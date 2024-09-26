«Форресту Гампу» 30 років. Як цей фільм змінив світ і який сюрприз готує зараз

Цього року легендарному фільму "Форрест Гамп" режисера Роберта Земекіса виповнилось 30 років. Картина, знята за книгою Вінстона Грума, здобула понад 30 нагород по всьому світу, серед яких шість "Оскарів" та три "Золоті глобуси", завоювала любов кількох поколінь глядачів і загалом змінила наш світ.

Герой історії - людина з психологічними особливостями на ім'я Форрест Гамп, якого зіграв Том Генкс. Форрест живе в Алабамі, але життя проносить його, як пір'їнку, через масштабні події другої половини XX століття - війну у В'єтнамі та Вотергейтський скандал.

У фільмі Форрест зустрічається з Джоном Ленноном, вчить Елвіса Преслі танцювати та вигадує знаменитий слоган "Shit happens". Це лише мала частина його пригод.

Більше того, цей фільм зумів перебити касові збори ще кількох американських кіношедеврів, зокрема і фільму "Втеча з Шоушенка".

У чому ж секрет його феноменального успіху?

Золота доба американського кіно

Стрічка Земекіса вийшла у той час, як Голлівуд переживав період свого розквіту.

1994 року з різницею у кілька тижнів із "Форестом Гампом" на великих екранах також з'явилися "Втеча з Шоушенка" Френка Дарабонта та "Кримінальне чтиво" Квентіна Тарантіно.

Усі три фільми згодом стали класикою світового кінематографа і здобули визнання як критиків, так і глядачів. При цьому цікаво те, що "Втеча з Шоушенка" спочатку провалилася в прокаті - детальніше про те, чому так сталося і яка в цьому роль "Форреста Гампа", читайте тут.

Як пише Guardian у статті, присвяченій 30-й річниці фільму, "Форрест Гамп", можливо, не отримав такої любові глядачів, як "Втеча з Шоушенка", або не став таким впливовим, як "Кримінальне чтиво", але саме він захопив уяву публіки в такому масштабі, як не вдалося жодному з цих фільмів.

Видання також додає, що "Форрест Гамп" став "однією із великих плям Роршаха американського кіно" - цей фільм є настільки умисно аполітичним, що може відображати будь-яку ідеологію, яку ви захочете на нього спроєктувати.

"Це дивний випадок, коли ви безуспішно шукаєте причину, з якою метою його створили, але при цьому він глибоко відгукується мільйонам людей", - пише видання.

До чого тут креветковий бізнес і яблуко

Герой Тома Генкса так сподобався американським глядачам, що бізнесмени негайно стали на ньому заробляти. Так з'явилися бейсболки, футболки, піджаки The Bubba Gump Shrimp Co та книги на кшталт "Гампізми. Мудрість від Форреста Гампа".

Автор фото,Getty Images Стрічку "Форест Гамп" вважають однією з найкращих

Однак продаж офіційних товарів за фільмами - це, як казала мама Форреста, "коробка цукерок": ви ніколи не знаєте, що зрештою отримаєте, каже кореспондент ВВС Дмитро Шода.

Тож корпорація Viacom, якій належать усі права на фільм, була приємно вражена такою цікавістю до сувенірів. У компанії навіть зізналися, що не очікували такого ажіотажу.

Автор фото,Getty Images Бізнесмени одразу почали заробляти на народній любові до Фореста Гампа

Але це був лише початок: через два роки після прем'єри американська компанія Rusty Pelicans Restaurants разом із тією ж Viacom відкрила в Каліфорнії перший ресторан Bubba Gump Shrimp Co.

У фільмі Форрест засновує однойменну компанію на згадку про свого загиблого на війні друга на прізвисько "Бабба", який мріяв займатися виловом і продажем креветок.

У ресторані крім самих креветок зараз можна купити офіційну сувенірну продукцію.

Зараз франшиза Bubba Gump належить корпорації Landry's з Техасу, а сама мережа має 22 ресторани у США і ще 16 по всьому світу, зокрема в Мексиці, Європі та Азії.

До 30-річного ювілею фільму кондитерська компанія Russell Stover Chocolates випустила спеціальні цукерки, присвячені "Форресту Гампу".

Багато хто досі пам'ятає жарт у фільмі про купівлю акцій маловідомої "фруктової компанії". За тридцять років мільйони людей у світі носять в кишенях телефони з її логотипом.

Форрест Гамп та світове кіно

Фільм Земекіса широко цитували у світовому кіно та на телебаченні.

Так, наприклад, фразу "Біжи, Форрест, біжи!" використовували в багатьох картинах, зокрема і в іншому культовому фільмі – "Бійцівський клуб".

Автор фото,Getty Images Бред Пітт та Едвард Нортон, які зіграли головні ролі у "Бійцівському клубі", на церемонії нагородження "Guys Choice Awards", 2009 рік

А початкову сцену з "Форреста Гампа" спародували в одному з епізодів мультсеріалу "Сімпсони".

Цю ж сцену повторили у вечірньому скетч-шоу Saturday Night Live, де Форрест – колишній генпрокурор США Джефф Сешнс. Сидячи на лавці, він розповідає про свою політичну кар'єру перехожим, зокрема й... Володимиру Путіну.

Відсилання до сцени з пером, що пурхає, також використав і сам Роберт Земекіс у мультфільмі "Полярний Експрес", де одну з головних ролей озвучив Том Генкс.

Автор фото,Getty Images Том Генкс і Роберт Земекіс на токійській прем'єрі "Полярного експресу"

Планувався також і сиквел фільму. У ньому Форрест мав зустрітися з президентом Рональдом Рейганом та винайти новий смак коли. Над цим проєктом працювали сценарист першої частини пригод Гампа Ерік Рот та сам Генкс, проте, як пізніше заявив Ерік, "фільм помер 11 вересня 2001 року".

Народна любов до картини зростала у всьому світі. У 2010 році в Боллівуді зняли власну версію "Форреста Гампа" під назвою "Мене звуть Кхан".

У фільмі розповідається про мусульманина Різвана Кхана, що страждає від синдрому Аспергера, з Індії. Він перебирається до Сан-Франциско, де разом із дружиною Мандірою веде власний бізнес. Та все змінюється після теракту 11 вересня. Фільм мав успіх у світовому прокаті, зібравши понад 40 млн доларів США при бюджеті в 12 млн доларів.

Але на цьому індійська кіноіндустрія не зупинилася: компанія Viacom India заявила, що працює над власною адаптацією "Форреста Гампа". Після багаторічної роботи і низки змін, у 2022 році нарешті вийшла стрічка "Лал Сінгх Чадха", головну роль у якій зіграв відомий індійський актор Аамір Хан.

Автор фото,Getty Images "Я завжди любив фільм "Форрест Гамп" за сценарій. Це чудова історія. Це фільм для всієї родини", - казав актор Аамір Хан

Форреста Гампа люблять не всі

Попри шалений успіх "Форреста Гампа", чиє почесне місце в кіноіндустрії зацементувало внесення до Національного реєстру фільмів Бібліотеки Конгресу США, любов до стрічки поділяють не всі.

Деякі критики, зокрема, були обурені, коли стрічка потрапила до списку 100 найкращих американських фільмів ВВС.

Серед них був Сем Адамс, редактор блогу Criticwire у Indiewire.

Він називав "Форреста Гампа" яскравим прикладом того, як рідко переможець у категорії "Найкращий фільм" на "Оскарі" реально заслуговує на це звання.

"Якою б поганою не здавалася його перемога над "Кримінальним чтивом" у 1994 році, тепер усе виглядає ще гірше, адже його успіх як серед членів Кіноакадемії, так і в прокаті розчаровує і бентежить", - писав він у 2015 році.

На думку Адамса, "Форрест Гамп" виглядає як спроба втілити невинність і грайливість минулого, але це не ностальгія за минулим - "це ностальгія за старими фільмами".

"Фільм хоче бути таким же легким, як його знаменита пір'їнка, але натомість він тупотить крізь історію, як незграбний фокусник, який не може дочекатися, щоб показати вам, як робиться трюк", - писав критик.

Форрест та Дженні 30 років потому

На момент зйомок у фільмі Том Генкс був одним із найвідоміших акторів у складі проєкту.

У нього вже був "Оскар" та "Золотий глобус" за найкращу чоловічу роль у фільмі "Філадельфія", де актор зіграв хворого на СНІД гомосексуала.

Автор фото,Getty Images На момент зйомок у фільмі Том Генкс уже був відомим актором

За роль Форреста він також отримав "Оскар" у цій самій номінації, причому другий рік поспіль. Після цього актора ще двічі номінували на "Оскар" за "Врятувати рядового Раяна" та "Ізгоя".

Зараз Генкс активно працює як продюсер та продовжує зніматися у кіно.

Автор фото,Paramount Pictures/Getty Після "Фореста Гампа" Робін Райт знялася у десятках фільмів

На момент зйомок виконавиця ролі коханої Форреста була відома глядачеві як Келлі Кепвелл з мильної опери "Санта Барбара".

Пізніше Робін Райт знялася у десятках фільмів, але свою головну після "Форреста" роль вона отримала в американській адаптації серіалу "Картковий будиночок", де зіграла дружину амбітного політика Френка Андервуда.

А цієї осені - прем'єра 1 листопада - на шанувальників дуету Генкса і Райт чекає справжній подарунок - зірки знову зустрінуться на екрані у новому фільмі "Тут", режисером якого також став Роберт Земекіс.

Автор фото,Sony Pictures Том Генкс та Робін Райт у фільмі "Тут"

Дія фільму розгортається в далекому майбутньому, минулому та в усіх проміжках між ними. Стрічка, яку режисер Роберт Земекіс зняв за однойменним романом Річарда Макгвайра, розповідає про історію одного місця на Землі протягом багатьох тисяч років.

Однак більша частина фільму присвячена рокам, коли на цьому місці стоїть будинок, що належить американському подружжю, яке грають Том Генкс і Робін Райт.

Для шанувальників "Форреста Гампа" найважливішим у трейлері фільму, який вийшов цього літа, було возз’єднання двох зірок із режисером Земекісом. Але не менш помітним було цифрове омолодження, яке дозволило Генксу та Райт грати персонажів від підліткового віку до старості.

Генкс, якому зараз 67, з'являється у стрічці струнким, із юним обличчям та густою шевелюрою - таким, як він був у фільмах "Сплеск" і "Парубоцька вечірка" (1984) багато років тому.

Сам Генкс, здається, спокійно ставиться до того, що може грати юних персонажів до самої смерті – а то і довше.

Минулого року в подкасті Адама Бакстона він сказав, що коли вони з Земекісом разом працювали над "Полярним експресом", зрозуміли, що цифрова омана не має меж.

"Тепер будь-хто може відтворити себе в будь-якому віці за допомогою штучного інтелекту або технології дипфейку. Завтра мене може збити автобус, але гра триватиме й триватиме. Окрім розуміння технологій ШІ та дипфейку, вам нічого не скаже про те, що це - не я".

10 життєвих уроків від Форреста Гампа

Фільм «Форрест Гамп» має глибокий зміст і багатогранну тематику. Ось 10 основних ідей, які він розкриває:

Незламність духу. Незважаючи на обмежені інтелектуальні здібності, Форрест досягає видатних успіхів завдяки своїй наполегливості та доброті. Сила доброти та простоти. Простий підхід до життя і природна доброта Форреста допомагають йому знаходити щастя там, де інші зазнають невдач. Поняття долі та випадковості. У фільмі постійно піднімається питання, чи наші життя керуються долею, чи випадковістю, як це видно на прикладі пір'їни, що вільно літає на вітрі. Сила любові. Форрест незмінно вірить і любить Дженні, навіть попри її складне життя і численні помилки. Соціальна нерівність і конфлікти. Фільм торкається історичних подій, таких як війна у В'єтнамі, боротьба за права афроамериканців та інші соціальні проблеми того часу. Роль історії в особистих життях. Форрест ненавмисно стає учасником багатьох історичних подій, що підкреслює, як особисті долі часто переплітаються з національною історією. Час як чинник змін. Життя постійно змінюється, і те, що важливо сьогодні, може втратити значення завтра. Важливо пристосовуватись до змін, як це робить Форрест. Дружба та відданість. Відносини Форреста з Буббою і лейтенантом Даном демонструють цінність дружби і підтримки в складних обставинах. Просте щастя. Щастя не завжди залежить від матеріальних здобутків чи кар'єрних висот. Форрест знаходить його у звичайних речах — бігу, природі, родині. Життєва мудрість через досвід. Незважаючи на свою "наївність," Форрест накопичує велику життєву мудрість через свої переживання і досвід.



Фільм «Форрест Гамп» розкриває секрет у тому, що справжня цінність життя полягає не в інтелекті чи успіхах, а в чистоті намірів, простоті і здатності любити життя таким, яким воно є.