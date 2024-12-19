«Бокс тисячоліття». Як Усик і Ф'юрі готуються до реваншу

Боксерський світ завмер в очікуванні на поєдинок-реванш між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі, який має відбутися перед Різдвом у суботу, 21 грудня, в Саудівській Аравії. Спортивні оглядачі називають бій легендарним, історичним і навіть "боєм тисячоліття".

У травні цього року Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів.

Ця перемога принесла 37-річному Усику звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, він об'єднав у своїх руках чотири чемпіонські пояси головних боксерських організацій - IBF, WBO, WBA та WBC.

Востаннє такий титул мав легендарний Леннокс Льюїс в 1999 році.

Натомість для 36-річного Ф'юрі, який називає себе "Джипсі-Кінг", це була перша поразка за його професійну боксерську кар'єру.

Але в контракті ще була прописана можливість реваншу – щоб його провести, Усик навіть відмовився від чемпіонського поясу IBF.

Усе через те, що IBF виступає принципово проти пункту про обов'язковий реванш, тому що вважає, що захист титулу новоспеченим чемпіоном має відбуватися не з його попереднім суперником.

На кону бою-реваншу стоятимуть чемпіонські пояси WBC, WBA, WBO, якими володіє українець.

Переможець вважатиметься вже не "абсолютним" чемпіоном світу (тому що вже без поясу IBF), а "об'єднаним".

У реванші Усик претендуватиме на свою 22-тю професійну перемогу поспіль.

Натомість Ф'юрі виходив переможцем у 34 боях, а один закінчив нічиєю, і до першого бою з Усиком ніколи не програвав.

Усик і Ф'юрі впевнені в своїй перемозі

Як і завжди перед поєдинком, боксери кілька разів сходилися на різних подіях, на яких влаштовували шоу та обмінювалися одне з одним в'їдливими репліками чи поглядами.

На одній із зустрічей Усик попросив Ф'юрі підписати для нього фотографію, на якій він б'є британця по обличчю під час першого бою. Ф'юрі без агресії погодився підписати фото.

Автор фото,Getty Images Таке фото Усик попросив підписати Ф'юрі

Загалом атмосфера між двома боксерами здається спокійнішою ніж перед першим поєдинком.

"Ви всі бомжари. Я його нокаутую. А ви двоє працюватимете на мене, будете носити мої сумки", - весною Ф'юрі так говорив промоутеру Усика Олександру Красюку та його менеджеру Егісу Клімасу.

На цей раз обоє чоловіків не провокували одне одного, хоч Тайсон і полоскотав Усика, коли опинився біля нього – як він сказав, просто намагався розбавити формальну обстановку пресконференції.

На церемонії прибуття в Ер-Ріяд теж був момент, на який звернули увагу журналісти: коли Ф'юрі виходив із літака, Усик спостерігав за ним згори, сидячи в кабінеті пілота.

Усик сказав, що почувається чудово та не сумнівається у своїй перемозі, хоч і вважає Ф'юрі непростим суперником.

Плани Усика і Ф'юрі

"Я все життя готуюся. Після поєдинку я відпочив тиждень і знову поїхав на підготовку. Рівень впевненості – та все в мене слава Богу, і з впевненістю і все чудово", - так сказав Усик на одній із конференцій перед реваншем.

Із собою він тримав свій талісман - віслюка Іа з творів про Вінні Пуха. Іграшку йому подарувала його донька Єлизавета перед другим боєм проти Ентоні Джошуа.

Разом з іграшкою віслюка Іа Олександр Усик завоював дві найбільші перемоги у кар'єрі та став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

"Мій план такий самий. Ми з Ф'юрі знаємо один одного, тому що дивимося бої і боксували в першому поєдинку", - сказав він.

Усик додав, що через 10-15 років люди згадуватимуть їхні поєдинки з Ф'юрі.

Тайсон Ф'юрі ж каже, що планує відправити в нокаут Усика.

"Я думаю, що у нього були всі шанси повалити мене, але він цього не зробив. Він завдав свого найкращого удару, я озирнувся на нього і посміхнувся. Цього разу він відчує гнів і загрозу, мені є, що доводити", – сказав Тайсон Sky Sports.

Британець вважає, що йому завжди вдавалося вигравати нокаутами та він не думає, що під час бою з Усиком обставини складуться якось інакше.

Автор фото,Getty Images Олександр Усик відомий своїми епатажними образами. Цей костюм, в якому боксер з'явився по прибутті в Ер-Ріяд, дизайнерка Ельвіра Гасанова, яка його створила, називає "Нескорений"

На кого ставлять букмекери

Поки що букмекери ставлять на перемогу Олександра Усика.

Хоча під час його першого бою з Ф'юрі вони з невеликим відривом надавали перевагу британцю.

Деякі легенди боксу сумніваються, що українцю вдасться побити Тайсона Ф'юрі вдруге.

Ф'юрі – важчий, вищий і досвідченіший за Усика, і деякі боксери вважають, що минулого разу він просто не був налаштований серйозно.

Можливо, на боксера також вплинули негаразди вдома – його дружина Періс була на шостому місяці вагітності та втратила дитину якраз перед боєм.

Її відсутність відчувалася, вважають в тренувальному таборі Ф'юрі.

Автор фото,Getty Images На цей раз Періс Ф'юрі, матір семи його дітей, буде спостерігати за боєм чоловіка

"Зараз Тайсон має перемогти в реванші. Він вийде на бій більш сфокусованим, серйозним та набере значно більше ваги", – вважає ікона боксу Леннокс Льюїс.

Майк Тайсон теж сказав, що підтримуватиме британця.

"Ф'юрі міг би виграти перший бій, якби не почав грати занадто рано. Я хочу, щоб він виграв реванш, я хочу, щоб він був досить серйозним", - наводить слова Тайсона Fox Sports Radio.

Експретендент на титул чемпіона світу в надважкій вазі Дерек Чісора з Британії теж думає, що Тайсон не був готовий на 100% у першому бою, але ставить на перемогу над Усика і вдруге.

"Думаю, Усик нокаутує його цього разу, стосунки Тайсона з тренером Шугар Хіллом згасають", – сказав Чісора.

"Обидва хлопці здаються дуже впевненими в собі, – сказав The Sun ексчемпіон світу Карл Фремптон. – Думаю, вони знають, що це буде важкий бій".

Автор фото,Getty Images Цей бій буде важким, вважають оглядачі

Поєдинок має відбутися на тій самій арені, що і в травні, у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Єдиним транслятором бою в Україні є платформа Megogo.

Бій почнеться приблизно о 1 ночі за Києвом - щоб його подивитися, треба буде купити одну з підписок на Megogo.