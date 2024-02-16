Як Vogue зібрав 40 зірок для легендарної обкладинки, яка розлютила українців

Якщо ви бачили останню обкладинку "біблії" моди - британського Vogue, яка стала вірусною, у вас, мабуть, виникло те саме запитання, що й у багатьох інших.

"Як їм вдалося зібрати 40 найвідоміших і найпопулярніших жінок на планеті в одному місці й в один і той самий час?"

Відповідь знає Розі Фогель-Ідес. Саме вона координувала цю масштабну фотосесію.

Її бос, головний редактор британського Vogue Едвард Еннінфул, прощається зі своєю посадою і підбив підсумки своєї майже семирічної роботи цією унікальною фотосесією.

Зібрати знаменитостей зі світу моди, кіно, музики та спорту в одному місці. Як думаєте, легко?

Розі сумнівалася.

"Я думала, що цього ніколи не станеться, і сказала Едварду, що це він психанув", — сміючись, розповідає вона BBC Newsbeat.

- І раптом він такий: "Я хочу Майлі Сайрус, я хочу Опру ..."

- Добре, подивимось, що я можу зробити.

АВТОР ФОТО,REUTERS Едвард Еннінфул став головним редактором британського Vogue у 2016 році. Він - перший темношкірий, який очолив журнал

Тож Розі почала дзвонити агентам і менеджерам, але досвід підказував їй, що це буде нелегко.

"Змусити відомих людей, тим паче моделей, розділити з кимось обкладинку – це може бути важко, не кажучи вже про те, що усі вони з різних галузей: музиканти, актори, моделі".

Але вона марно хвилювалась.

"Коли вони почали говорити "так", я подумала: "Боже!" Я була дуже щаслива", — згадує організаторка.

"Люди були готові зробити це для Едварда. Усіх їх він раніше знімав для своїх обкладинок. І вони зібралися разом, щоб віддячити і попрощатися з ним".

АВТОР ФОТО,STEVEN MEISEL На одній обкладинці глянцю зібралися 40 відомих жінок

Розі визнає, що початково вони не планували аж 40 зірок, але ситуація змінилася, коли до проєкту долучилась американська телеведуча Опра Вінфрі.

"Я ніколи не працювала над таким масштабним проєктом, коли люди були готові жертвувати своїм часом, та ще й так швидко".

Розі каже, що майже всі, до кого вони зверталися, погодилися з'явитися на обкладинці. Лише Ніколь Кідман не змогла прийти через зйомки.

Наступним кроком було призначити дату і спланувати чіткий графік. Розі називає це "військовою операцією" у засекреченому місці у Нью-Йорку, який обрали для грудневих зйомок.

"Все було надсекретно", - каже вона.

"Дуже мало колег в офісі знали, хто там буде. І ця таємничість робила все ще більш захопливим".

"Це було майже як показ мод, - згадує вона. - Коли ти збираєш стільки талантів в одному місці, і кожен має бути готовим у певний час".

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Розі Фогель-Ідес, яка координувала епічні зйомки, каже, що спочатку вважала це "божевільною" ідеєю

51-річний Едвард Еннінфул, який був головним редактором британського Vogue сім років і тепер йде, хотів, аби "легендарний" випуск був "повністю присвячений жінкам".

Одна людина, сказав він, не може "уособити останні роки для журналу".

Він відібрав жінок, які, на його думку, "вийшли за межі моди та культури, щоб змінити структуру суспільства в 2020-х роках".

Еннінфул залишиться редакційним консультантом видання, але перейде на новостворену посаду, спрямовану на розвиток бренду в усьому світі.

Його наступницею стала британська журналістка Чіома Ннаді, яка отримала посаду під назвою керівник редакційного контенту, а не головний редактор. Вона перша темношкіра жінка, яка очолить журнал.

Повний список 40 зірок

Адвоа Абоа

Адут Акеч

Симон Ешлі

Вікторія Бекхем

Сельма Блер

Наомі Кемпбелл

Вітторія Черетті

Джемма Чан

Джоді Комер

Лаверн Кокс

Сінді Кроуфорд

Майлі Сайрус

Аріана Дебозе

Кара Делевінь

Журдан Данн

Палома Ельсесер

Карен Елсон

Синтія Еріво

Лінда Євангеліста

Джейн Фонда

Кая Гербер

Джіджі Хадід

Сальма Хаєк

Іман

Мая Джама

Джаміла Джаміль

Карлі Клосс

Прешіс Лі

Дуа Ліпа

Гугу Мбата-Рау

Кейт Мосс

Ліла Мосс

Ріна Саваяма

Ірина Шейк

Аня Тейлор-Джой

Крісті Тарлінгтон

Ембер Валетта

Серена Вільямс

Опра

Анок Яй

Чому обкладинку критикували в Україні

В Україні цей випуск британського Vogue викликав скандал, оскільки однією із моделей на обкладинці стала російська супермодель Ірина Шейк — і не лише тому.

Користувачі українських соцмереж звернули увагу, що Ірина Шейк знялася в бюстгальтері від українського бренду ZHILYOVA. На самому знімку цю деталь помітити складно, але Vogue дав таку інформацію в описі фотографії.

"Ситуація з розряду "та за шо", "Vogue пробив дно", "для українців це як ляпас" - такими висловлюваннями рясніли дописи.

У відповідь ZHILYOVA написала в інстаграмі, що зйомки проводилися таємно, редакція журналу не повідомляла, для кого саме вона має намір використовувати продукцію компанії.

"Ми зв'язалися з командою, щоб запобігти таким ситуаціям у майбутньому", — запевнив український бренд.

Сама Ірина Шейк не коментувала цю ситуацію, але опублікувала обкладинку Vogue у своєму інстаграмі.

Модель народилася і виросла у Росії, але вже багато років мешкає у США. Про російську агресію проти України Шейк говорила не надто багато.

На початку повномасштабного вторгнення вона виступила проти війни та заявила, що хоче зробити пожертви для ЮНІСЕФ та українського Червоного Хреста.

Але один з наступних її жестів українці розкритикували. Шейк опублікувала у своєму інстаграмі фото салату олів'є і підписала його "russianzz on wednesday", використавши літеру Z, яка стала символом російської агресії.

Після критики модель видалила фото, перезалила його без підпису і заявила, що не мала на увазі підтримку війни