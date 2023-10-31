Российские артисты, которые выступали против войны, но вскоре «переобулись»

Среди российских артистов мизерное количество тех, кто искренне выступает против войны и осуждает родную страну за ее террор и агрессию. Но даже им верить не стоит, ведь на примере отдельных экземпляров видим, что "переобувание" – это давняя российская традиция, и многие медийные персоны благополучно ее соблюдают.

Например, известный российский певец Сергей Лазарев сразу после 24 февраля написал эмоциональный текст о том, что война – это ужасно, и ее срочно нужно прекратить. Украинцы поспешили поблагодарить артиста за правду, а тот, в свою очередь, быстро удалил провокационные высказывания и от собственных слов отрекся. Дескать, "я – русский" и "Россия – любимая страна". О российских звездах, которые сначала показались проукраинскими, но вскоре скинули маски, расскажем в материале OBOZ.UA.

Сергей Лазарев

Раз мы уже начали говорить о певце, то о нем и продолжим. Лазарева в Украине любили. Однажды он даже исполнял украиноязычную песню "Я не здамся без бою" группы "Океан Ельзи". В день полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022-го, исполнитель написал эмоциональный текст с осуждением войны, который обнародовал у себя в соцсетях. "Сука, сегодня началась настоящая война! Бл*ть что же вы творите? Я сам реву как мальчик сейчас! Потому что за*бало, что сильные мира сего продолжают мериться силой и вооружениями", – высказался Лазарев.

На артиста быстро набросились Z-патриоты, а тот, недолго думая, будто бы ничего и не произошло, перешел на их сторону. Боясь потерять комфортную жизнь в Москве и возможность зарабатывать кровавые рубли, Лазарев запел оды любви своей террористической родине: "Я – русский! И никогда этого не стеснялся! Я искренне люблю Россию! Она вырастила меня как сильную личность и известного артиста, который дважды представлял свою страну на конкурсе Евровидение, отстаивал ее честь на музыкальной арене и с гордостью нес российский флаг".

Уже в апреле 2022 года Лазарев появился на афише пропагандистского концерта "Za Россию" в Липецке, а в ноябре снялся в клипе Shaman на песню "Встанем", которая считается недогимном так называемой "спецоперации". Не забыл путинист также назвать украинцев "нацистами" и заявить, что "ВСУ бьют по живым – школам, больницам и жилым домам".

Диана Арбенина

Известная российская певица и автор песен, фронтвумен рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина в свое время была тренером двух сезонов украинского проекта "Голос країни". К слову, как и Лазарев. Многие российские рокеры, включая Андрея Макаревича, Бориса Гребенщикова, Земфиру и других, осудили кровавый путинский режим и выступили против войны. Не было сомнений, что Арбенина, которая работала в Украине долгие годы и вообще является уроженкой Беларуси, не поддержит агрессию РФ.

Так и случилось. Правда, антивоенная позиция певицы оказалась со сроком годности. В апреле 2022 года она выпутала трек "Не молчи", чем дала знать, что призывает россиян противостоять пропаганде и войне. Впоследствии артистке начали отменять концерты, обвиняя ее в "дискредитации" российской армии. Арбенина, очевидно, предстала перед выбором: оставаться дальше на стороне добра и не предавать собственные принципы или поступить бесчестно, стать рупором Кремля и не потерять кровавые рубли. Выбор звезды пал на второе.







На днях Арбенина на своем концерте в Новосибирске спела вместе с женой российского оккупанта. Супруга военного похвасталась в соцсети, что даже успела преподнести артистке тематический презент – окопную свечу. Женщина, чей избранник на фронте убивает мирных украинских людей, рассказала, что путинистка так обрадовалась ее подарку, что прямо на сцене "захотела ее зажечь".

Рома Билык "Зверь"

Представители некогда очень популярной российской группы "Звери" во главе с их фронтменом Ромой Билыком сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину в своих соцсетях написали: "Мы против войны! Как и все здравомыслящие люди, мы против любых военных действий. Нужно как можно быстрее прекратить военные действия и решать вопросы исключительно за столом переговоров". Позиция музыкантов была очевидной. Билык в свое время несколько лет жил в Мариуполе, а затем в Киеве, здесь у него были друзья, среди которых телеведущий Андрей Бедняков.

Как и следовало ожидать, граждане страны-террористки принялись перекрывать воздух коллективу в России. Помимо отмены концертов, активисты еще обратились в прокуратуру с просьбой проверить Билыка "за высказывания против СВО и на предмет финансирования ВСУ". И вдруг былой "оппозиционер" надел бронежилет с каской и отправился в оккупированную Донецкую область развлекать захватчиков-террористов.



Это произошло в августе 2023 года. Билык, надеясь, очевидно, что никто и не заметит, быстро переобулся и стал одним из главных фанатов разрушительной и убийственной войны. Вышеупомянутый Бедняков, к слову, резко отреагировал на циничный поступок бывшего друга. "У тебя же всегда была "здоровая" позиция. Мы же могли поговорить долго про Мариуполь. Про город, который сровняли с землей те, для которых ты со своим балалайщиком пел песни. Что с вами там делают?! Загадка", – написал шоумен в соцсетях под архивным совместным фото с, как оказалось, путинистом.

