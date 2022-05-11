Как кремлевские эксперты и артисты шоу-бизнеса зарабатывают на концертах «Za Россию». Сколько платят из бюджета?

В апреле - начале мая в российских регионах прошел марафон "Za Россию". На него власти потратили рекордную сумму - почти 100 млн рублей. Артисты заработали на патриотических концертах крупные гонорары, а приглашал их близкий Кремлю Экспертный институт социальных исследований. Дороже всего - в 10,5 млн рублей - бюджету обошлась группа Сергея Галанина, который заявлял, что государство должно помогать только "патриотически настроенным деятелям культуры".

"Единение важно, потому что есть много людей, которые хотят внести раскол в наше общество, дезинформируя его. Поэтому нам важно оставаться всем вместе, идти к одной цели. И эта цель - безопасность нашей страны", - объяснял 1 мая со сцены "Екатеринбург Арены" гонщик и депутат заксобрания Свердловской области Сергей Карякин на бесплатном концерте "Zа Россию". Рядом с ним на сцене стояла женщина в толстовке с надписью PUTIN и гербом России. У сцены сердечком размахивала девочка в розовой шапке с нарисованной на ней буквой Z.





Такие митинги-концерты в середине апреля - начале мая власти организовали в более чем тридцати российских городах. В сюжетах федеральных каналов журналисты говорят, что цель акции - "поддержать российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине". В марафоне использовали два хештега: #Zaмирбезнацизма и #Мывместе.

Из федерального бюджета на выступления артистов, занятых в этом марафоне, ушло 95,3 млн рублей. Это самый дорогой государственный контракт, заключенный когда-либо в России на оплату концертной программы, следует из данных портала госзакупок.

Сколько стоит патриотизм

"Государство должно помогать патриотически настроенным деятелям культуры, и сейчас нужно определиться, кто и какой продукт будет производить на государственные деньги", - рассуждал на старте марафона в конце апреля музыкант Сергей Галанин. Среди участников марафона группа Галанина заработала больше всех - 10,5 млн рублей, выступив в семи регионах.

Всего в марафоне участвовали 34 исполнителя (группы или сольные артисты), между которыми и распределили 95,3 млн рублей, следует из контракта, который изучила Би-би-си.

Для каждого была согласована программа и ее цена. Программы назывались патриотично:

"Своих не бросаем",

"Победа за нами",

"За тебя, Родина-Мать".

Или оптимистично: "Все получится!", "Все будет хорошо!"

Госзаказчиком марафона "Za Россию" был Росконцерт - центр минкультуры, который занимается организацией гастролей и концертов российских артистов. Учреждение оплачивало концерты за счет субсидии из федерального бюджета.

Многие участники марафона уже давно выступают на патриотических акциях. Певица Виктория Дайнеко, например, в начале апреля выступала перед ранеными российскими солдатами в одинцовском госпитале им. А.А. Вишневского. На ее выступления в четырех концертах "Zа Россию" власти выделили 4 млн рублей.

У некоторых артистов как названия, так и цена выступления совпадали. Например, программу "Я люблю тебя, Россия" (864 тысячи рублей) представлял и солист оперы Мариинского театра Василий Герелло и исполнительница фольклора, вчерашняя школьница Елизавета Долженкова.

18 марта оба артиста выступали на концерте в Лужниках "Крымская весна", посвященном присоединению Крыма к России, куда приезжал Путин. Через два дня после этого в Черновицкой области Украины, где родился Герелло, демонтировали звезду с его именем.

Карьера Долженковой пошла в гору после того, как на встрече по видеосвязи с юными музыкантами в 2020 году Владимир Путин попросил школьницу с Дальнего Востока "чуть-чуть спеть", а после исполнения куплета "умывает ясно солнышко" признался, что будь он рядом - "обнял бы [ее] и расцеловал"

Полный список артистов - в конце текста

Дороже всего власти оценили единственный концерт группы "Uma2rman" в Барнауле - он стоил более 4 млн рублей. Самым дешевым из музыкальных номеров оказалось выступление группы "Послезавтра". Хотя в контракте в названии группы нет латинской Z, на самом деле она называется "ПослеZавтра" и называлась так еще до начала войны России против Украины, когда российские войска стали наносить букву Z на технику.

Группа была создана в 2001 году, но прославилась только через 20 лет - благодаря песне "Своих не бросаем". С ней они выступали и на концерте в "Лужниках" 18 марта - этим фактом группа очень гордится.



Автор фото, SERGEI GUNEYEV/GETTY IMAGES. Подпись к фото, Путин на концерте в "Лужниках"



В песне "Своих не бросаем" есть, например, такие строчки: "За то, чтобы люди не знали войны", "Мы, русские люди, своих не бросаем, "Спасаем Донецк, спасаем Луганск", "Помолимся вместе за наших ребят, что великую Русь чистят от грязи". На группу потратили 2,1 млн рублей.

На ту же тему высказывался на марафоне актер Дмитрий Певцов. "Мы [Россия] чистим Авгиевы конюшни нацизма, который сейчас распространился по всему миру", - заявил он после концерта в Иванове. Три его выступления потянули на 3,4 млн рублей.

На поэтов, которые тоже выступали на марафоне, выделили от 84 тысяч до 2,3 млн рублей. Самым дорогим было выступление поэтессы Анны Ревякиной из Донецка. Одно ее выступление с программой "Донбасс" обошлось бюджету в 332,4 тыс. рублей. Ревякина - член союза писателей самопровозглашенной ДНР и заместительница председателя так называемой общественной палаты ДНР.

Другая участница марафона Мария Ватутина в день своего выступления в Ижевске опубликовала во "ВКонтакте" эмоциональный пост про помощь европейских стран Украине. "Поставки Европой старых танков и прочего в Украину похожи на сдачу металлолома. Соберем и переплавим. На сковородки", - написала Ватутина. На ее выступления в семи городах с программой "Флаг победы" выделили 596,4 тыс. рублей.

А это дорого?

Все условия организаторы определяют с каждым исполнителем индивидуально, сказали Би-би-си два продюсера шоу-бизнеса на условиях анонимности.

Один из них отметил, что заставить хедлайнеров эстрады выступать на таких концертах в регионах бесплатно или дешевле, чем они оценивают свои услуги на рынке, государство не может. Негласные исключения из этого правила - новогодние "Голубые огоньки", и в ряде случаев - концерты к Дню Победы, говорит собеседник Би-би-си.

Некоторые участники марафона посетили до семи регионов, кто-то ограничился одним. Общая сумма, выделенная на артиста или группу, складывалась из цены программы, умноженной на количество выступлений. Из этих денег оплачивались трансфер, отели и услуги организаторов. Сколько оставалось на гонорары и райдер - перечень условий и требований, предъявляемых организаторам выступлений артистом, музыкантом или творческим коллективом, - в контракте не указано.

Как артистам обычно платят за концерты?

Би-би-си изучила опубликованную смету концертов, которые ранее оплачивали власти. В 2019 году в контракте на 5 млн рублей для участия Димы Билана (он в марафоне не участвовал) в волжском гала-концерте 75% суммы составлял гонорар Билана (3,75 млн). Агент получил за услуги 300 тысяч рублей (примерно 10% от гонорара), и около 1 млн рублей стоили трансфер, отель, питание и гримерка.

На статусных мероприятиях Кремля расклад иной. До марафона "Za Россию" самую дорогую концертную программу в 2016 году заказало Управление делами президента (УДП) - для развлечения участников саммита АСЕАН в Сочи. Из 83 млн рублей на гонорары артистам выделили 20%, чуть больше стоили проезд и проживание, а почти половина денег ушла на декорации и сценическое оборудование. Примерно такую же долю из общей суммы 60 млн рублей УДП выделяло на гонорары артистам к саммиту БРИКС и ШОС 2015 года в Уфе.

Продюсер, которому корреспондент Би-би-си назвал самые крупные суммы, выделенные на оплату артистов марафона "Za Россию", сказал, что, по его мнению, они завышены. Другой продюсер назвал стоимость выступлений нескольких знакомых ему артистов как стандартную для них.

Би-би-си сравнила стоимость участия артистов по госконтрактам в марафоне и других концертах, в том числе в прежние годы. Эти подсчеты приблизительные, так как до конца не раскрываются все условия, но они могут дать представление о порядке цен. Как выяснилось, в нынешних кризисных условиях гастроли в поддержку "спецоперации" в Украине - неплохой бизнес для артистов-патриотов.

Олег Газманов и Денис Майданов уже после марафона "Za Россию" продолжили патриотическое турне и выступили на фестивале в Ставрополье, где первый заработал еще 2,8 млн, а второй - 2,5 млн рублей.

В 2017 году выступление группы "Uma2rman" на Дне России в Самаре стоило 2 млн рублей - в два раза дешевле, чем на марафоне. Стоимость может быть выше, потому что Барнаул находится дальше и лететь туда дороже для всей команды.



Автор фото, Геодакян Артем/ТАСС Подпись к фото, Группа "Uma2rman" не первый год выступает на концертах по случаю Дня Победы



Но есть артисты, которые заработали меньше на марафоне, чем на похожих патриотических концертах, проведенных до войны. В этом году на марафоне два выступления Дмитрия Харатьяна в Нижнем Новгороде и Самаре стоили 864 тысячи рублей, а его участие в концерте ко Дню Победы в подмосковной Балашихе год назад местные власти заказали за 1 млн рублей.

В целом смету в 95 млн рублей для оплаты артистов на 30 концертах, с учетом дальности переездов, собеседник Би-би-си назвал средней для шоу-бизнеса - правда, на момент до пандемии. При этом он отметил, что до 70% сметы концертов, которые проходят в формате оупен-эйр, уходит на оборудование сцены и безопасность. Эти расходы на марафон в контракте вообще не учтены.

Но Би-би-си нашла такие траты в региональных закупках. Например, в Новосибирской области дополнительно потратили как минимум 580 тысяч рублей на оформление гримерных шатров для артистов, брендированную продукцию и охрану - все это закупали в середине апреля для проведения музыкального марафона "Za Россию" и телемарафона "Za мир без нацизма", следует из данных портала госзакупок.

Представители групп "Uma2rman, "ПослеZавтра" и "7Б" отказались комментировать участие артистов в марафоне и полученные гонорары или просто проигнорировали вопросы Би-би-си. Директор группы "Пилот" после короткой переписки заблокировал номер корреспондента Би-би-си. Пиарщик Сергея Галанина сказал, что не знает, кто приглашал музыканта на марафон и отказался отвечать на остальные вопросы.

Как Лазарева не пустили на марафон из-за поста в соцсети

В Липецке с концертом "Za Россию" был связан скандал - это единственный случай конфликта из-за марафона, который нашла Би-би-си.

В первые дни российского вторжения в Украину некоторые музыканты и актеры выступили против войны, разместив в своих аккаунтах в Instagram черный квадрат. Так сделал и певец Сергей Лазарев - в посте он призвал остановить войну.

"Неделю назад, мой сын проснулся ночью в слезах! Когда я спросил, что случилось, мой 7-летний сын ответил "Папа, я боюсь войны". Я ответил: "Солнышко, ну ты что, не волнуйся, успокойся, войны не будет". И вот сегодня началась настоящая война! Что же вы делаете? Я сам реву, как мальчик, сейчас! Потому что задолбало, что сильные мира сего продолжают меряться силой и вооружениями! Пожалуйста остановитесь все! Вместе! Скажите "Стоп!" Сядьте за стол переговоров!" - написал Лазарев.

Почти сразу эти посты он удалил якобы из-за поступающих ему оскорблений и угроз.

В апреле в Липецке появились афиши марафона "Za Россию" с его фотографией, а губернатор области Игорь Артамонов сообщил в своем телеграм-канале, что на сцену выйдет "дважды представлявший Россию на конкурсе "Евровидение" Сергей Лазарев". Новость удивила и поклонников певца, высказавшегося против войны, и липецких патриотов.

Но за день до марафона произошла перестановка: на афишах Лазарева заменили на Николая Баскова, который в итоге и выступил 29 апреля в Липецке.

Власти объяснили, что решение связано "с реакцией липецких общественников" на "определенные высказывания" Лазарева и якобы на его отказ дать интервью журналистке, которая в 2014 году переехала из Донецка в Липецк.

Но в команде Сергея Лазарева это не подтверждают. Он собирался выступать в Липецке и уже ехал туда, когда узнал о замене. Почему произошла эта замена, пресс-секретарь музыканта Елена Дикевич не знает - Лазарев, по ее словам, не отказывался от выступления, а запрос на интервью с липецкой журналисткой им вообще не поступал. "Я - пресс-служба, мне на почту ничего не приходило, никакого запроса не было", - сказала Би-би-си Дикевич.

Решение о замене принималось лихорадочно. Еще утром 28 апреля на сайте городской администрации рекламировали афишу с Лазаревым, а уже через несколько часов сообщили, он "не выступит", и разместили фото Баскова (афишу сделать не успели).

Вероятнее всего, это случилось потому, что липецким шоу, судя по логотипам на афише, занимались власти региона и местные единороссы, а не московские кураторы. В контракте Росконцерта площадка в Липецке, а также участие Лазарева и приглашенной вместе с ним певицы Жасмин не указаны.



Автор фото, Прокофьев Вячеслав/ТАСС Подпись к фото, Николай Басков на другом концерте, посвященном Дню Победы



Кто и за чей счет успел экстренно пригласить Баскова, неизвестно. Этот певец, по словам собеседника Би-би-си в шоу-бизнесе, считается одним из самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса, его гонорары могут достигать 7-8 млн рублей, полагает источник.

В 2018 году участие Баскова вместе с коллективом в концерте, посвященном Дню Санкт-Петербургской промышленности, стоило 4,49 млн рублей, следует из документов госзакупки (а, например, Тамары Гвердцители по тому же договору - 1,3 млн рублей).

Пресс-секретарь Николая Баскова Марина Наумова отказалась говорить, кто пригласил артиста на марафон. "Такую информацию, естественно, не даем - ни кто с нами обсуждает, ни когда с нами обсуждают. Странный какой-то вопрос. Это абсолютно внутренняя история. Ему поступило предложение, и он поехал", - сказала Наумова. Когда его позвали на марафон, она не помнит. "Вы бы позвонили еще попозже", - ответила она, добавив, что посмотреть, когда было сделано приглашение, не сможет.

Басков со сцены призывал "вместе делать нашу страну сильнее, чтобы нас уважали, любили и немного боялись". "Мы не дадим западному миру поставить нас на колени. Мы великая, гордая и уникальная нация!" - заявил он.

На концерте были переселенцы из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с которыми он общался на видеокамеру и фотографировался, после чего заявил в своем телеграм-канале, что "никто не имеет никакого морального права сомневаться в необходимости спецоперации".

Начальник управления информационной политики Липецкой области Михаил Шершаков проигнорировал вопросы Би-би-си.

Кто организовал марафон

Конфликт в Липецке отчасти объясняет, почему продюсером самого масштабного и политически важного для властей марафона в 30 остальных городах была далекая от шоу-бизнеса, но близкая Кремлю АНО "Экспертный институт социальных исследований" (ЭИСИ).

ЭИСИ - экспертная площадка, созданная для администрации президента (АП) в 2017 году для подготовки к президентским выборам. На старте задачи ЭИСИ по предвыборному мониторингу регионов ставил замглавы АП Сергей Кириенко. Ее учредителями числятся крупнейшие вузы и ассоциация политологов, а попечительский совет института возглавляет глава высшего совета "Единой России" Борис Грызлов.

Государственных контрактов на свои услуги ЭИСИ до проекта марафона "Za Россию" открыто не получала. Финансировать ЭИСИ в момент его создания предполагалось за счет российских госкорпораций. Участвовать в этом планировал, в частности, Росатом, который возглавлял ранее Сергей Кириенко, писало издание The Bell.

"Проект медиа" (признан в России нежелательной организацией и запрещен) в 2020 году рассказывал, что ЭИСИ оплачивал работу провластных экспертов, получив за два года пожертвования на сумму 3,4 млрд рублей.

После введения западных санкций из-за войны в Украине аналитики ЭИСИ начали вести ежедневный "мониторинг антикризисных мер", в котором пишут, например, про успехи импортозамещения в России. В мае ЭИСИ опубликовал доклад о том, как на Западе "убивают свободу СМИ".

Автор фото, Eisr.ru Подпись к фото, Скриншот доклада ЭИСИ

Упоминаний о марафоне и артистах на сайте ЭИСИ нет. Какую часть от 95 млн рублей заработал сам институт или его субподрядчики, в контракте не прописано.

Расписание концертов и афиши марафона размещены на специальном сайте с доменным именем "марафон-за-россию РФ". Его зарегистрировала другая компания - ООО "Улица свободы". Но ее владелец Павел Дорошенко - давний соратник главы ЭИСИ Анны Федулкиной. Они в одно время занимали руководящие должности в частном консалтинговом агентстве "Полилог".

Все три компании тесно связаны, убедилась Би-би-си. Телефонный номер "Улицы свободы", указанный в базе "СПАРК-Интерфакс", записывают в телефонных книжках на имя человека с припиской "Полилог" или "Polylog" (данные приложения Getcontact). Офисы "Полилога" и ЭИСИ расположены в Москве по одному адресу.

Есть у "Полилога" и связи с президентской администрацией - агентство считается близким замглавы управления внутренней политики администрации президента Александру Харичеву, они сотрудничали еще со времен работы чиновника в Росатоме под руководством Кириенко.

"Полилог" заключал контракты с гоструктурами на проведение самых разнообразных, в том числе крупных, международных, форумов - энергетического, инвестиционного, туристического, ортопедического, молочного, форума овощных культур и других. В некоторых из них участвовал Путин.

Среди крупнейших заказчиков "Полилога" - Росстандарт, Ростуризм, минпромторг, Росмолодежь и Московская дирекция массовых мероприятий. В целом на счету агентства - более двухсот государственных контрактов и договоров с госкомпаниями.

"При них [ЭИСИ] работает сильная группа "Полилог". Они бесчисленное количество таких мероприятий провели", - сказал собеседник Би-би-си, сотрудничавший с ЭИСИ, рассуждая о том, как экспертная организация оказалась игроком шоу-бизнеса.

"Выбор ЭИСИ на роль продюсера патриотического марафона объясняется статусом. У структуры, близкой Кремлю, которой руководит глава высшего совета "Единой России" Грызлов больше политического веса для переговоров с артистами и торговли с ними по поводу гонораров", - сказал Би-би-си гендиректор "Трансперенси Интернешнл - Россия" Илья Шуманов. А это дает возможность получить больше денег за свои услуги из выделенной на артистов суммы, говорит он.

У "Полилога", также близкого Кремлю, такого статуса нет, говорит Шуманов. Кроме того, "Полилог" - это коммерческая структура, а властям важно было подчеркнуть, что марафон - некоммерческий проект и организаторы марафона не гонятся за прибылью. ЭИСИ как автономная некоммерческая организация этой идее соответствует. Поэтому контракт получил институт, а не агентство, считает аналитик.

Примечательно, что контракт на 95 млн рублей ЭИСИ получила без конкурса, при этом Росконцерт сослался на норму закона, которая разрешает напрямую нанимать для таких задач только профильную концертную организацию. "Но ЭИСИ концертной деятельностью официально не занимается, и это показывает, что договор оформлялся спонтанно и юридически небрежно", - отмечает Шуманов.

Би-би-си направила запросы о марафоне в Росконцерт и ЭИСИ.

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Поэт Алексей Шмелев выступил на марафоне дважды. Он в разговоре с Би-би-си объяснил свое участие, процитировав режиссера и актера Сергея Бодрова: "На войне нельзя плохо говорить о своих".

"Мои сегодня - русские. А те, кто сносит памятники Пушкину и переименовывают улицы других русских писателей - чужие", - написал Шмелев Би-би-си.

"Росконцерт" на два его выступления выделил 170,5 тысячи рублей, но на вопрос о сумме гонорара поэт ответил: "Знаете, мне правда все равно, что и где написано. Я этих денег не получал и рад этому. Я думаю, это прекрасно. Скоро такие слова как деньги и бюджет перестанут существовать совсем в мировом лексиконе - пишите лучше про это".

Источник BBC. В тексте использованы фото Вячеслава Прокофьева/ТАСС, Рамиля Ситдикова/POOL/ТАСС, Михаила Метцеля/ТАСС