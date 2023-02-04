Галустян, Аллегрова, Гагарина. Под канадские санкции попали 38 пропутинских артистов

“Путинская война в Украине зиждется на лжи и обмане. Российская машина дезинформации мобилизует знаменитостей и так называемые новостные организации, чтобы ретранслировать аргументы Кремля в попытке оправдать зверства в Украине”, - объяснил новые санкции канадский МИД.

В список включили государственный медиахолдинг “Россия сегодня” под руководством Дмитрия Киселева и Маргариты Симоньян, а также информационные ресурсы, близко связанные с основателем ЧВК “Вагнер” Евгением Пригожиным.

В него попали также 38 человек. Пропагандистскую машину Кремля в списке представляют телеведущие Сергей Брилев и Андрей Норкин, журналист Андрей Колесников и другие. Группа пропутинских певцов многочисленнее - от Олега Газманова и Николая Баскова до Ларисы Долиной и Сергея Бобунца.

Полный список (38 человек)

Сергей Борисович БРИЛЕВ ( родился 24 июля 1972 года )

1074 Михаил Николаевич ПЕТРОВ

1075 Дмитрий Сергеевич ГОРНОСТАЕВ ( родился 15 марта 1974 года )

1076 Татьяна Ростиславовна МИТКОВА ( родилась 13 сентября 1957 года )

1077 Андрей Иванович КОЛЕСНИКОВ ( родился 8 августа 1966 года )

1078 Александр Евзеевич ХИНШТЕЙН ( родился 26 октября 1974 года )

1079 Андрей Владимирович НОРКИН ( родился 25 июля 1968 года )

1080 Михаил Сергеевич БОЯРСКИЙ ( родился 26 декабря 1949 года )

1081 Андрей Георгиевич БИСТРИЦКИЙ ( родился 21 июня 1961 года )

1082 Евгений Евгеньевич ПОДДУБНИ ( родился 22 августа 1983 года )

1083 Валерия Павловна КАЛАБАЙЕВА ( родилась 1 октября 1997 года )

1084 Алейона Анатольевна Чугулева ( родилась 14 мая 1986 года )

1085 Марат Алимжанович БАСХАРОВ ( родился 22 августа 1974 года )

1086 Николай Викторович БАСКОВ ( родился 15 октября 1976 года )

1087 Дима Николаевич БИЛАН ( родился 24 декабря 1981 года )

1088 Сергей Станиславович БОБУНЕТС ( родился 1 сентября 1973 года )

1089 Николай Вячеславович РАСТОРГУЕВ ( родился 21 февраля 1957 года )

1090 Олег Михайлович ГАЗМАНОВ ( родился 22 июля 1951 года )

1091 Александр Витальевич МАРШАЛ ( родился 7 июня 1957 года )

1092 Полина Сергеевна ГАГАРИНА ( родилась 27 марта 1987 года )

1093 Надежда Георгиевна БАБКИНА ( родилась 19 марта 1950 года )

1094 Александр Николаевич БУЙНОВ ( родился 24 марта 1950 года )

1095 Дана Александровна БОРИСОВА ( родилась 13 июня 1976 года )

1096 Сергей Александрович КАРАГАНОВ ( родился 12 сентября 1952 года )

1097 Евгений Эдуардович ГЛОТОВ ( родился 19 сентября 1987 года )

1098 Александр Викторович ИОНОВ ( родился 12 декабря 1989 года )

1099 Максим Иосифович КРАНС ( родился 8 марта 1950 года )

1100 Нина Викторовна ДОРОХОВА

1101 Анастасия Сергеевна КИРИЛЛОВА ( родилась 31 декабря 1986 года )

1102 Ирина Александровна АЛЛЕГРОВА ( родилась 20 января 1952 года )

1103 Максим Викторович АВЕРИН ( родился 26 ноября 1975 года )

1104 Тимофей Вячеславович БОРДАЧЕВ ( родился 28 января 1973 года )

1105 Игорь Михайлович БУТМАН ( родился 27 октября 1961 года )

1106 Лариса Александровна ДОЛИНА ( родилась 10 января 1955 года )

1107 Дмитрий Петрович ДЮЖЕВ ( родился 9 июля 1978 года )

1108 Виктория Петровна DAINEKO ( родилась 12 мая 1987 года )

1109 Михаил Сергеевич ГАЛУСТЯН ( родился 24 октября 1979 года )

1110 Владимир Ильич МАКСИМЕНКО ( родился 1 января 1954 года )



Кто из артистов поддерживает «спецоперацию» и войну в Украине? СПИСОК

Сегодня стало известно, что под свежие канадские санкции попали 38 россиян , все они пропутинские артисты и пропагандисты поддерживающие войну в Украине.