10 найкращих літніх фільмів про любов і пристрасть

Разом зі спекою в літні місяці розігріваються й емоції – ​​і багато відомих режисерів зафіксували їх у фільмах про бурхливі літні романи.

Більшість з нас знають, що це таке - як із власного досвіду, так і з екрана. Є щось у блакитному літньому небі та спекотному повітрі, що спонукає людей до романтичних фантазій, і багато режисерів від Еріка Ромера до Спайка Лі та Лука Гуаданьїно охоче переносили цю тему на екран.

Пропонуємо вам добірку найкращих літніх романтичних стрічок.

1. "Безплідні землі" (Badlands), Терренс Малік, 1973

Автор фото,Alamy Кадр із фільму "Безплідні землі"

Томний літній роман режисера Терренса Маліка - один з тих, що несподівано перетворюється на жах.

Соціопатичний, але чарівний молодий чоловік Кіт (Мартін Шин) і юна дівчина з великими очима (Сіссі Спейсек) вирушають у дорогу - і починають вбивати, не маючи на те жодних причин.

Фільм заснований на реальній серії шокуючих вбивств, скоєних парою підлітків у 1950-х роках в Америці, яку Малік використав, щоб показати шалене та тривожне, патологічне підліткове кохання.

"Безплідні землі" яскраво продемонстрували величезний кінематографічний талант режисера.

2. "Назви мене своїм ім'ям" (Call Me by Your Name), Лука Гуаданьїно, 2017

Автор фото,Alamy Кадр із фільму "Назви мене своїм ім'ям"

Звісно, це відоме кліше - літня інтрижка, яка водночас стає історією дорослішання.

Але Гуаданьїно дуже майстерно поєднав усі її елементи: спекотне гедоністичне італійське літо 1980-х, злиття класичного і профанного та гей-роман у центрі сюжету.

Між симпатичним підлітком Еліо (Тімоті Шаламе) і американським студентом-археологом Олівером (Армі Хаммер) спалахує іскра, яка поступово переростає у фізичну близькість. Не дивно, що цей фільм зараз вважають віхою квір-кінематографа.

У фільмі також приголомшливо зіграв Майкл Штульбарг, який виконав роль доброго батька Еліо. Є щось дуже зворушливе в люблячих батьках, які одночасно підтримують вибір своєї дитини та знають, що не можуть захистити її від розбитого серця.

3. "Римські канікули" (Roman Holiday), Вільям Вайлер, 1953

Автор фото,Getty Images Кадр із фільму "Римські канікули"

Є звичайний курортний роман, а є – закоханість у Грегорі Пека. Пек, який грає репортера, якого відправляють стежити за життям розпещеної ​континентальної принцеси – блискучої Одрі Гепберн, – натомість вирушає з нею в несанкціоновану подорож Римом.

Окрім великої проривної ролі Гепберн, фільм захоплює глядачів наймальовничішими місцями Вічного міста, від Іспанських сходів до Римського форуму.

Гепберн чудово вдалася роль жінки, яка відчайдушно хоче звільнитися та залишити свою золоту клітку.

Вільям Вайлер, майстерний оповідач Золотої доби Голлівуду, з ідеальним балансом поєднує химерність і меланхолію, а неминуче розставання пари залишається одним із найбільш пам’ятних у романтичній історії.

4. "Брудні танці" (Dirty Dancing), Еміль Ардоліно, 1987

Автор фото,Alamy Кадр із фільму "Брудні танці"

В одному з найкращих феміністичних фільмів 1980-х років сором’язлива єврейська дівчина (Дженніфер Грей) їде в літній табір і зустрічає того, хто навчить її танцювати та любити. Звичайно, це чутливий серцеїд у виконанні Патріка Свейзі.

Вони також допомагають молодій жінці, яка "потрапила в біду" (тобто завагітніла), і влаштовують їй незаконний аборт, який виявляється невдалим, після чого Бебі кличе на допомогу батька-лікаря.

Бути незграбною дівчиною-підлітком перед самовпевненим, сексуальним старшим хлопцем - це надзвичайно потужні емоції. І "Брудні танці" перетворюють їх на справжнє кінематографічне золото.

5. "Жар тіла" (Body Heat), Лоуренс Касдан, 1981

Автор фото,Alamy Кадр із фільму "Жар тіла"

Мало фільмів так відверто пахнуть літньою спекою та потом, як цей флоридський нео-нуар, що досліджує бажання та його небезпеки.

Для режисера-початківця цей фільм став справжнім проривом. Вільям Герт у ньому грає немолодого адвоката та бабія, який заводить роман із заміжньою жінкою у виконанні Кетлін Тернер.

У традиційному ретроспективному стилі розгортається сюжет про вбивство: що ще робити, як не прибрати її чоловіка? І, звісно ж, на цьому шляху обов'язково виникають ускладнення - здебільшого через хитрі махінації "фатальної жінки".

"Жар тіла" майстерно передає відчуття, що спекотна погода змушує божеволіти усіх – божеволіти від насильства, божеволіти від сексу – і що це обов'язково має наслідки.

6. "Басейн" (La Piscine), Жак Дере, 1969

Автор фото,Alamy Кадр із фільму "Басейн"

Один із канонічних літніх фільмів, "Басейн" заглиблюється у світ потаємних та заборонених бажань і гарячих ревнощів між чотирма людьми під час відпустки на Французькій Рив’єрі.

У фільмі Дере знявся чуттєвий Ален Делон у ролі Жана-Поля та його колишня дружина Ромі Шнайдер у ролі Маріанни - неймовірно красива пара, до якої у їхньому розкішному літньому будинку несподівано приєдналися колишній коханий Маріанни Моріс Роне та його донька, яку грає юна 18-річна Джейн Біркін.

Еротичні фантазії зрештою призводять до насильства - і, звісно ж, хтось має загинути.

7. "Парк пригод" (Adventureland), Грег Моттола, 2009

Автор фото,Alamy Кадр із фільму "Парк пригод"

Будь-хто, хто хоч раз працював улітку з мінімальною заробітною платою, особливо на роботі з туристами чи дітьми, відчує страждання Джеймса, працівника парку атракціонів, якого грає незграбний і вічно роздратований Джессі Айзенберг.

Знуджений, неспокійний і незмінно збуджений, він закохується в колегу по роботі Ем у виконанні Крістен Стюарт. Однак Ем зайнята іншим чоловіком, і "Країна пригод" стає історією про те, як її завоювати.

Кумедний і меланхолійний "Парк пригод", який є одою безтурботній молодості, закінчується напрочуд гострою розв’язкою.

8. "Кімната з видом", (A Room with a View), Джеймс Айворі,1985

Автор фото,Alamy Кадр із фільму "Кімната з видом"

Якщо ви очікуєте від цього фільму романтики, чуттєвого сексу і засмаглих тіл, притаманних більшості літніх фільмів про кохання, то на вас чекає розчарування.

Тут ви радше отримаєте тугу та приховані бажання стриманих британців Едвардіанської епохи.

Втім, є щось принадне в тому, як у стриманих і ввічливих англійців з'являються непристойні думки.

Саме це відбувається з добропорядною, але впертою молодою жінкою Люсі Ганічерч (Гелена Бонем-Картер, якій тут лише 19), коли вона зустрічає ексцентричного та приголомшливо вродливого Джорджа Емерсона (Джуліан Сендс).

Вони відпочивають в Італії, яка, як вважають, пристрасніша країна, ніж їхня рідна Англія. Тому те, що починається в Італії, там і зостається: більшу частину фільму двоє тримають дистанцію.

"Кімната з видом", знята за однойменним романом Е. М. Форстера 1908 року, довго не дозволяє потенційним коханцям залишитися наодинці, а безліч персонажів - найяскравіше запам'ятовується кузина Люсі Шарлотта ("Меггі Сміт") - роблять усе можливе, щоб цього не сталося.

Виявляється, літній роман, після якого хочеться продовження, - тема, знайома навіть стриманим едвардіанцям.

9. "І твою маму теж" (Y Tu Mamá También), Альфонсо Куарон, 2001

Автор фото,Alamy Кадр із фільму "І твою маму теж"

Це мексиканське роуд-муві - неперевершене за стилем, гумором та відвертою сексуальністю.

Двоє не обтяжених моральними принципами старшокласників (Гаель Гарсія Берналь і Дієго Луна) шукають пригод під спекотним сонцем Мексики. Випадково познайомившись з розкішною 28-річною Луїсою (Марібель Верду), чиє серце безнадійно розбите, вони запрошують її у поїздку на пляж.

Вирішивши розвіятись, Луїса приймає запрошення.

Всю дорогу хлопці змагаються за її увагу, а вона дражнить і грається з обома.

Романтична пристрасть починає негативно позначатися на дружбі приятелів, але Луїса вміло направляє їх на шлях емоційного дорослішання.

10. "Божевільний П'єро", Жан-Люк Годар, 1965

Автор фото,Alamy Кадр із фільму "Божевільний П'єро"

Один з ранніх фільмів маестро французької "нової хвилі" Жана-Люка Годара розповідає про паризького буржуа Фердинанда - П'єро (Жан-Поль Бельмондо), який вирішує втекти з дому разом з нянею своїх дітей Маріанною (Анна Каріна).

Фердинанд залишає вдома багату дружину-італійку, а Маріанна - своє темне минуле, пов'язане зі злочинним світом.

Пара мчить до моря на вкраденому авто, в якому лежить купа грошей, захованих мафією. Одного з мафіозі Маріанна випадково вбиває.

Коханці то сваряться, то миряться. Обидва - яскраві, дикі та без гальм.

Це одна з найяскравіших стрічок Годара, у якій багато поезії, алюзій та вокальних партій героїв.