лежит в руинах, местами переходящих в лунный ландшафт, но пока что это маскируется сжиганием всех доступных резервов и беспрецедентными фискальными инструментами (проще говоря, раздачей денег из бюджета).

Что же привело их к такому выводу?

Начали автора с классической темы: ресурсов. Продажа энергоресурсов это больше 60% всех бюджетных доходов РФ. И эта лавочка стремительно сокращается. К примеру Европа закупает целых 80% всего российского газа. Сейчас в рамках «газовой войны» поставки в ЕС рухнули в несколько раз (оценки разнятся от 3 до 5 раз). Прокачка через Украину уменьшилась вдвое, прокачка через Северный Поток упала до 40%, Ямал вообще не используется. Некоторые страны уже отказались от российского газа.

«Развернуть» газ в Азию не получится. У Москвы нет СПГ мощностей (а те что были на 98% зависят от импорта технологий и оборудования, которые уже под санкциями — своих СПГ технологий у РФ нет физически), газопровод в Китай загружен на максимум. Постройка нового, который способен заменить поставки в Европу это инвестиция в 45 млрд долларов (без учета коррупции и инфляции), и 10-15 лет работ.

Схожая картина с нефтью

ЕС это половина всего экспорта российской нефти, и 92% этой половины исчезнет к концу года. Экспорт в Азию действительно сильно нарастает, но с дисконтом в 35 долларов за баррель. Чем дальше тем будет хуже. Во-первых, потому что вступит в действие запрет на страхование судов (увеличение дисконта), во-вторых, потому что наступает момент насыщения рынка российской нефтью и дальнейшее расширение возможно только за счет ценовой войны, а в-третьих, потому что может начаться ценовая война за логистику. Поставки нефти в Китай это в 6-7 раз дольше чем в Европу (35-40 дней против 5-7 дней). Чем больше будет поставок тем больше танкеров будут «заняты» Россией на такой длительный срок, а это приведёт к повышению цен за перевозки так как спрос на доступные танкеры останется прежним, а предложение сильно сократится.

По прогнозу, приведённому в исследовании, считается что к 2030 производство нефти в РФ сократится вдвое с почти 12 млн баррелей в сутки в конце 2021 до 6 млн баррелей в сутки в конце 2030.

И это в исследовании не затрагивали ни уголь, половина экспорта которого приходилось в ЕС, ни черный или цветные металлы, ни другие ресурсы.

По мнению авторов, импорт в РФ отвечал за 20% ВВП. Думаю, тут имеется в виду доля ВВП критически зависимая от импорта + западные компании. Россия засекретила свои цифры по импорту, но проанализировав данные основных торговых партнёров Москвы, исследователи пришли к выводу что импорт рухнул минимум на 50%.

Примечательно, что рухнул и импорт из Китая — с огромным отрывом главного импортера России в прошлом. В 2021 в месяц Китай в среднем ввозил в Россию товаров на 6 млрд долларов (а в декабре 2021 и на все 8), но в марте и апреле эта цифра обвалилась до 3.8 млрд. Ждём новых данных из Пекина за Q2.

Официальная инфляция сейчас ниже 20%, но исследование утверждает, что в отраслях, зависимых от импорта и открытых границ, цены выросли до 60%. Сильней всего пострадал технологический сектор и сфера туризма. Не удивительно, что авиакомпании уже зафиксировали убытки превышающие их потери за все полтора года пандемии.

Рост цен совпал с огромным падением потребления. По данным приведённым в исследовании, объём розничных продаж в РФ снизился на 20%, на эту же цифру упал и уровень потребления россиян (consumer spending). В некоторых отраслях происходит настоящий коллапс. К примеру продажи автомобилей обвалились на 92%, а запасов на складах осталось всего на 5 месяцев продаж. Дальше остаётся только Китай и местное производство.

Которое упало на 75% по сравнению с прошлым годом.

Почти в любой сфере экономике не связанной с государством идёт коллапс. В исчислении произведённого ВВП, здравоохранение сократилось на 15%, производство на 25%, агропромышленный комплекс на 55%, а сфера строительства на все 67%. И это только первый квартал 2022. Падение строительства было ожидаемым, а вот сокращение АПК на половину сильно удивило, надо будет почитать их источники.



Падение производства на 25% отражает истинную сущность «импортозамещения». Помимо уже упомянутого сокращения на 75% производства машин, производство бытовой техники упало на 50%, прокат стали на 30%, производство вагонов, и жд составов на 35%, текстиля на 25%, мебели на 15%. И это с учётом того, что на складах ещё есть продукция, и запасы запчастей. Не удивительно, что уже сейчас потребление электроэнергии упало на 20% и рассматривают вариант просто остановить зависимые от импорта ТЭС.

Красноречивей всего о положении дел говорит PMI — Purchasing Manager Indices. Это один из главных индикаторов состояния любой экономики, который составляется путём опроса управляющих логистических компаний об их ожиданиях в 5 направлениях: наличии новых заказов, объёме работы, рынке труда, сроков доставки товаров и объемов закупок в инвентарь.

Считается что таким нехитрым способом можно узнать о направлении и скорости движения логистики. Если экономика замедляется то и ожидания будут ниже, объём перевозов будет падать, скорость товарооборота будет снижаться (и наоборот). Если управляющий ожидает улучшения ситуации и роста по этим 5 направлениям, то его ответ берётся за 1. Если нейтрален то за 0.5. Негативный за 0. Соответственно в конце считается среднее арифметическое этой суммы. Нетрудно заметить, что цифра 50 тут становится нейтральной зоной. То есть, ни улучшения ни ухудшения не предвидится. Соответственно, если индекс выше 50, то управляющие настроены оптимистично, если ниже 50 — пессимистично. За счёт большой базы опроса и методологии, разброс цифр тут небольшой. Индекс в 52 уже считается неплохим, а в 45 — крайне негативным, предвещающим кризис.

Так вот, исследование указывает что российские управляющие не просто пессимистичны — они в настоящей депрессии. Их ожидания поступления новых заказов, способности контролировать свои запасы, инвентарь, и сроки доставок обвалились до отметки в 30 пунктов!

Происходит невероятных объёмов утечка капитала и мозгов. Свыше 1000 международных компаний, которые в общем трудоустраивали 5 миллионов россиян и генерировали в России выручки на 600 миллиардов долларов (с которой платили налоги) уже ушли с российского рынка или уходят.

Учитывая что в других источниках эта цифра в 1000 компаний намного выше, то неочевидно, это авторы исследования берут именно тех, кто ушёл полностью без «национализации» в РФ, или же они взяли себе для работы подвыборку всех международных компаний. Всего я видел оценки в 6 тысяч и даже 11 тысяч компаний.

Всего международный бизнес, который национализирован, уходит с рынка, ушёл с рынка или чья деятельность нарушена санкциями и коллапсом экономики, по оценке исследования, отвечают за 40% российского ВВП.

Следом за компаниями уезжают и мозги

По оценке исследования, с начала войны из РФ уехали 500 тысяч человек, половина из которых это высокообразованные специалисты из требовательных к квалификации отраслей таких как наука или технологии.

Из этих 500 тысяч, 15 тысяч покинувших Россию это так называемые ultra-high-net-worth — то есть, самые богатые и обеспеченные люди с капиталом выше 30 миллионов долларов. Вместе с собой они выводят из России и свои активы. Исследователи оценивают что суммарно эти 15 тысяч россиян контролируют 20% всего российского капитала. В презентации утверждается что только по оценке ЦБ РФ за первый квартал 2022 «физические лица» вывели «частного» капитала из России на 70 млрд долларов — больше чем за весь 2021.

Это невероятно-невероятно много. Примечательно что эта оценка полностью совпадает с оценкой Блумберга, которые недавно опубликовали на эту тему статью. Помимо России в этом году есть только ещё одна страна из которой капитал стремится убежать любой ценой — Китай. Из-за рисков китайского экономики, опасений за войну в Тайване и «дружественного нейтралитета» по отношению к РФ, 10 тысяч богатых китайцев с общим капиталом в 48 млрд долларов пытаются покинуть страну и забрать с собой нажитое. Как пишет Блумберг, Си мягко говоря недоволен и ищет способ остановить утечку.



Все эти проблемы и коллапс «реального сектора» экономики, бегство мозгов и капитала, отражаются и на рынке финансирования. С начала войны 0 российских компаний выпустило акции. 0 — облигации. Объём кредитов выданных среднему и малому бизнесу сократился второе, кредитные портфели банков сокращаются.

На фоне огромной депозитной ставки весной (когда ключевая ставка ЦБ составляла 20%) у банков возникают проблемы и огромные убытки. Люди несли и продолжают нести деньги в банк «на чёрный день» под привлекательные проценты, но при этом не берут новых потребительских кредитов, как и не берут кредиты предприятия. Банкам надо обслуживать все больше и больше депозитов, выплачивая проценты, и при этом сокращается возможность заработка. В любой другой ситуации банки бы давно прекратили бы принимать деньги на депозит, но это вызвало бы панику, и потому им приходится руководствоваться политикой.

Результат предсказуем и катастрофичен: по итогам 2022 банки потеряют от 4 до 6 триллионов рублей, не считая потери 2 триллионов из-за переоценки финансовых активов (акций и облигаций) на балансе банков, которые рухнули в цене.

Так почему же кажется что все хорошо?

Причин, по мнению исследования, две. Первая уже была указана — тщательное враньё, маскировка проблем, пропаганда, умалчивание и скрытие данных. Вторая — вертолетная раздача денег.

Правительство РФ распечатало все доступные резервы и заливает экономику деньгами для поддержания стабильности. Деньги тратятся на: субсидии и реструктуризации долгов физических и юридических лиц; субсидии для спасения от банкротства и погашение долгов частных фирм; прямые платежи пострадавшим отраслям и компаниям для сохранения трудоустройства; докапитализация бизнеса и банков из ФНБ; субсидии по ипотеке; увеличение всех выплат россиянам — материнского капитала, пенсий, пособий, льгот; инфраструктурные проекты для создания занятости населению;

Денег раздаётся так много, что общая денежная масса М2 в экономике РФ всего за 5 месяцев войны выросла на 36%.

Всего за 5 месяцев войны, золото-валютные резервы РФ сократились на ~75 млрд долларов с ~645 до ~570 млрд. И это учитывая что ~300 млрд из оставшихся 570 заморожены санкциями, а на операции по золоту (которое составляло 120 млрд резервов перед войной) наложены ограничения по импорту и операциям с ним. В итоге, Москве приходится уже сейчас залезать в ФНБ, и увеличивать бюджетные расходы. Бюджет уже сейчас ожидается с дефицитом в 2% ВВП, и это ещё не вечер, хотя он был свёрстан в «ноль» при цене на нефть в 45 долларов за баррель.

Бонусом сюда можно добавить, что на данный момент прямые (зарплаты, премии, пособия убитым и раненным, затраты на организацию лагерей и подготовку резервов, расходы на топливо, на контракты с ВПК и ремонтными бригадами) и непрямые (стоимость ракет, выпущенных снарядов, утраченной техники) расходы на войну оцениваются в 400 млн долларов в день, из которых около 70 млн долларов — прямые бюджетные отчисления. И чем дальше будет идти война тем больше будет расти эта цифра.

Возникает логичный вопрос: как долго ещё продержится экономика РФ в таком режиме? В какой момент (или уже) просто запустят печатный станок? К сожалению, авторы исследования воздерживаются от прогноза, предпочитая говорить о главном — санкции работают, работают очень больно и уже уложили экономику России в глубокий нокдаун. Любые попытки российских властей доказать обратное попросту пропаганда и западу стоит продолжать санкционный нажим.

ТОП 9 мифов российской пропаганды

Напоследок, авторский состав исследования подготовил топ-9 мифов российского пропаганды, которым призвал не верить. Привожу их ниже, почти все пункты это просто резюме на основе поста выше.