Топ-100 найпопулярніших фільмів і серіалів Netflix 2024 року: які проєкти підкорили глядачів?

Стримінгова платформа Netflix представила рейтинг найпопулярніших фільмів і серіалів 2024 року, вражаючи статистикою: глядачі провели на платформі понад 94 мільярди годин!
На першому місці — британський мінісеріал «Твоя перша остання брехня», який зібрав 107,5 мільйонів переглядів. Сюжет занурює у світ інтриг і змов: колишня військова Мая бачить свого вбитого чоловіка на записах з відеоняні, що спонукає її до розслідування небезпечної змови. Глядачі присвятили цьому проєкту неймовірні 689,5 мільйонів годин перегляду.
На другій позиції рейтингу розташувався улюблений багатьма шанувальниками всесвіт «Бріджертонів». Загальна кількість переглядів усіх сезонів цього серіалу досягла 189 мільйонів. Особливу увагу привернув новий, третій сезон, який розповідає про романтичні перипетії Пенелопи (вона ж леді Віслдаун) та Коліна — він зібрав майже 92 мільйони переглядів.
Третє місце посів драматичний трилер «Оленя», який зачіпає болючу тему переслідування та насильства. Серіал, заснований на особистому досвіді творця Річарда Гадда, отримав 87,6 мільйона переглядів. Сюжет розповідає про складний період у житті молодого актора, якого переслідує клієнт у пабі, що переростає в жорстокі інциденти.
Ці цифри демонструють не лише популярність окремих проєктів, а й силу оповідання, яке захоплює та не відпускає глядачів, змушуючи з нетерпінням чекати нових прем'єр.
ТОП-100 фільмів і серіалів Netflix 2024
- «Твоя перша остання брехня» (Fool Me Once: Limited Series)
- «Бріджертони» (Сезон 3) (Bridgerton: Season 3)
- «Оленя» (Baby Reindeer: Limited Series)
- «Джентльмени» (Сезон 1) (The Gentlemen: Season 1)
- «Аватар: Останній захисник» (Сезон 1) (Avatar The Last Airbender: Season 1)
- «Грісельда» (Griselda: Limited Series)
- «Американський кошмар» (American Nightmare: Season 1)
- «Задача трьох тіл» (Сезон 1) (3 Body Problem: Season 1)
- «Берлін» (Сезон 1) (Berlin: Season 1)
- «Одного разу» (One Day: Limited Series)
- «Бріджертони» (Сезон 1) (Bridgerton: Season 1)
- «Бріджертони» (Сезон 2) (Bridgerton: Season 2)
- «Справа Асунти» (The Asunta Case: Limited Series)
- «Королева сліз» (Queen of Tears: Limited Series)
- «Свинка Пеппа» (Сезон 6) (Peppa Pig: Season 6)
- «Моє життя з братами Волтер» (My Life With the Walter Boys: Season 1)
- «Ерік» (Eric: Limited Series)
- «Заповіт: Історія Мойсея» (Testament: The Story of Moses: Season 1)
- «Підвищення голосів» (Raising Voices: Season 1)
- «Паразит: Сірий» (Parasyte: The Grey: Limited Series)
- «Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів» (Queen Charlotte: A Bridgerton Story)
- «Брати Сонце» (The Brothers Sun: Season 1)
- «Вулиця CoComelon» (CoComelon Lane: Season 1)
- «Ярість» (Furies: Season 1)
- «Юний Шелдон» (Сезон 1) (Young Sheldon: Season 1)
- «Том Бреді під прицілом» (The Roast of Tom Brady)
- «Hot Wheels: Готові до гонок» (Hot Wheels Let's Race: Season 1)
- «Вікторина» (Triviaverse)
- «Кохання з першого погляду» (Сезон 6) (Love Is Blind: Season 6)
- «Турист» (Сезон 1) (The Tourist: Season 1)
- «Ешлі Медісон: Секс, брехня і скандал» (Ashley Madison: Sex, Lies & Scandal: Season 1)
- «Свинка Пеппа» (Сезон 3) (Peppa Pig: Season 3)
- «Танці для диявола: Культ TikTok 7M» (Dancing for the Devil: The 7M TikTok Cult: Season 1)
- «Людина в повній мірі» (A Man in Full: Limited Series)
- «Свинка Пеппа» (Сезон 1) (Peppa Pig: Season 1)
- «Погані динозаври» (Bad Dinosaurs: Season 1)
- «Сигнал» (The Signal: Limited Series)
- «Свинка Пеппа» (Сезон 4) (Peppa Pig: Season 4)
- «Ти те, що ти їси: Близнюковий експеримент» (You Are What You Eat: A Twin Experiment: Limited Series)
- «CoComelon» (Сезон 1) (CoComelon: Season 1)
- «Дівчина-гик» (Geek Girl: Season 1)
- «Юний Шелдон» (Сезон 2) (Young Sheldon: Season 2)
- «Мій демон» (My Demon: Limited Series)
- «Маша і Ведмідь» (Сезон 5) (Masha and the Bear: Season 5)
- «Дейв Шаппелл: Мрійник» (Dave Chappelle: The Dreamer)
- «Вбивство: Нью-Йорк» (Homicide: New York)
- «Юний Шелдон» (Сезон 3) (Young Sheldon: Season 3)
- «Солодкий зуб» (Сезон 3) (Sweet Tooth: Season 3)
- «Юний Шелдон» (Сезон 4) (Young Sheldon: Season 4)
- «Форс-мажори» (Сезон 1) (Suits: Season 1)
- «Нічний агент» (The Night Agent: Season 1)
- «Свинка Пеппа» (Сезон 5) (Peppa Pig: Season 5)
- «Бандитос» (Bandidos: Season 1)
- «Антрацит: Секрети секти» (Anthracite: Secrets of the Sect)
- «Юний Шелдон» (Сезон 5) (Young Sheldon: Season 5)
- «Будинок ніндзя» (House of Ninjas: Season 1)
- «Юний Шелдон» (Сезон 6) (Young Sheldon: Season 6)
- «Шахраї» (Crooks: Season 1)
- «Маша і Ведмідь» (Сезон 1) (Masha and the Bear: Season 1)
- «Венздей» (Wednesday: Season 1)
- «Бебефін» (Сезон 2) (Bebefinn: Season 2)
- «Олександр: Створення бога» (Alexander: The Making of a God: Season 1)
- «CoComelon» (Сезон 2) (CoComelon: Season 2)
- «Бебефін» (Сезон 1) (Bebefinn: Season 1)
- «Світ Юрського періоду: Прихована пригода» (Jurassic World Camp Cretaceous: Hidden Adventure)
- «Йеллоустоун» (Сезон 1) (Yellowstone: Season 1)
- «Хіраманді: Алмазний базар» (Heeramandi: The Diamond Bazaar: Season 1)
- «Дякую, наступний» (Thank You, Next: Season 1)
- «Справжня краса» (True Beauty: Limited Series)
- «Парадокс вбивці» (A Killer Paradox: Season 1)
- «Свинка Пеппа» (Сезон 2) (Peppa Pig: Season 2)
- «Розблоковано: Експеримент з ув'язненням» (Unlocked: A Jail Experiment: Season 1)
- «Маленький ангел» (Том 1) (Little Angel: Volume 1)
- «Доктор Сламп» (Doctor Slump: Limited Series)
- «Програма: Шахраї, культи та викрадення» (The Program: Cons, Cults and Kidnapping: Limited Series)
- «На іншому боці» (Сезон 3) (Wrong Side of the Tracks: Season 3)
- «Детектив Форст» (Detective Forst: Season 1)
- «Щенячий патруль» (Сезон 4) (PAW Patrol: Season 4)
- «Світ Юрського періоду: Теорія хаосу» (Jurassic World: Chaos Theory: Season 1)
- «Воїн» (Warrior: Season 1)
- «Ієрархія» (Hierarchy: Limited Series)
- «Будинок Габбі» (Gabby's Dollhouse: Season 1)
- «Знищені» (Obliterated: Season 1)
- Маленький ангел: Том 4 (Little Angel: Volume 4)
- CoComelon: Сезон 3 (CoComelon: Season 3)
- CoComelon: Сезон 8 (CoComelon: Season 8)
- Бруклін 9-9: Сезон 1 (Brooklyn Nine-Nine: Season 1)
- Хлопець ковтає всесвіт: Мінісеріал (Boy Swallows Universe: Limited Series)
- Чужинець-лікар: Сезон 1 (Resident Alien: Season 1)
- Няня (The Manny)
- Будиночок Ґаббі: Сезон 9 (Gabby's Dollhouse: Season 9)
- Дорога дитино: Мінісеріал (Dear Child: Limited Series)
- Детективи мертвого хлопчика: Сезон 1 (Dead Boy Detectives: Season 1)
- Шоу 8: Мінісеріал (The 8 Show: Limited Series)
- Залізна рука: Сезон 1 (Iron Reign: Season 1)
- Форс-мажори: Сезон 2 (Suits (2011): Season 2)
- ONE PIECE: Сезон 1 (ONE PIECE: Season 1)
- Бодкін: Сезон 1 (Bodkin: Season 1)
- Лялька Дотті: Сезон 1 (Lottie Dottie Chicken: 1ª temporada)
- Аватар: Останній маг повітря (2005): Книга 1 (Avatar: The Last Airbender (2005): Book 1)
- CoComelon: Сезон 4 (CoComelon: Season 4)