Усик победил в подлом бою с нокдауном и защитил чемпионские титулы. Видео

Ошибка в тексте? Выдели слово мышкой и нажми Ctrl+Enter

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (21-0, 14 КО) выиграл свой пятый поединок в супертяжелом весе, защитив титулы чемпиона WBO, WBA и IBF. На стадионе "Тарчински Арена" в польском Вроцлаве 36-летний уроженец Симферополя победил британского претендента Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО) техническим нокаутом в 9-м раунде.

Первый раунд прошел в своеобразном фехтовании джебами между боксерами, которые пытались нащупать слабые стороны в обороне друг друга.

Начиная со второй трехминутки Александр попытался захватить инициативу, работая первым номером. Основной акцент Усик сделал на джеб, изредка бросая правые боковые. Дюбуа старался отвечать двойками. Один раз у британца получилось достать Сашу апперкотом.

В третьем раунде украинец переодически отдавал доминирование в ринге оппоненту, "порхая" вокруг него. Резкий британец ждал, что Усик задержится в атаке и словит его короткой "плюхой".

В четвертом отрезке большая часть ударов Дюбуа словила воздух, в тов время как джебы Александра находили челюсть атлета из Британии.

В начале 5-го раунда Усик получил подлый удар между ног от Дюбуа и несколько минут лежал на настиле ринга.

Судья остановил бой, дав время нашему бойцу прийти в себя.

Сразу же после возобновления поединка Дюбуа бросился в атаку, пытаясь добить украинца. Крымчанин заметно завелся, несколько приложившись по сопернику.

На экваторе битвы ритм вновь немного упал, перейдя в позиционное нападение.

В 7-м трехминутке Даниэль попытался прижать украинского боксера в угол, но успеха это не принесло. В ответ Саша отправил "привет" с левой, чуть-чуть недокрутив удар. За 30 секунд до ринга Саша пошел в атаку, чисто забрав раунд.

В 8-м раунде Дюбуа пропустил целую серию ударов в голову и взял колено. Судья отсчитал нокдаун.

Британский претендент держал руки далеко от головы и в 9-м раунде левый боковой от Усика поставил в бою точку. Судья сперва отсчитал второй нокдаун, а затем просигнализировал об остановке встречи.

Видео нокаута от Усика

Свой предыдущий бой Александр провел почти год назад. 22 августа 2022-го украинский боксер защитил свои титулы в реванше с Энтони Джошуа.