Новий сезон Чорного дзеркала. Який епізод найбільше вразив глядачів

Глядачів приголомшив і розчулив новий емоційний епізод під назвою "Панегірик" (Eulogy) сьомого сезону серіалу Чарлі Брукера "Чорне дзеркало" з Полом Джаматті в головній ролі. Весь сезон вийшов 10 квітня.

З 2011 року антиутопічна антологія Чарлі Брукера та Аннабель Джонс представила 34 історії про темний бік технологій: як комп'ютерні системи та цифрові гаджети можуть спотворити, деформувати та навіть покласти край життям людей.

Серіал містив шокуючі епізоди: прем'єр-міністр був змушений мати статевий акт зі свинею в прямому ефірі, щоб звільнити викрадену принцесу ("Національний гімн"), або жінка, яку переслідують мисливці за головами в садистському реаліті-шоу, виявилася вбивцею дітей ("Білий ведмідь").

Але час від часу з'являється історія, яка виходить за рамки головного наративу про згубні технології та вловлює та демонструє багатошарові нюанси людського існування.

Цей ніжніший, більш емоційний бік "Чорного дзеркала" раніше вже проявлявся у деяких епізодах. Наприклад, "Сан-Джуніперо" (San Junipero), який вийшов у 2016 році, розповідав історію кохання двох молодих жінок у 80-х роках, яка пізніше виявилася симульованою реальністю, де мертві та живі можуть співіснувати онлайн.

Епізод "Скоро повернуся" (Be Right Back) 2013 року далекоглядно досліджував штучний інтелект та те, як горе може спонукати людину створити згенеровану комп'ютером версію свого коханого. А епізод "Уся твоя історія" (The Entire History of You) 2011 року розкривав теми невірності та сексуальної одержимості крізь "зерно" вбудованої пам'яті.

Найкращі епізоди "Чорного дзеркала" - ті, де технології є лише частиною історії, а не її суттю. Це уособлює новий сезон, який, мабуть, є найщирішим та найемоційнішим з усього серіалу. Три з семи епізодів зосереджені навколо історій кохання, але найбільше серед них виділяється п'ятий під назвою "Панегірик", який приголомшив та розчулив глядачів.

"Панегірик зламав мене дуже особливим чином, якого я не очікував", - написав один глядач у соцмережі X.

"Фантастичний телевізійний твір, який розбиває серце… просто неймовірно болючий", - додав інший.

"Дійсно неймовірно за усіма можливими стандартами. Я плакав останні 5 хвилин… Слова "розбите серце" навіть близько не передають те, що я відчув", - зазначив третій.

Критики погоджуються.

"Панегірик вразив мене, і я не можу перестати думати про це", - написала Кейлі Дрей зі Stylist, а Бен Розенсток із Vulture додав, що це був "епізод, який найбільше крає серце, з усього сезону".

Ааюш Шарма з GameRant назвав його "найкращим епізодом сьомого сезону", а роль Пола Джаматті - "винятковою", а Джейк Клейнман з Huffington Post сказав: "Це навіть може бути найкращий епізод "Чорного дзеркала" за багато років".

Автор фото,Getty Images Підпис до фото,Творець серіалу Чарлі Брукер

"Панегірик", співавторами якого стали Брукер і Елла Роуд, демонструє захопливу гру Джаматті в ролі Філіпа, літнього чоловіка, якому пропонують використати цифровий чип для доступу до його спогадів, щоб створити панегірик на похороні Керол Ройс, дівчини, яка розбила йому серце у 20 років.

Технології - це лише частина цього епізоду, але по-справжньому у ньому вражає інше. Шматочок за шматочком розкривається історія стосунків і розриву Філіпа та Керол через старі фото та спогади – як їх зламав його роман на стороні; як він зробив пропозицію у Лондоні, і його приниження, коли вона пішла від нього.

Його емоційне хвилювання можна практично відчути на дотик, особливо в потужних монологах Джаматті. Під час своєї мандрівки у минуле Філіп відкриває інформацію, яка дає йому абсолютно новий погляд на ситуацію та яка б могла змінити його із Керол життя - але яка, на жаль, з'явилася надто пізно.

Брукер сказав в інтервʼю Vulture, що "Панегірик" розглядає сліпучу, суб'єктивну природу ретроспективи: "Ми говорили про пам'ять і фотографію, а також про те, як індивідуальне ставлення до пам'яті може ввести в оману щодо того, кого вважати лиходієм".

"Це про те, щоб використати технологію для того, щоб повернутися до минулого, подивитися на нього дещо з іншої точки зору та вгамувати деяких його привидів", - додав він Rolling Stone.

Брукер також розповів, що втрата його власного батька – і необхідність читати панегірик на його похороні – зробили цю тему для нього ще гострішою.

"Панегірик", як і більша частина антології, заграє з ідеєю ностальгії. Однак для Філіпа ця ностальгія згасла, будь-які хороші спогади, які він міг мати про Керол, були психічно та фізично знищені, залишивши йому тихий жаль та гіркоту на майже 30 років.

Як це звично для "Чорного дзеркала" - і, мабуть, для самого життя - в епізоді немає щасливого кінця, але Філіп отримує гірко-солодкий момент катарсису, що справді відгукується глядачам.

Джаматті розповів Rolling Stone про те, як читав сценарій "Панегірика": "Я був справді зворушений під кінець, що не часто трапляється зі мною".

Навіть найцинічніші шанувальники "Чорного дзеркала", мабуть, погодяться з тим, що це - найдушевніший епізод усього серіалу.

Сьомий сезон "Чорного дзеркала" доступний для перегляду на Netflix.

Чорне дзеркало (Black Mirror): по сезонах, з назвами епізодів