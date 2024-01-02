Суперкомп'ютер назвав переможця бою Усик – Ф'юрі, який 17 лютого відбудеться в Ер-Ріяді

Британець Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) має трохи більше шансів перемогти у поєдинку проти українця Олександра Усика (21-0, 14 КО), на кону якого 17 лютого буде розіграно звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Такі оцінки зробив суперкомп'ютер BETSiE, який спрогнозував результати найголовніших спортивних подій 2024 року.



Про це інформує таблоїд The Sun. Шанси Циганського короля, як називають уродженця Манчестера, виграти бій у саудівському Ер-Ріяді оцінюються у 52%. На те, що переможцем із протистояння вийде український чемпіон, дається 44%. А ймовірність того, що двобій завершиться внічию, становить 4%.





Раніше колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 23 КО) дав свій однозначний прогноз на поєдинок Усика та Ф'юрі, а також пояснив, чому перемогу здобуде саме наш співвітчизник. А в Росії розповіли, як перехід українця у надважку вагу вплинув на дивізіон.



Сам Олександр перервав мовчання про майбутній поєдинок, передавши грізне привітання супернику. Водночас ексчемпіон світу Джонні Нельсон натякнув на те, що протистояння буде перенесено.

Легендарний Евандер Холіфілд пояснив, чому Усик виграє бій у Ф'юрі. Своєю чергою українець не розкрив свій тактичний план на бій, але в таборі Олександра розповіли про перебіг підготовки.



Всесвітня боксерська рада (WBC) оголосила претендентів на поєдинок проти переможця протистояння Ф'юрі та Усика. Крім того, український боксер спантеличив британських фанатів своїми тренуваннями. А секс-символ світового боксу австралійка Ебані Бріджес зробила категоричний прогноз на протистояння українця та британця.

Промоутер Ф'юрі Френк Воррен не вважає бій з Усиком найскладнішим у кар'єрі свого клієнта. Зі свого боку Едді Хірн висловив надію на перемогу британця. А колишній чемпіон світу Карл Фроч різко змінив свій прогноз на бій 17 лютого 2024.

Як повідомлялось, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі (1992) Ріддік Боу назвав раунд, в якому завершиться бій Олександра Усика й Тайсона Ф'юрі.