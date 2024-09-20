Топ-100 найпопулярніших фільмів і серіалів Netflix 2024 року: які проєкти підкорили глядачів?

Стримінгова платформа Netflix представила рейтинг найпопулярніших фільмів і серіалів 2024 року, вражаючи статистикою: глядачі провели на платформі понад 94 мільярди годин!

На першому місці — британський мінісеріал «Твоя перша остання брехня», який зібрав 107,5 мільйонів переглядів. Сюжет занурює у світ інтриг і змов: колишня військова Мая бачить свого вбитого чоловіка на записах з відеоняні, що спонукає її до розслідування небезпечної змови. Глядачі присвятили цьому проєкту неймовірні 689,5 мільйонів годин перегляду.

На другій позиції рейтингу розташувався улюблений багатьма шанувальниками всесвіт «Бріджертонів». Загальна кількість переглядів усіх сезонів цього серіалу досягла 189 мільйонів. Особливу увагу привернув новий, третій сезон, який розповідає про романтичні перипетії Пенелопи (вона ж леді Віслдаун) та Коліна — він зібрав майже 92 мільйони переглядів.

Третє місце посів драматичний трилер «Оленя», який зачіпає болючу тему переслідування та насильства. Серіал, заснований на особистому досвіді творця Річарда Гадда, отримав 87,6 мільйона переглядів. Сюжет розповідає про складний період у житті молодого актора, якого переслідує клієнт у пабі, що переростає в жорстокі інциденти.

Ці цифри демонструють не лише популярність окремих проєктів, а й силу оповідання, яке захоплює та не відпускає глядачів, змушуючи з нетерпінням чекати нових прем'єр.

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