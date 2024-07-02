10 найкращих фільмів липня 2024

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"Дедпул і Росомаха", "Нікчемний Я - 4" та романтична комедія зі Скарлетт Йоганссон і Ченнінгом Татумом у головних ролях – фільми, які не можна пропустити в липні 2024.

"Перетин" (Crossing)

АВТОР ФОТО,MUBІ Кадр із стрічки "Перетин"

Шведський режисер грузинського походження Леван Акін, відомий за фільмом "А потім ми танцювали", повертається з ще однією жорсткою nf водночас ніжною драмою про життя трансгендерних людей "Перетин".

Головна героїня - 70-річна вчителька на пенсії Лія (Мзія Арабулі) їде з Батумі до Стамбула у пошуках своєї племінниці-трансгендера, яка давно втратила зв'язок з родиною.

За допомогою юриста (Деніз Думанлі), що спеціалізується на правах ЛГБТ, Лія відкриває для себе спільноту, про існування якої навіть не підозрювала і яка представлена у стрічці з яскравою достовірністю документального фільму.

"Акін занурює глядачів у галасливе життя турецької столиці", - каже оглядачка видання Little white lines Ханна Стронг.

"Це - солодкий без приторності любовний лист, який розповідає про спільні риси між грузинською та турецькою культурами. Він закликає до співчуття й нагадує нам, що ніколи не пізно змінитися на краще".

Стрічка виходить у прокат 19 липня

"МаXXXін" (MaXXXine)

АВТОР ФОТО,A24 Кадр із фільму "МаXXXін"

Студія A24 випустила фінальну частину трилогії горорів від режисера Тая Веста. Головну роль, як і в попередніх "X" та "Перл", виконала Міа Гот.

Дія стрічки відбувається у 1985 році. Попри випробування, що випали на її долю, порноакторка Максін намагається пробитися у велике кіно в Лос-Анджелесі. Дівчина відчайдушно хоче підкорити Голлівуд, але криваве минуле не дає їй спокою.

На відміну від попередніх частин, в "МаXXXін" знайшлося місце яскравим голлівудським зіркам. Серед них: Елізабет Дебікі, Кевін Бейкон, Джанкарло Еспозіто, Лілі Коллінз, Мішель Монахен та Боббі Каннавале.

Фільм вийде в прокат 5 липня

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"Смерчі" (Twisters)

АВТОР ФОТО,UNIVERSAL Кадр із фільму "Смерчі"

Фільм-катастрофа "Смерч" режисера Яна де Бонта став одним з найбільших хітів 1996 року, тому не дивно, що Голлівуд захотів зняти продовження.

Зняв його Лі Айзек Чун - номінований на "Оскар" режисер та автор напівавтобіографічної драми "Мінарі".

Головна героїня стрічки Кейт Купер (Дейзі Едгар-Джонс) — колишня мисливиця за штормами. Вона відійшла від справ і нині вивчає природу катаклізмів у Нью-Йорку.

Одного разу її друг переконує приєднатися до його команди, щоб випробувати інноваційну систему відстеження штормів.

Так їхні шляхи перетинаються з Тайлером Овенсом (Глен Пауелл) — знаменитим мисливцем за штормами та зіркою соцмереж, який нізащо не проґавить можливість опинитися в епіцентрі бурхливої​​ стихії.

Фільм виходить на екрани 17 липня

"Дедпул і Росомаха" (Deadpool & Wolverine)

АВТОР ФОТО,WALT DISNEY STUDIOS MOTION PICTURES Кадр із фільму "Дедпул і Росомаха"

Довгоочікуваний фільм Marvel, в якому шляхи балакучого Дедпула у виконанні Раяна Рейнольдса і розсудливого Росомахи (Г'ю Джекман) перетнуться.

Як і два попередні фільми про Дедпула, цей поєднує постмодерністську комедію та блокбастер про супергероїв.

"У Дедпулі немає правил", - каже режисер стрічки Шон Леві.

"Зняти фільм зі своїм найкращим другом Раяном та приятелем Г'ю було чудовим досвідом. А їхня готовність поставити себе в незручне становище один перед одним призвела до деяких дійсно несподіваних жартів, моментів і сюрпризів".

Фільм вийде в прокат 26 липня

"Уявні друзі" (The Imaginary)

АВТОР ФОТО,NETFLIX Кадр з мультфільму "Уявні друзі"

Цей захопливий японський мультфільм - адаптація роману А. Ф. Харролда, яку зняв Йосіюкі Момосе.

Герой мультфільму - Рудгер - уявний друг дівчинки Аманди. Ніхто інший не може його бачити.

Одного разу злий містер Бантінг прибуває до дверей будинку Аманди. Ця людина полює за "уявними". Ходять чутки, що він їх їсть. Рудгер має врятувати своїх товаришів і своє уявне життя.

"Якщо вам подобається анімація, яка змушує вас сміятися і плакати, ви не пропустите "Уявних друзів", - каже оглядачка Mashable Крісті Пучко.

Стрічка виходить на Netflix 5 липня

"Покажи мені Місяць" (Fly Me to The Moon)

АВТОР ФОТО,APPLE TV Кадр із стрічки "Покажи мені Місяць"

Об'єднайте біографічну драму про космічні перегони "Перша людина" з гламурним серіалом "Божевільні" у стилі 1960-х та ексцентричною романтичною комедією "Інтимна розмова" з Доріс Дей та Роком Хадсоном, і ви отримаєте "Покажи мені Місяць" зі Скарлетт Йоганссон та Ченнінгом Татумом у головних ролях.

Дія фільму розгортається у 1960-ті на тлі космічних перегонів між СРСР та США. Келлі Джонс - акула маркетингу, яку залучають до роботи над іміджем історичної американської місії - першим польотом людини на Місяць.

На випадок, якщо екіпаж "Аполлона-11" не долетить до супутника, маркетологи вирішують зняти постановні кадри висадки астронавтів на поверхню Місяця.

"Стрічка поєднує кохання, сміх і великі космічні перегони, - каже оглядач ВВС Джеймс Кінг. - Який результат? Іскристий ромком - ніжний та сповнений чарівності".

Фільм виходить у прокат 12 липня

"Довгоніг" (Longlegs)

АВТОР ФОТО,NEON Кадр із фільму "Довгоніг"

Ентоні Перкінс став іконою горору, коли знявся у фільмі Альфреда Гічкока "Психо", і тепер його син Осгуд Перкінс, схоже, займе його місце.

Головна героїня стрічки Лі Харкер працює у ФБР. Вона — талановитий спецагентка і досягла чималих успіхів.

Їй доручають складне завдання: упіймати серійного вбивцю (Ніколас Кейдж), якого ніяк не вдається вистежити. А тим часом він безжально викошує людей.

Найстрашніше те, що вбивця, схоже, сам нікого не вбиває, а якимось чином переконує інших вбивати замість нього.

Агентка береться за справу і виходить на слід злочинця. При цьому вона розуміє, що не обійшлося без окультистів, а вся історія має вплив на її власне минуле.

"Довгоніг" - це шедевр… найболючіші 100 хвилин, які вам, ймовірно, доведеться пережити в кінотеатрі цього року", - вважає оглядач Screen Anarchy Джей Уртадо.

Стрічка виходить на екрани 12 липня

"Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Ф." (Beverly Hills Cop: Axel F)

АВТОР ФОТО,NETFLIX Кадр із фільму "Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Ф."

Через три десятиліття Едді Мерфі повертається в образі Акселя Фолі.

Актор дебютував у ролі копа з Детройта у 1984 році у фільмі "Поліцейський з Беверлі-Хіллз", який зняв Мартін Брест.

Тепер знаменитий лейтенант Фоулі повертається у фільмі "Поліцейський з Беверлі-Хіллз: Аксель Ф."

Балакучий детектив, як завжди, перехитрить як колег, так і злочинців, у найрозкішнішому районі Лос-Анджелеса.

У новій пригоді Аксель об'єднується зі своєю дочкою та колишніми колегами, щоб зірвати змову, яка загрожує їхньому життю.

Довгоочікуване повернення шанувальники культової саги можуть побачити на Netflix з 3 липня

"Нікчемний Я 4" (Despicable Me 4)

АВТОР ФОТО,ILLUMINATION ENTERTAINMENT AND UNIVERSAL STUDIOS Кадр з мультфільму "Нікчемний Я 4"

Популярний суперлиходій Грю (Стів Карелл) повертається в четвертому мультсеріалі – чи шостому, якщо рахувати два спін-оффи "Міньйонів".

У новому епізоді він щасливо живе зі своєю дружиною Люсі (Крістен Віг), трьома прийомними дочками та маленьким сином.

На жаль, Грю-молодший вважає, що його батько справді погана людина, але Грю має серйозніші проблеми.

Старий ворог Максим Ле Маль (Вілл Феррелл) втік із в'язниці та жадає помсти.

Чи зможуть міньйони врятувати ситуацію?

"Нікчемний Я 4", написаний у співавторстві з Майком Вайтом ("Школа року", "Білий лотос"), - неймовірно смішний і грайливий, - каже оглядачка Screen Daily Венді Айд. - Сюжет, може, й не новий, але під зав'язку набитий жартами".

Мультфільм виходить на екрани 3 липня

"Бій" (Kill)

АВТОР ФОТО,AA FILMS Кадр з фільму "Бій"

Це - захопливий індійський трилер, що пронизаний адреналіном і напругою.

Спецпризначенець Амріт (Лакш Лалвані) їде нічним потягом до Нью-Делі. Але все перевертається, коли до потяга вриваються 40 бандитів.

Спалахує смертельна битва. Амріт змушений стати на захист кожного пасажира.

"Бій" - це дивовижний приклад бойовика, - вважає оглядач Variety Пітер Дебрюдж. - Він не просто пропонує захопливі сцени екшну, а доводить до максимуму силу помсти".

Стрічка виходить 5 липня