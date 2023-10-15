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Кто из артистов поддерживает «спецоперацию» и войну в Украине?

К концу 2023 году Россия оказалась в тяжелом положении после длительной войны и полномасштабного вторжения в Украину. Эти события подчеркнули, что культура и политика теперь неотделимы.Сегодня Кремль поддерживает множество ручных артистов, спортсменов и музыкантов, обеспечивая им финансовую поддержку. Имена каких-то из них, таких как Долина, Газманов и Расторгуев, стали символами преданности российскому режиму. Некоторые из них регулярно выступают в аннексированном Крыму и на территориях так называемых "ЛНР" и "ДНР". Такие артисты, как Чичерина и Вика Цыганова, стали воплощением экстремистской позиции, поддерживая агрессивные действия России.С каждым годом войны стало ясно, что эти артисты не только не осуждают действия Кремля, но и активно поддерживают его политику. Они выражают верность российскому режиму и игнорируют страдания и унижения, принесенные войной. Эти выступления стали нечем-то большим, чем пропагандой идеологии России. Подобные артисты, как Газманов, пропагандируют патриотические настроения и оправдывают военные преступления.Тем не менее, есть и те, кто выступает против российской агрессии. Они открыто выражают свои позиции и подчеркивают несогласие с политикой Кремля. Например, Серж Лазарев выразил свои чувства по поводу начала настоящей войны и был подвергнут атакам со стороны сторонников российской политики. Но несмотря на это, некоторые артисты несогласия продолжают выражать свои взгляды и отстаивать свои убеждения.Вместе с тем, эта ситуация подчеркивает разделение общества на тех, кто поддерживает российскую агрессию, и тех, кто противостоит ей. Разногласия в отношении политики России стали основой для конфликтов в обществе и привели к расколу в культурной сфере. Артисты, поддерживающие Кремль, стали объектами негодования со стороны тех, кто видит в российской политике угрозу для свободы и мира.Таким образом, события последних лет показали, что культура и политика тесно связаны и влияют друг на друга. Выступления российских артистов в аннексированных территориях и их поддержка политики Кремля стали символами этой связи. В то же время существует оппозиционная часть культурной сферы, которая открыто выражает свои убеждения и противостоит российской агрессии. Этот конфликт продолжает оставаться одним из ключевых аспектов российского общества, демонстрируя разделение на две противоположные культурные и политические позиции.