Серіалу «Друзям» - 30 років. В чому головна ідея цього серіалу?

Надзвичайно популярне шоу "Друзі", яке вперше вийшло в ефір 30 років тому 22 вересня 1994 року, стало чимось більшим, ніж комедією – воно принесло новий спосіб життя в мейнстрим.

Лише через три хвилини пілотного епізоду "Друзів" глядачі знайомляться з Рейчел Грін, яку грає Дженніфер Еністон, коли вона вривається крізь двері тепер уже загальновідомої кав'ярні Central Perk у своїй весільній сукні. Вона втекла з під вінця, залишивши позаду свого нареченого-ортодонта Баррі.

Дівчина втекла зі свого потенційного домашнього середовища, щоб знайти альтернативне життя у великому місті. Пізніше в епізоді вона сидить за кухонним столом своєї шкільної подруги Моніки Геллер, а інші заохочують її порізати кредитні картки, оплачені її батьком.

Це символічний розрив зв’язків із її родиною, оскільки вона починає нове життя в місті з Монікою, Фібі, Чендлером, Джої та Россом.

"Ласкаво просимо в реальний світ, — каже Моніка. - Це відстій. Але тобі це сподобається".

Автор фото,Alamy Серіал постійно підіймав складні теми стосунків і батьківства

У цьому вступному епізоді, прем’єра якого відбулася рівно 30 років тому, "Друзі" надіслали меседж глядачам, про що саме буде це шоу.

Шлюби, які було розірвано (або, як у випадку Росса, закінчено незабаром після його початку). Батьки, що існують поза кадром. Лише шість героїв, двадцяти з чимось років, які плутаються в стосунках, роботі та житті. Вони не знають, куди прямують, але не надто турбуються про це.

Автор фото,Alamy Дехто з героїв вирішив одружитись між собою. Зокрема, це зробили Моніка і Чендлер

Роком раніше, у 1993 році, творці серіалу - Марта Кауфман і Девід Крейн представили своє шоу про групу друзів для NBC, мережі, яка шукала щось таке, що приверне увагу молодої міської аудиторії.

У своїй книзі "Все ще друзі", в якій міститься детальна історія серіалу, Сол Аустерліц пише, що NBC хотіла знайти шоу, яке б повторило успіх серіал "Сайнфельд", який також був про групу друзів, які живуть і працюють у Нью-Йорку.

Кауфман і Крейн невдовзі переїхали до Лос-Анджелеса, залишивши власну групу згуртованих друзів у Нью-Йорку. Це, а також споглядання груп молодих людей, які безтурботно сиділи в каліфорнійських кав'ярнях, породило ідею серіалу.

Їхня пропозиція звучала так:

"Це серіал про дружбу, тому що коли ти самотній і живеш у великому місті, твої друзі — це і є твоя родина".

Для чого потрібні друзі?

На початку "Друзів" стало зрозуміло, чому шість персонажів потрібні один одному.

У другому епізоді Фібі розповідає про самогубство своєї матері, а Рейчел дізнається, що її батьки розлучаються.

Батьки Геллерів, приходячи у гості, кажуть лестощі Россу, але постійно принижують Моніку.

Пізніше в серіалі Джоуї дізнається, що його батько зраджує його матері, а Чендлер розповідає, що його батьки оголосили про розлучення під час вечері на День подяки, коли йому було дев'ять років.

Саме в епізоді на День подяки, коли плани кожного з героїв зірвалися і вони разом їдять смажений сир у квартирі Моніки, стає зрозуміло: сім’ї безладні та ненадійні, але твої друзі - це ті, на кого ти можеш покластися.

"Ніхто це не обирав", — каже Джої. І все ж відтепер вони завжди будуть проводити свята разом.

Багато елементів "Друзів" виглядали фантастичними – дорослі, що не працюють в офісах, але живуть у величезних квартирах у центрі Нью-Йорку - та все ж ідея побудови альтернативної сім’ї з друзів викликала резонанс.

Після того, як кількість розлучень досягла піку в попереднє десятиліття, багато з тих, хто вступив у доросле життя в 90-х роках, походили з розбитих сімей, і вони самі не поспішали вступати в шлюб.

Дорослішання

"На задньому плані "Друзів" відбуваються складні батьківські стосунки, які наче обрамляють це дорослішання, і це, безперечно, одна з його привабливості", — каже Ніл Юен, старший викладач Школи медіа та кіно Вінчестерського університету.

"Ти дорослішаєш, у тебе проблеми з батьками, і ти шукаєш підтримки в друзів. Це універсальна тема".

Двадцятирічні, що наче застигли в підлітковому віці, тобто надто старі, щоб жити з власною сім’єю, надто молоді, щоб мати власну. Саме друзі заповнювали прогалину – у реальному житті та на екрані. Через погані стосунки, зв’язки, хитромудрі кар’єрні зміни, весілля, розлучення, народження дітей і батьківські суперечки шість персонажів "Друзів" були поруч один з одним, навіть коли деякі пари переходили від платонічних до романтичних стосунків – і назад.

Автор фото,Alamy Друзі найчастіше проводили сімейні свята разом, а не кожен окремо зі своїми родинами

Ідея друзів як нової сім’ї була не єдиним меседжем, яким шоу кинуло виклик суспільним нормам. Протягом 10 сезонів його сюжетні лінії охоплювали одностатеві шлюби, безпліддя, усиновлення, сурогатне материнство та одиноке батьківство.

Це не завжди виходило правильно – і було багато скарг про трактування певних проблем, зокрема про батька-трансгендера Чендлера. Кауфман сказала, що трансфобні жарти в серіалі та зображення Хелени, яку грає Кетлін Тернер, є тим аспектом, який вона найбільше хотіла б змінити, якби мала таку можливість.

Друзям вдавалося бути прогресивними і регресивними одночасно. Шоу, як відомо, не вистачало різноманітності, але в ньому було по суті кілька міжрасових стосунків. Занадто часто гомосексуалізм використовувався для жартів, але у своєму другому сезоні це був один із перших американських ситкомов, який показав одностатеве весілля – і показав реальну активістку прав геїв Кендіс Ґінгріч.

"Що цікаво в "Друзях", так це те, що вони йдуть різними шляхами, торкаючись цих культурних проблем, але роблять це під прикриттям такої ніжної комедії", — каже Юен. "Він представив і висловив ці проблеми для широкої аудиторії".

Автор фото,Alamy Запрошені зірки були однією з фішок "Друзів". На фото - відомі коміки Біллі Кристал і Робін Вільямс під час зйомок в серіалі

Проте, як би "Друзі" не розширювали межі того, як сім’я могла виглядати, традиційні цінності зрештою перемогли. У фіналі 2004 року Рейчел жертвує своєю кар'єрою, щоб повернутися до Росса і разом виховувати їхню доньку. Моніка та Чендлер виховують дітей, про яких мріяли, і переїжджають у передмістя. Фібі вийшла заміж за Майка. Тільки Джоуї все ще самотній – це зручно для спін-оффу ситкому, який мав послідувати після "Друзів".

Ціла низка шоу намагалися перейняти рецепт успіху цього серіалу, хоча жодне з них не досягло такого ефекту.

Навіть зараз "Друзі" знайшли нову аудиторію серед мілленіалів і підлітків. У 2018 і 2019 роках цей серіал був найбільш трансльованим шоу у Великобританії. Повідомляється, що він також піднявся на вершину стрімінгових чартів США за тиждень після смерті актора Метью Перрі в жовтні 2023 року.

Хоча для молодших глядачів може бути важко уявити світ, у якому друзі щодня тусуються фізично, тобто не онлайн, а офлайн.

"Я думаю, що "Друзі" говорять про те, що ми відчуваємо тривогу, ми відчуваємо себе роз’єднаними", — каже Юен. "Він пропонує фантазію про ту частину вашого життя, ідею про те, що ви можете годинами просто сидіти зі своїми товаришами й ні про що не турбуватися".

На телевізійному фестивалі Tribeca у 2019 році Марта Кауфман пояснила, що цей час закінчився: "Це шоу про період у вашому житті, коли ваші друзі — це ваша родина", — сказала вона. "І коли у вас є сім’я, це змінюється".