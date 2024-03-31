ТОП 20 найкращих фільмів весною 2024 року

"Дюна: Частина друга", "Придорожній заклад" та останні "Мисливці на привидів" – BBC Culture пропонує добірку найкращих фільмів березня та квітня місяця, на які варто звернути увагу.



Політичний триллер "Повстання Штатів" від Алекса Гарланда, приквел "Омена" та німа комедія "Снігова людина" з Джессі Айзенбергом і Райлі Кіо у головних ролях. Пропонуємо добірку драм, комедій і документалок, які варто переглянути в квітні 2024.

Дати світових прем'єр можуть не збігатися з українськими.

1. "Дюна: Частина друга" (Dune: Part Two)

АВТОР ФОТО,WARNER BROS

Епічний науково-фантастичний роман Френка Герберта "Дюна" має аж 900 сторінок, тому перший фільм Дені Вільньова "Дюна", який вийшов у прокат у 2021 році, міг умістити лише першу половину історії.

Тож у другій частині Вільньов знову повертає нас на пустельну планету Арракіс.

Тімоті Шаламе грає Пола Атріда - дворянина, що клянеться помститися барону-убивці Гарконнену (Стеллан Скарсгард) за допомогою місцевих фрименів і кількох гігантських хробаків.

Серед зіркового акторського складу фільму - Зендая, Джош Бролін та Ребекка Фергюсон, до яких приєдналися Крістофер Вокен, Леа Сейду, Флоренс П’ю та Остін Батлер.

"Дюна: Частина друга, як і її попередниця, — це робота з повним чуттєвим та уявним зануренням", - йдеться у рецензії The Independent. - Вона не схожа на жодний інший блокбастер".

Фільм виходить у прокат з 1 березня

2. "Химера" (La Chimera)

АВТОР ФОТО,NEON

Забудьте про Індіану Джонса та Лару Крофт. Кіноглядачам, які воліють, щоб їхні археологи-ізгої мали трохи більше магії та таємниці, варто придивитися до "Химери" - фантастичної італійської байки від режисерки Аліси Рорвахер.

Її загадковий герой - Артур (Джош О'Коннор), британець, який вирушає у 1980-х роках до Тоскани й зупиняється у матері своєї колишньої дівчини (Ізабелла Росселіні).

Артур має надприродну здатність винюхувати закопані скарби, тому він стає популярним серед місцевих розкрадачів могил, які продають етруські старожитності на чорному ринку.

Але він шукає щось ще більш недосяжне: легендарний тунель, який міг би перенести його в загробне життя.

"Багата й гумористична народна історія, сповнена культурних деталей, естетичних насолод та музикальної італійської мови", - йдеться у рецензії The Wrap.

Фільм виходить у прокат з 29 березня

3. "Джон Гальяно: зліт і падіння" (High & Low – John Galliano)

АВТОР ФОТО,MUBI

Джон Гальяно – один із найвпливовіших модельєрів. Коли він додав гостроту британського панк-року та кінематографічний талант до Givenchy та Dior у Парижі в 1990-х роках, він зробив революцію в індустрії моди.

Але він також був схильний до деструктивної та самодеструктивної поведінки, на що його роботодавці не звертали уваги, поки його не спіймали на камеру з п’яними антисемітськими образами у 2010 році.

Новий документальний фільм від оскароносного режисера Кевіна Макдональда запитує, чому Гальяно поводився саме так, і чи заслуговує він на прощення.

Цей фільм, знятий на основі відвертих інтерв’ю з Гальяно, варто переглянути усім, хто цікавиться модою, а також тим, хто хоче зрозуміти культуру скасування.

"Макдональд створив одну з найбільш захопливих історій типу "зліт-падіння-спокута" в документальному форматі за останній час", - йдеться у рецензії IndieWire.

Фільм виходить у прокат з 8 березня

4. "Придорожній заклад" (Road House)

АВТОР ФОТО,AMAZON MGM STUDIOS

У 1989 році Патрік Свейзі зіграв у фільмі "Придорожній заклад" роль вишибали, який охороняє придорожній бар у Міссурі від корумпованого бізнесмена.

Тридцять п’ять років по тому режисер Даг Ліман зняв масштабний, насичений, гостросюжетний рімейк із Джейком Джилленголом у головній ролі.

Ліман висловився проти рішення Amazon випустити фільм одразу на стримінговому сервісі замість того, щоб зробити прем'єру спочатку в кінотеатрах.

На знак протесту, за його словами, він бойкотуватиме прем’єру на фестивалі South by Southwest.

"Фільм фантастичний, можливо, мій найкращий, і я впевнений, що він, можливо, змусить глядачів танцювати на своїх місцях під час кінцевих титрів, - сказав Ліман Deadline. - Але мене там не буде".

Фільм виходить 21 березня на Prime Video

5. "Астронавт" (Spaceman)

АВТОР ФОТО,NETFLIX

Пам’ятаєте, як кілька років тому була купа фільмів про "сумну людину в космосі"? "Інтерстеллар", "Перша людина", "На висоті" та "До зірок" розповідали про те, яким загубленим і самотнім почуваєшся, перебуваючи за тисячі кілометрів від Землі.

І тепер цей жанр повертається.

В "Астронавті", знятому за романом Ярослава Кальфаржа, Адам Сендлер грає чеха, який переживає екзистенційну кризу під час самостійної місії на край Сонячної системи.

Кері Малліган грає його вагітну дружину, яка чекає на нього вдома, а Пол Дано озвучує гігантського павука, який є або доброзичливим прибульцем, або галюцинацією.

Режисер Йохан Ренк "змішує абсурдистські елементи зі знайомими темами про пошуки власного "я", щоб представити нам один із найбільш інноваційних фільмів на цю тему", йдеться у рецензії HeyUGuys.

Фільм виходить 1 березня на Netflix

6. "Любов, брехня та кровопролиття" (Love Lies Bleeding)

АВТОР ФОТО,А24

Дебютний фільм Роуз Гласс "Свята Мод" був одним із найбільш схвалених критиками релізів 2020 року - і наступний фільм британської режисерки "Любов, брехня та кровопролиття" викликає такі ж захоплені відгуки.

У цьому кримінальному трилері, сценарій до якого Гласс написала у співавторстві з Веронікою Тофільською, Крістен Стюарт грає роль менеджерки тренажерного залу з маленького містечка, яка під контролем свого батька, який займається контрабандою зброї (Ед Гарріс).

Коли до тренажерного залу по дорозі на змагання у Лас-Вегасі завітала культуристка (Кеті О'Брайан), між двома жінками виник пристрасний роман, який може допомогти головній героїні нарешті вирватися з-під контролю батька будь-якою ціною.

"Якщо її повнометражний дебют був суворим і повільним, то другий фільм Гласс - це коктейль Молотова: гарячий, брудний, швидкий, легкозаймистий", - йдеться у рецензії Little White Lies.

Фільм виходить у прокат з 8 березня

7. "Кунг-фу Панда 4" (Kung Fu Panda 4)

АВТОР ФОТО,UNIVERSAL PICTURES

Після останньої частини "Кунг-фу Панди" минуло вісім років - але улюблені герої знову повертаються.

Джек Блек знову озвучить улюбленця По, а Аквафіна - його нову помічницю, лисицю-злодійку, яка допомагає йому боротися зі злим хамелеоном (Віола Девіс), що має магічну силу.

Режисер Майк Мітчелл обіцяє, що новий анімаційний фільм не розчарує.

"Протягом останніх трьох років ми вкладали усю нашу енергію, щоб переконатися, що наші декорації та сюжет будуть епічними, масштабними та красивими, а ефекти та магія вражатимуть", - сказав він Animation Scoop. - Цей фільм не для стримінгових сервісів. Ми робимо його для великого екрану".

Фільм виходить у прокат з 8 березня

8. "Мисливці на привидів: Крижана імперія" (Ghostbusters: Frozen Empire)

АВТОР ФОТО,SONY PICTURES

Глядачі були не в захваті від перезапуску "Мисливців на привидів" Пола Фейга 2016 року не лише тому, що в ньому була виключно жіноча команда, а й тому, що він ігнорував події класичного фільму та його продовження.

Наступна спроба перезапустити франшизу, "Мисливці на привидів: З того світу" 2021 року, трохи заспокоїла шанувальників - вона відновила зв'язок із фільмами1980-х років і повернула персонажів Білла Мюррея, Дена Ейкройда та Ерні Гадсона.

"Мисливці на привидів: Крижана імперія" йде далі: герої повернулися до переобладнаної пожежної частини в Нью-Йорку. Крім того, режисер фільму Гіл Кенан наполягає, що він був вірний духу Івана Рейтмана, який створив перші два фільми про мисливців.

"Не було дня, щоб я не запитував себе: "Як би Іван це зробив?", - сказав Кенан в інтерв'ю Empire. - Я хотів мати такий самий підхід до персонажів, комедії та страхів, як у перших двох "Мисливцях на привидів". Цей фільм здається більш пов’язаним із цими фільмами, ніж "З того світу"".

Фільм виходить у прокат з 22 березня

9. "Уявний друг" (Imaginary)

АВТОР ФОТО,LIONSGATE

Цього року виходить два фільми про уявних друзів дітей. У травні вийде сімейна комедія Джона Красінскі "Уявні друзі" (IF), але спочатку - фільм жахів від Blumhouse – тож переконайтеся, що ви не переплутали ці два фільми, коли купуватимете квитки.

У фільмі "Уявний друг" дівчинка (Пайпер Браун) знаходить старого плюшевого ведмедика, який колись належав її мачусі (ДеВанда Вайз). Але це може бути не звичайний ведмедик.

Режисер Джефф Водлоу розповів журналу SFX, що його надихнув "Полтергейст" 1982 року.

"Він ідеально балансує між страхом і цим доброзичливим відчуттям подиву, хвилювання та емоцій, які виникають, коли у вас є сім’я, про яку ви дбаєте… Ми намагаємося зробити сучасну версію, де жах походить від цієї невідомої присутності, яка порушила безпеку сімейного дому".

Фільм виходить у прокат з 8 березня

10. "Годзілла та Конг: Нова імперія" (Godzilla x Kong: The New Empire)

АВТОР ФОТО,WARNER BROS

Так звана франшиза MonsterVerse, або "Всесвіт монстрів" почалася з перезапуску "Годзілли" у США у 2014 році.

Згодом перезапустили й Кінг-Конга - у 2017 році вийшов "Конг: Острів черепа", а після другого сольного виходу "Годзілли" у 2019 році ця пара неминуче об'єдналася у 2021 році у "Годзілла проти Конга".

Але, як виглядає, найвідоміші кінематографічні ящір і горила тепер відкинули свої розбіжності.

За словами режисера Адама Вінгарда, цивілізації загрожує "диявольська істота, подібна до Конга", і наша єдина надія полягає в тому, щоб Годзілла та Конг об’єднали зусилля проти неї.

Чи може це бути початком найбільшого у світі бромансу?

"Щойно вийшов останній фільм і глядачі почали його дивитися, я подумав: "Ти просто не можеш знову розлучити цих двох хлопців", - сказав Вінгард в інтерв'ю IGN. - Коли вони знімаються в одному фільмі - це надто захопливо".

Фільм виходить у прокат з 29 березня

11. "Революція на полотні" (A Revolution on Canvas)

АВТОР ФОТО,HBO

Легко говорити про мистецтво як "епатажне" чи "радикальне", але у випадку Нікзада "Нікі" Ноджумі ці терміни насправді щось означають.

Коли картини Ноджумі були виставлені в музеї в Тегерані в 1980 році, їх вважали критичними щодо нового режиму, і йому довелося залишити країну задля власної безпеки.

Тепер його донька Сара Ноджумі та її чоловік Тілль Шаудер зняли інтимний документальний фільм про його кар’єру в Ірані та Нью-Йорку, а також про його вибір віддавати перевагу мистецтву та активізму перед сімейним життям.

"Революція на полотні - це вдале поєднання політичного, особистого та мистецького, - пише рецензент RogerEbert.com. - Фільм показує, як усі три можуть бути переплетені таким чином, що їх неможливо розділити".

Фільм вийшов 5 березня на HBO та Max



10 найкращих фільмів квітня



Політичний триллер "Повстання Штатів" від Алекса Гарланда, приквел "Омена" та німа комедія "Снігова людина" з Джессі Айзенбергом і Райлі Кіо у головних ролях. Пропонуємо добірку драм, комедій і документалок, які варто переглянути в квітні.

"Ебігейл" (Abigail)

АВТОР ФОТО,UNIVERSAL PICTURES

Меттью Беттінеллі та Тайлер Джіллетт, які раніше успішно працювали дуетом над хоррорами "Крик" та "Я йду шукати", зняли нову криваву комедію жахів під назвою "Ебігейл".

У центрі сюжету – юна балерина й багата спадкоємиця одного з впливових представників злочинного світу – 12-річна Ебігейл.

Її викрадають бандити і відвозять до заміського будинку, де планують тримати, доки батько дівчинки не заплатить викуп.

Викрадачі, однак, не знають, що Ебігейл, можливо, зовсім не дитина, а кровожерливий вампір.

Фільм, за версією авторів, є переосмисленням старої стрічки 1936 року "Дочка Дракули".

"Всі наші фільми - криваві, - заявили режисери журналу Total Film. - Але цей - безперечно, найкривавіший. Тобто кров закладена в ДНК будь-якого вампірського фільму, але тут її кількість - екстремальна! Втім це все одно весело".

Сценарій стрічки написали Гай Бусік ("Касл-Рок") і Стівен Шілдс ("У пастці"). Головну юну героїню виконала Аліша Вейр ("Матильда").

2. "Щасливий випадок" (Coup de Chance)

АВТОР ФОТО,METROPOLITAN FILMEXPORT

Вуді Аллен створив понад 50 фільмів, але "Щасливий випадок"- перший, знятий не англійською мовою.

Дія його франкомовного комедійного трилера відбувається у мальовничому осінньому Парижі.

Успішна, але нещаслива у шлюбі Фанні (Лу де Лааж) випадково зустрічає однокласника Алена (Нільс Шнайдер), якого не бачила багато років.

У Фанні й Алена зав'язується роман, і вона запитує себе, чи зможе розпочати з ним нове життя.

Але Фанні, можливо, недооцінила, як далеко готовий зайти її чоловік, щоб зберегти їхній шлюб.

"Щасливий випадок" – "не глибинне переосмислення, але в ньому більше радості до життя, ніж у всьому, що Вуді Аллен робив останнім часом", вважає Джонатан Ромні, кінорежисер й оглядач Screen International.

"Гострий, живий акторський склад, який він підібрав, показує його вправність у режисурі французькою. Зірки, схоже, теж добре почуваються у цій легкій комедії, яка отримує несподіваний похмурий поворот".

3. "Захід сонця снігової людини" (Sasquatch Sunset)

АВТОР ФОТО,SASQUATCH SUNSET

Трагікомедія братів Зеллнерів з Джессі Айзенбергом та Райлі Кіо у головних ролях розповідає історію сім'ї бігфутів (від англ. bigfoot — "велика нога" — один з варіантів назви цієї міфічної істоти), яка опиняється на межі зникнення.

Вони блукають лісами у пошуках їжі, лаються, кохаються, насолоджуються природою, і, здається, їхнє просте життя ніщо й ніколи не порушить.

Але незабаром ці кудлаті й шляхетні гіганти зіткнуться з безліччю випробувань, які поставлять під питання існування їхнього виду.

4. "Манкімен" (Monkey Man)

АВТОР ФОТО,UNIVERSAL PICTURES

Дія картини розгортається в сучасній Індії. Головний герой - сирота на прізвисько "Манкімен" (Дев Патель), який рішуче налаштований помститися за смерть своєї родини.

Він веде подвійне життя, одночасно працюючи в престижному нічному закладі для багатіїв та беручи участь у жорстоких підпільних боях, де за великі гроші бійці в масках б'ються до останнього подиху.

Занурюючись у підпільний світ Мумбаї, він зводить рахунки з кримінальними авторитетами й корумпованими політиками.

Режисер, продюсер та співавтор сценарію стрічки - Джордан Піл.

"Кожну грань особистості цього жорстокого бешкетника пронизує глибоке відчуття культурної ідентичності й індивідуальності, - каже оглядачка Меган Наварро. - Впевнене й сміливе бачення Пателя створює епічне видовище міфічних масштабів, що приносить задоволення публіці".

5. "Повстання Штатів" (Civil War)

АВТОР ФОТО,A24

Цей політичний трилер сценариста й режисера Алекса Гарленда (Ex Machina, "Чоловічий рід") обіцяє стати одним з найбільш суперечливих фільмів року.

Дія відбувається в недалекому майбутньому, де США втратили свою єдність. Каліфорнія і Техас відокремились від решти штатів і тепер називають себе "Західним альянсом".

Намагаючись розібратись в заворушеннях, група журналістів (Кірстен Данст, Вагнер Моура та Кейлі Спейні) прямують до Вашингтона, щоб взяти інтерв'ю у президента (Нік Офферман). Але чи доберуться вони туди раніше, ніж це зроблять повстанці?

"Повстання Штатів" - це неймовірно переконлива й тривожна стрічка, - вважає оглядач Метт Золлер Зейтц. - Вона має свою життєву силу й не схожа на інші роботи Гарленда. Вона не схожа ні на що, створене ким-небудь раніше".

6. "Міністерство неджентльменської війни" (The Ministry of Ungentlemanly Warfare)

АВТОР ФОТО,LIONSGATE

Поки не зняли черговий фільм про Джеймса Бонда, його творець Ян Флемінг з'явився у новій стрічці Гая Річі "Міністерство неджентльменської війни".

Флемінг, якого грає Фредді Фокс, — офіцер розвідки, що допомагає Вінстону Черчиллю створити підрозділ спеціального призначення під час Другої світової війни.

Фільм заснований на книзі британського документаліста, історика й письменника Демієна Льюїса "Таємні воїни Черчилля: правдива історія відчайдушних спецпризначенців Другої світової".

У центрі сюжету – спецзагін бійців, який кинули у тил нацистської Німеччини для організації диверсій.

У шпигунському бойовику зіграли Генрі Кавілл, Алан Рітчсон та Ейса Гонсалес.

7. "Омен. Перше знамення" (The First Omen)

АВТОР ФОТО,20TH CENTURY STUDIOS

У культовому містичному горорі Річарда Доннера "Омен" (1976) антихрист блукав вулицями Лондона в образі маленького хлопчика, який ще тільки мав відчути усю свою диявольську силу.

І от тепер настав час для приквелу, який досліджує, чому деякі з католицької верхівки задумали привести антихриста на Землю.

Білл Наї та Ральф Айнесон грають священників, залучених до сатанинської змови, а Нелл Тайгер Фрі - молоду американку, яка їде до Риму, щоб стати послушницею. Там дівчина дізнається про жахливу змову і починає сумніватися у вірі.

"Будьмо відверті: планка для таких приквелів, сиквелів і рімейків, особливо для культових горор-франшиз, - не дуже висока, — сказала виконавиця головної ролі журналу SFX. – Глядачі не чекатимуть від стрічки багато. Тому буде приємно показати те, що ми зробили, оскільки, такого вони точно не чекали".

8. "Суперники" (Challengers)

АВТОР ФОТО,AMAZON MGM

Режисер Лука Гуаданьїно ("Назви мене своїм ім'ям", "Цілком та повністю") спеціалізується на чуттєвих драмах про напружені й не завжди здорові стосунки.

Його остання робота "Суперники" - чорна комедія про світ професійного тенісу, де, як йдеться у старому жарті, кохання нічого не значить.

Колишня тенісистка Таша (Зендея) тренує свого чоловіка Арта (Майк Фейст) – ексчемпіона, який переживає смугу невдач. Вона записує його на турнір, де він зустрінеться з Патріком (Джош О'Коннор) - старим другом і колишнім хлопцем Таші.

Трейлер обіцяє палкі сцени між усіма трьома головними акторами, але по-справжньому еротичним моментом, за словами О'Коннора, є теніс.

"Теніс - це секс, - заявив він журналу Empire. – Фільм розповідає про напругу до і після. Секс, якого герої так прагнуть, відбувається на майданчику".

9. "Відчуття, що час діяти минув" (The Feeling That the Time for Doing Something Has Passed)

АВТОР ФОТО,MAGNOLIA PICTURES

Це незворушна інді-комедія від Джоанни Арноу, яка є сценаристкою, режисеркою, монтажеркою стрічки, а також зіграла в ній головну роль.

Образ головної героїні авторка списала із самої себе. Енн - трохи за три тридцять, вона - сірий гвинтик офісної машини, що дрейфує життям у Нью-Йорку.

Її найдовші стосунки – це секс без зобов'язань зі старшим чоловіком (Скотт Коен), якого вона ледве знає.

Чи може все змінитися після побачення з невимушеним музикантом (Бабак Тафті)?

"Сценарій Арноу з разючою точністю передає тривоги й банальності життя, — каже оглядачка Ханна Стронг. — Це впевнений, милий і дуже кумедний повнометражний дебют, який дає гостре уявлення про особистість і бачення Арноу, а також робить її новою яскравою іскрою в американському інді-ландшафті".

10. "Дівчата в політиці" (Girls State)

АВТОР ФОТО,APPLE TV

Це продовження документального проєкту про підлітків, які моделюють систему влади, від авторів фільму "Хлопці в політиці" (Boys State), який отримав премію "Еммі".

Дівчатка-підлітки з різних верств суспільства з усього штату Міссурі беруть участь у спецпрограмі – тижневому експерименті із занурення в американську демократію, управлінську структуру країни. Вони створюють уряд з нуля, формують партії, обирають губернаторів, вчаться працювати із законами.

Глядачам показують як трансформуються герої: змінюються їхні судження, загартовується характер, як перемоги й поразки мотивують їхні вчинки.

Але учасники й творці фільму також зазначають, що сама програма просякнута сексизмом: для дівчаток діє інший дрес-код та пропонуються інші види діяльності, ніж для хлопчиків.

"Головне задоволення від фільму — бачити, як змінюються мотиви й формується характер героїнь… як загострюються судження молодих жінок про відмінності між положенням хлопчиків і дівчаток", - каже оглядачка Guardian Адріан Хортон.

Ніколас Барбер, BBC Culture