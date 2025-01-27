ТОП-10 найочікуваніших фільмів 2025 року: прем'єри, які варто побачити

Полювання на злодіїв — 2: Пантера

2025 рік обіцяє бути справжнім святом для українських кіноманів. На екрани вийдуть довгоочікувані сиквели, нові частини культових франшиз та оригінальні проекти, які вже зараз викликають ажіотаж. Від бойовиків, що захоплюють дух, до фантастичних пригод із елементами трилеру — цього року кожен знайде щось для себе.У нашій добірці ми зібрали найяскравіші прем'єри, які обов’язково варто додати до свого списку майбутніх переглядів. Готуйтеся до неймовірних емоцій, адже ці фільми вже скоро з'являться у кінотеатрах та на стрімінгових платформах.

Den of Thieves 2: Pantera

Країна: США.

Жанр: Бойовик, трилер.

Дата прем'єри: 9 січня.

Сиквел жорстокого бойовика виходить через сім років після першої частини. Повертається більшість команди, яка працювала над оригіналом: Крістіан Гьюдгейст як режисер, Джерард Батлер та О'Ші Джексон-молодший (OMG) у головних ролях. Персонаж 50 Cent загинув, тому його не буде.

Сюжет починається одразу після фіналу першої частини. Шеф поліції Нік О'Брайен переслідує злочинця Донні Вілсона, який сховався в Європі та планує нову справу.

Знову в грі

Back in Action

Країна: США.

Жанр: Комедія, бойовик.

Дата прем'єри: 17 січня.

Netflix продовжує додавати до свого каталогу легкі бойовики з елементами комедії. Назва фільму виглядає іронічною, оскільки Кемерон Діаз повертається до кіно після десятирічної перерви.

Вона та Джеймі Фокс грають колишніх агентів ЦРУ, які вийшли на пенсію, але змушені повернутися для нового небезпечного завдання.

Капітан Америка: Дивовижний новий світ

Captain America: Brave New World

Країна: США.

Жанр: Фантастика, бойовик.

Дата прем'єри: 12 лютого.

У останній серії «Сокола та Зимового Солдата» Сем Вілсон отримав технологічний костюм та щит Капітана Америки. У новому фільмі генерал Таддеус Росс намагатиметься залучити його до державної служби. Тим часом на президента готують замах.

Кіновсесвіт Marvel зараз переживає не найкращі часи. З новою частиною «Капітана Америки» також є проблеми: фільм тричі перезнімали. Але, можливо, глядачів зацікавить Червоний Халк — супергеройське альтер его Росса, якого тепер грає Гаррісон Форд.

Ущелина

The Gorge

Країна: Великобританія, США.

Жанр: Фантастика, бойовик.

Дата прем'єри: 14 лютого.

Фільм поєднує бойовик та жанр жахів. Розповідає про двох снайперів, яких відправляють охороняти ущелину. Здається, вона веде прямо в пекло, і звідти періодично з'являються страшні істоти. Герої живуть по різні боки ущелини і не повинні спілкуватися. Але з часом вони зближуються.

Режисер — Скотт Дерріксон, відомий за фільмами «Шість демонів Емілі Роуз» та «Синистер». Головні ролі виконують Майлз Теллер та Аня Тейлор-Джой.

Громовержці

Thunderbolts*

Країна: США.

Жанр: Фантастика, бойовик, пригоди.

Дата прем'єри: 30 квітня.

У фільмах та серіалах Marvel останніх років з'явилося багато другорядних персонажів, які полюбилися глядачам. Студія вирішила зібрати їх у один фільм про команду антигероїв.

У «Громовержцях» об'єднаються Олена Білова, Зимовий Солдат, Червоний Страж, Привид, СШАгент та Таскмастер. Разом вони виконуватимуть завдання уряду.

Місія нездійсненна: Фінальна розплата

Mission: Impossible — The Final Reckoning

Країна: США, Великобританія.

Жанр: Бойовик, трилер, пригоди.

Дата прем'єри: 21 травня.

Восьма частина знаменитої екшен-франшизи продовжує сюжет сьомої частини. Ітан Хант та його помічники продовжують шукати ключ до штучного інтелекту Entity, який вийшов з-під контролю та став небезпечним для людей.

За чутками, у фільм вже вклали близько 400 мільйонів доларів. Як і три попередні частини, його зняв Крістофер Маккуоррі. У головній ролі — Том Круз.

Балерина

Ballerina

Країна: США.

Жанр: Бойовик, трилер.

Дата прем'єри: 5 червня.

Після фільму «Не час помирати» Ана де Армас все частіше з'являється у бойовиках. Тепер вона дісталася до кіновсесвіту «Джона Віка». «Балерина» стане другим спін-офом після серіалу «Континенталь».

Актриса зіграє балерину, яка мститиме за загибель рідних. Для цього їй доведеться пройти жорстоке навчання у школі вбивць.

Супермен

Superman

Країна: США.

Жанр: Фантастика, бойовик, пригоди.

Дата прем'єри: 10 липня.

Попередня кіновсесвіт DC, яку запустив Зак Снайдер, офіційно завершила своє існування. Тепер Джеймс Ганн створює новий світ. Уже вийшов мультсеріал «Монстри-коммандос», а у повнометражному кіно франшиза стартує з нової версії пригод Супермена.

Головного героя зіграє маловідомий актор Девід Коренсвет. Супермен знову пройде шлях становлення та захищатиме Землю від лиходіїв, зокрема від Лекса Лютора, якого зіграє Ніколас Холт.

Ніхто-2

Nobody 2

Країна: США.

Жанр: Бойовик, трилер.

Дата прем'єри: 14 серпня.

Другий повнометражний фільм Іллі Найшуллера у 2021 році завоював глядачів. Головну роль зіграв Боб Оденкерк, якого всі полюбили після серіалу «Пуститися берега».

Продовження знімає індонезійський режисер Тімо Тьяджанто, відомий за фільмом «Рейд: Куля в голові». Деталі сюжету поки не розголошують, але до своїх ролей повернуться Боб Оденкерк, Конні Нільсен та Крістофер Ллойд.

Трон: Арес

Tron: Ares

Країна: США.

Жанр: Фантастика, пригоди, бойовик.

Дата прем'єри: 8 жовтня.

«Трон» претендує на звання однієї з найповільніших франшиз. Перша частина вийшла у 1982 році, друга — у 2010 році. Третю частину глядачі все ще чекають. Цього разу головну роль зіграє Джаред Лето, а режисером стане Йоахім Реннінг, відомий за п'ятою частиною «Піратів Карибського моря».

У сюжеті з'явиться високорозвинена програма Арес, яка вибереться з віртуальності у реальний світ. Інші деталі поки невідомі.

Мортал Комбат — 2

Mortal Kombat 2

Країна: США.

Жанр: Бойовик, фантастика.

Дата прем'єри: Кінець 2025 року.

Перша частина нової екранізації знаменитої серії ігор показала себе у прокаті посередньо: каса була невеликою, а критики часто критикували фільм. Але плани на продовження не скасували. Фільм закінчили знімати на початку 2024 року, але вийде він лише наприкінці 2025 року.

У продовженні з'явиться Джонні Кейдж у виконанні Карла Урбана. Деталі поки не розголошують. Але, напевно, герої, як і в інших частинах франшизи, будуть битися з загарбниками з Зовнішнього світу.