Скандал із Bihus.Info: що кажуть у проєкті і чому медіаспільнота стривожена

В Україні спалахнув новий скандал з журналістами – до Мережі "злили" відео, на якому працівники команди розслідувачів Bihus.Info нібито вживали наркотики.

У Bihus.Info своєю чергою пообіцяли покарати своїх співробітників, але заявили про стеження і переслідування.

Зібрали все, що відомо про скандал з Bihus Info.

Всі деталі зібрав ТСН.

Що за відео

Відео зʼявилося на сайті "Народна правда".

На кадрах чути, як працівники обговорюють купівлю та вартість наркотичних речовин, а потім їх вживають.

"Журналісти вирішили закинутись наркотою прямо на новорічному корпоративі. Вони спеціально виїхали у заміський комплекс за Києвом", – йшлося в повідомленні.

Скриншот зі "злитого" відео

Скандальне відео

Не журналісти, а оператори: реакція проекту

У Bihus.Info вже прокоментували ситуацію. Там уточнили, що на відео – дійсно частина команди проєкту, але не журналісти, а оператори.

"Я тепер маю виправдовуватися за цілком дорослих людей, які у свій вільний час виявилися, буду відвертим – довб**обами. Всі причетні отримують пизд*в і кадрові чистки. І за сам факт вживання окремо, і за те, що... як би це сформулювати... Ну загалом по всіх пунктах – ну довб**оби же! А я не люблю працювати з довб**обами", – зазначив керівник проєкту Денис Бігус.

У Bihus.Info зазначили, що частина команди порушила принципи і цінності проєкту, тому наслідком будуть "жорсткі кадрові зміни".

У проєкті пообіцяли, що всі їхні працівники здадуть тести на вживання наркотиків. Про результати обіцяють повідомити згодом.

У Bihus.Info заявили про стеження і прослуховування

Попри анонсовані кадрові зміни Денис Бігус заявив про незаконність дій невідомих щодо вже ексспівробітників.

"По-перше, їм прослуховували телефони, де вони обговорюють, що їм треба купити, бо вони без цього корпоратив "не вивезуть". По-друге, у будиночку, де вони жили, встановили камеру і зняли процес вживання", – сказав Денис Бігус.

Редактор Bihus.Info Максим Опанасенко у коментарі Нromadske сказав, що співробітників Bihus.Info прослуховували, а також стежили за ними, щонайменше декілька місяців.

За його словами, наразі Bihus.Info звернулися до правоохоронців із заявою про стеження за співробітниками проєкту, а також самостійно працюють над зʼясуванням того, "хто за цим стоїть".

Заява голови комітету ВР з питань свободи слова

На інцидент відреагував і голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

"Щодо "корпоративу" окремих працівників Bihus.info та зливу відео в мережу. Посвідчення журналіста, прокурора чи депутата не є і не може бути підставою для порушення закону. Жодного. Але прихована зйомка, злив відео і тиск на медіа також неприпустимі... Необхідно з'ясувати, хто і з якою ціллю шпигував та завдяки кому матеріали потрапили в публічний доступ", – зазначив нардеп у Telegram.

В ефірі "Радіо Свобода" Юрчишин додав, що його комітет збиратиметься на засідання щодо системних порушень прав журналістів, зокрема нещодавніх випадків: нападу на Михайла Ткача, перешкоджання роботі журналістки в Миколаєві, провокації проти розслідувача Юрія Ніколова.

"Це точно перешкоджання, це точно тиск, це точно незаконні дії. Але хто їх вчиняв – за це мають відповідати правоохоронні органи. Інакше підозри, які вже лунають з усіх боків, що це і були правоохоронні органи в інтересах когось із представників влади, будуть фактично підтвердженими", – сказав нардеп.

Реакція СБУ

В СБУ повідомили, що розслідують обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту Bihus.Info. За даним фактом відкрите кримінальне провадження згідно ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

"На переконання СБУ, прозора і безперешкодна робота незалежних і фахових ЗМІ є важливою умовою розвитку України, як демократичної держави. Подібним фактам стеження слід дати правову оцінку, незалежно від того, були чи ні в матеріалах прихованої зйомки оприлюднені факти можливого порушення закону, які стосуються обігу наркотичних речовин. Оцінку цьому можуть дати виключно правоохоронні органи відповідно до своєї підслідності", – йдеться в повідомленні.

Обурення громадськості

У Центрі протидії корупції засудили стеження за працівниками Bihus.Info, а також напад на журналіста Михайла Ткача і провокацію проти Юрія Ніколова.

Відомий журналіст-розслідувач Михайло Ткач, який сам у листопаді став жертвою нападу, зауважив, що поки президент Зеленський намагається гуртувати світ задля порятунку країни, хтось за його спиною шкодить і президенту, і країні.

Як не дивно, на захист Bihus.Info стала навіть нардепка Мар'яна Безугла, до якої останнім часом теж прикута увага громадськості через низку скандалів.

Своєю чергою, одіозний нардеп Микола Тищенко очевидно зрадів такому конфузу видання, від розслідувачів якого сам не раз "страждав".

Що не так з виданням, яке першим опублікувало відео

Фактчекерка Олена Романюк стверджує, що головної редакторки видання, яке опублікувало відео з нашими співробітниками, не існує. На її думку, фото цієї головної редакторки Марії Швецової згенерував ШІ.

"До фото редакторки також виникає чимало запитань. Скидається на те, що воно згенероване штучним інтелектом: дивної форми зіниці чи сережки, що не входять у мочки вуха", – йдеться в повідомленні.

Інфографіка, яку опублікувала Олена Романюк

За словами Олени Романюк, схожа ситуація і з редактором стрічки новин цього видання Станіславом Кравченком, і зі спецкором Олександром Желізняком, який начебто й опублікував вчорашній матеріал.

Згодом Романюк уточнила, що "Народна Правда", яка оприлюднила відео про Bihus.Info, видалила на фейсбук-сторінці коментарі і обмежила можливості їх додавати

Хто такий Денис Бігус

Денис Бігус – відомий український журналіст-розслідувач, автор та ведучий телепередачі "Наші гроші з Денисом Бігусом", засновник антикорупційного проєкту Bihus.Info.

Денис Бігус

Одним із найгучніших розслідувань команди Дениса Бігуса є так звана Справа Свинарчуків 2019 року, яка, за словами деяких експертів, остаточно "поховала" рейтинг тодішнього президента Петра Порошенка перед президентськими виборами. Відповідно до матеріалів розслідування, Олег Гладковський і його 22-річний син Ігор (раніше обидвоє носили прізвище Свинарчук) причетні до "багаторічної схеми вимивання сотень мільйонів гривень" із українського оборонного комплексу.