10 найкращих фільмів березня: що обов'язково подивитися

Березень 2025 року тішить кіноманів розмаїттям прем'єр: від масштабного мюзиклу «Білосніжка» до напруженого шпигунського трилера з Кейт Бланшет і Майклом Фассбендером. У цьому місяці на великі екрани виходять фільми на будь-який смак – фантастика, драми, комедії та навіть неочікувані жанрові експерименти.



Ми зібрали десятку найцікавіших релізів, які точно варті вашої уваги.

"Білосніжка" (Disney's Snow White)

Автор фото,Giles Keyte Нова "Білосніжка" ще на стадії випуску викликали гарячі дискусії

Disney продовжує переосмислювати свої класичні мультфільми, і цього разу зняв мюзикл на основі сюжету "Білосніжки і семи гномів" 1937 року.

Перша "Білосніжка" свого часу стала новаторською для індустрії мультиплікації, оскільки знята в кольорі та із синхронізацією звуку.

Однак таких піднесених емоцій щодо нової адаптації, судячи з усього, не очікують.

Студію розкритикували за вибір смаглявої акторки на роль Білосніжки.

Нею стала американка колумбійського походження Рейчел Зеглер ("Вестсайдська історія").

Вона назвала оригінальний мультфільм "надзвичайно застарілим" і порівняла поведінку принца з поведінкою "переслідувача".

Також відомо, що сім гномів постануть у вигляді різноманітних чарівних істот різного зросту і статі.

Культурний оглядач Guardian Стюарт Херітаж назвав трейлер мультфільму "можливо, найпотворнішою річчю, яку коли-небудь переносили на екран", додавши, що "образ нових гномів схожий на те, що навмисно показують військовополоненим, щоб зломити їхній дух".

З іншого боку, нова "Білосніжка" може похвалитися піснями Бенджа Пасека і Джастіна Пола ("Ла-Ла Ленд", "Найвеличніший шоумен"), а також сценарієм, написаним у співавторстві з Гретою Гервіг ("Барбі"). Тож сучасний погляд на класичну казку може виявитись золотою чи навіть алмазною жилою.

Прем'єра відбудеться 21 березня.

"Смерть єдинорога" (Death of a Unicorn)

Автор фото,A24 В чорній комедії про магічних істот знялися Пол Радд і Дженна Ортега

Якщо вам подобаються гостросюжетні сатиричні комедії, дія яких розгортається в ексклюзивних колах супербагатих диваків ("Ножі наголо", "Кліпни двічі", "Меню"), то вам пощастило: цього місяця в прокат виходить одразу дві стрічки від студії A24.

У "Смерті єдинорога" батько й донька (Пол Радд і Дженна Ортега) їдуть у гості через заповідник, що належить багатому босу батька (Річард Е. Грант).

Але от невдача - дорогою вони на смерть збивають єдинорога. Так, виявляється, що ці казкові істоти існують, як і магічні цілющі властивості, які їм приписують.

Герой Гранта та його сім'я (Теа Леоні та Вілл Поултер) прагнуть скористатися цими властивостями. І команда вчених починає розтин тварини, щоб визначити, чи здатна вона вилікувати рак. Ось тільки наслідки цих досліджень можуть бути небезпечні.

Тим часом у фільмі "Опус" (прем'єра запланована на 14 березня) Айо Едебірі грає молоду репортерку, яку запросили до маєтку рок-зірки-відлюдника у виконанні Джона Малковича.

"Смерть єдинорога" виходить у прокат 28 березня.

"Операція "Чорний кейс" (Black Bag)

Автор фото,Claudette Barius/ Focus Features Майкл Фассбендер виконав головну роль у стрічці

Шпигунський трилер у дусі "Містера і місис Сміт", але цього разу без жартів, не варто пропускати любителям жанру.

Головні ролі виконують Кейт Бланшет і дворазовий номінант на "Оскар" Майкл Фассбендер. Саме вони розіграють карту шпигунської подружньої пари.

А зняв стрічку оскароносний Стівен Содерберг, чиє ім'я ще зовсім недавно не сходило з вуст кінокритиків після січневої прем'єри "Присутності".

В основі сюжету – історія досвідчених шпигунів Джорджа і Кетрін, які успішно поєднують особисте життя і роботу, намагаючись не розкривати деталі своїх професійних обов'язків одне одному.

Однак незабаром Джордж дізнається, що Кетрін підозрюють у серйозному злочині проти держави. Тепер йому доведеться зробити складний вибір: кому він вірний більше - своїй дружині і шлюбу чи своїй країні і присязі.

"Це дуже, дуже специфічний погляд на людей, які працюють у розвідці, але при цьому мають складне особисте, емоційне життя", - так режисер стрічки виклав її головний меседж.

Світова прем'єра запланована на 12 березня.

"Мудрі хлопці" (The Alto Knights)

Автор фото,Courtesy of Warner Bros Pictures "Мудрі хлопці" показує всю палітру гангстерської драми, вважають кінокритики

Сюжет цієї гангстерської драми заснований на реальній ворожнечі між ватажками злочинних сімей Віто Дженовезе і Френком Костелло в Америці 50-х років.

Мафіозі були колись найкращими друзями, але перетворилися на заклятих ворогів.

Головну роль виконає Роберт Де Ніро. Однак цього разу зірка "Хрещеного батька" та "Ірландця" ризикує затьмарити самого себе, адже зіграв одразу дві головні ролі - Дженовезе й Костелло.

Такий підхід оскароносний режисер Баррі Левінсон, який знімав цю стрічку, пояснив тим, що в дитинстві Віто і Френк були дуже схожі.

"Хлопці були майже одним цілим, а потім раптово не лише віддалилися, а стали ворогами", - пояснив режисер виданню Empire.

Для того, щоб герої все-таки не були схожі одне на одного як брати-близнюки, Де Ніро наносили пластичний грим. Наскільки 81-річному актору підкоряться обидва образи, можна буде побачити зовсім скоро.

Стрічка виходить у прокат 21 березня.

"Мікі 17" (Mickey 17)

Автор фото,Courtesy of Warner Bros Pictures "Мікі 17" - екранізація фантастичного роману Едварда Ештона

Це - комедійна наукова фантастика з Робертом Паттінсоном від прославленого південнокорейського режисера Пон Джун Хо - автора "Паразитів", що 2020 року здобули чотири "Оскари".

Фільм заснований на романі Едварда Ештона і має нетривіальний сюжет, який сам режисер назвав "комедійною фантастикою про людські слабкості".

Стрічка розповідає історію Мікі Барнса – скромного молодого чоловіка, у якого ніяк не клеяться справи на Землі. Він долучається до програми колонізації крижаної планети і погоджується стати "витратним матеріалом" - членом екіпажу, якого відправляють на будь-яке небезпечне завдання.

Щоразу, коли він помирає, його створюють заново - просто клонують, реконструюючи тіло і душу з органічних відходів, наявних на космічному кораблі.

Цей нескінченний цикл смерті й воскресіння перериває помилка. У якийсь момент місії Мікі-17 зустрічає свого клона - вісімнадцяту версію себе, створену, коли його помилково визнали мертвим.

На думку перших критиків, новий фільм Пон Джун Хо вийшов вдалим.

"Це - найкращий і найбільш цілісний з англомовних фільмів режисера" , - пише оглядач IndieWire Девід Ерліх.

Водночас Г'ю Монтгомері з BBC вважає, що "Мікі 17" став "серйозним розчаруванням".

У міжнародному прокаті стрічку можна побачити 6 березня.

"ХАОС: Вбивства сім'ї Менсона" (CHAOS: The Manson Murders)

Автор фото,Netflix Режисер стрічки обіцяє безпрецедентний погляд на "найвідомішого і найжорстокішого вбивцю XX століття"

Історія Чарльза Менсона, найвідомішого злочинця Америки, який став культовим персонажем, досі привертає чималу увагу.

Документальна стрічка режисера Еррола Морріса пропонує новий аналіз масових вбивств, скоєних Менсоном і його культом наприкінці 1960-х років.

У той час як офіційна версія широко висвітлювалась в ЗМІ та увійшла в історію, цей документальний фільм розглядає сірі зони: імовірні зв'язки з Центральним розвідувальним управлінням Сполучених Штатів, використання ЛСД як інструменту маніпуляції, зокрема в проєкті MKULTRA, що був організований ЦРУ і узгоджений з Лабораторіями біологічної війни США.

За допомогою свідчень, архівів і реконструкцій Еррол Морріс намагається відповісти на запитання: а що як правда значно складніша, ніж нам завжди казали?

Стрічка виходить на Netflix 7 березня.

"Електричний штат" (The Electric State)

Автор фото,Netflix Дія науково-фантастичного фільму розгортається в альтернативній Америці 1990-х років

Режисери Ентоні і Джо Руссо та сценаристи Крістофер Маркус і Стівен Макфілі створили хітові супергеройські фільми за мотивами коміксів Marvel: "Месники: Війна нескінченності" та "Месники: Завершення".

Їхню наступну спільну роботу, "Сіру людину", прийняли не так добре, але нинішнього року автори порадують шанувальників новою науково-фантастичною епопею.

Події стрічки розгортаються в альтернативному ретро-футуристичному всесвіті 90-х, стилізованому під Америку 50-х.

Країна пережила техногенну катастрофу, і осиротіла дівчинка-підліток вирушає в подорож американським Заходом в пошуках свого молодшого брата. А компанію їй складають симпатичний, але загадковий робот та ексцентричний ветеран війни.

Головні ролі у фільмі виконали Міллі Боббі Браун ("Дивні дива") та Кріс Пратт, найбільш відомий за роллю у фільмах про "Вартових Галактики".

За основу сюжету взято графічний роман Саймона Столенгага.

Частина фанатів, за зізнанням одного з режисерів, не дуже задоволена тим, що екранізація відрізняється від роману.

"У шанувальників свої очікування, які дуже складно задовольнити, - розповів Джо Руссо в інтерв'ю Digital Spy. - Якихось героїв ми взяли безпосередньо з роману, а якихось придумали спеціально для екранізації".

Стрічка виходить в міжнародний прокат 14 березня на Netflix.

"Школа пана Пінгвіна" (The Penguin Lessons)

Автор фото,Courtesy of TIFF Дія стрічки відбувається в Аргентині на тлі військового перевороту 1976 року

Ця комедійна драма розповідає про випадок, коли неждані улюбленці кардинально змінюють життя своїх господарів, стаючи для них незамінними компаньйонами.

Фільм зняли за мотивами однойменної книги письменника Тома Мітчела, режисером виступив Пітер Каттанео ("Чоловічий стриптиз").

Дія відбувається в Аргентині 1976 року на тлі військового перевороту.

У цей неспокійний час в елітній школі-інтернаті Буенос-Айреса з'являється новий учитель англійської мови британець Том Мітчелл (Стів Куган).

Якось під час прогулянки вздовж океану він знаходить на березі ледь живе пінгвіненя, яке забруднилося в нафті. Чоловік рятує птаха, допомагає йому очиститись від мазуту і відпускає.

Але пінгвін, здається, не збирається залишати свого рятівника і починає ходити за вчителем по п'ятах. Незабаром він проникає в клас Тома і несподівано стає його незамінним помічником на уроках.

"Останній проєкт Каттанео - чудовий і змістовний, завдяки чарівній грі Кугана і гострому погляду сценариста на комедію на тлі бурхливих подій", - пише культурна оглядачка Collider Ізабелла Соарес.

Стрічка виходить у прокат 28 березня.

"Друг" (The Friend)

Автор фото,Courtesy of TIFF "Друг"

Ще одна стрічка, де головні герої - тварини.

Наомі Воттс грає письменницю і викладачку Айріс, яка після смерті свого друга і наставника Волтера (Білл Мюррей), дізнається, що він залишив їй у спадок свого німецького дога на прізвисько Аполлон.

Айріс забирає тварину до себе і незабаром починає усвідомлювати, як сильно Аполлон сумує за своїм колишнім господарем.

Разом вони намагаються зцілити одне одного, знаходячи розраду в дружбі та турботі.

Культурний оглядач Wrap Стів Понд так описав свої враження від стрічки: "Друг" балансує між щасливими, сумними і гірко-солодкими моментами, не втрачаючи при цьому легкості, яка й утримує її на плаву".

Прем'єра відбудеться 21 березня у США.

"Милосердя" (Misericordia)

Автор фото,Courtesy of TIFF У головній ролі знялася дворазова номінантка премії "Сезар" Катрін Фро

Один з провідних режисерів французького авторського кіно Ален Гіроді знімає кіно з початку 90-х, однак популярність йому приніс фільм "Незнайомець біля озера", відзначений нагородою за найкращу режисуру в програмі "Особливий погляд" Каннського кінофестивалю.

Нинішнього року Гіроді порадує шанувальників комедійним трилером "Милосердя".

Стрічка розповідає про пекаря Жеремі (Фелікс Кісил), який повертається у рідне містечко на похорон колишнього начальника.

Вирішивши лишитися на довше, він втирається в довіру до вдови боса (Катрін Фро), але виявляється втягнутим у низку дивних подій: історію зі зникненням, небезпечним для життя сусідством та інтригами місцевого священника (Жак Девеле).

У прокат виходить 14 березня в Іспанії, 21 березня у США та 28 березня у Великій Британії та Ірландії.

Автор: Ніколас Барбер, BBC