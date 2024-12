20 новорічних комедій, мультфільмів і драм на будь-який смак

Який має бути ідеальний різдвяний фільм? Відповідь у кожного своя. Адже хтось планує вкотре передивитися "Реальну любов" та "Сам удома". Хтось подивиться разом із дітьми "Грінча" чи обере безсмертну класику "Це дивовижне життя". А в когось буде настрій, загорнувшись у плед, переглянути жахастик.

Ось підбірка на будь-який смак та кілька новорічних вечорів.

1. Баранчик Шон: Різдвяна пригода (Shaun the Sheep: The Flight Before Christmas)

Безжурний ватажок овечої отари Шон не потребує представлення.

Багатосерійний мультфільм британської студії Aardman ось уже 17 років зачаровує глядачів своїм незмінним гумором, симпатичною стоп-моушн анімацією та атмосферним зображенням англійської глибинки.

Автор фото,Aardman Animations Баранчик Шон: Різдвяна пригода

У 30-хвилинному спеціальному випуску студії 2021 року Шон потрапляє у новорічні пригоди.

Напередодні Різдва вся ферма готується до свята, а Баранчику Шону та Тіммі хочеться дізнатися, які подарунки вони отримають.

Але їхня цікавість не доводить до добра - Тіммі несподівано зникає.

2. Полярний експрес (The Polar Express)

Це історія про хлопчика, який не вірить у Санта-Клауса, і про його пригоди на борту чарівного Полярного Експреса, що випадково приземлився на його вулиці на шляху до Північного полюса.

Автор фото,Warner Brothers Полярний експрес

Фільм 2004 року заснований на однойменній книзі Кріса Ван Оллсбурга (який став виконавчим продюсером проєкту). Том Генкс викупив права на книгу в 1999 році і разом із режисером Робертом Земекісом втілив у життя її екранізацію.

Хоча деякі анімації зараз виглядають трохи дивно, "Полярний експрес" залишається захопливою різдвяною пригодою, майстерно знятою Земекісом, підсумовують критики.

Окреме задоволення - дивитися на Тома Генкса одразу у п'яти ролях - головного героя стрічки - хлопчика, батька героя, провідника, якому надали риси обличчя актора, Духа Різдва та Санти.

3. Жах перед Різдвом (The Nightmare Before Christmas)

Музичний анімаційний фільм Генрі Селіка, знятий у техніці лялькової анімації у жанрі темне фентезі, побачив світ у 1993 році.

Персонажі та сюжет створені на основі ідей Тіма Бертона, який виступив продюсером стрічки.

Автор фото,Disney Жах перед Різдвом

Пісні та музику до фільму написав Денні Ельфман, який також озвучував вокал Джека Скеллінгтона.

Головний герой фільму - скелет Джек Скеллінгтона, який є гарбузовим королем міста Гелловін.

Скеллінгтону набридає щорічна рутина лякання людей, і коли він випадково натрапляє на Різдвяне містечко, у нього зʼявляється новий план - викраcти Санта-Клауса. Але незабаром Джек виявляє, що навіть найкращий план може несподівано зірватися.

4. Реальна любов (Love Actually)

Коли старіюча рок-зірка Біллі Мак (Білл Наї) після кількох невдалих спроб нарешті співає правильні слова у святковій версії Love is All Around, він розуміє, наскільки жахливою є ця пісня. Його менеджер, посміхаючись, погоджується - це "золоте" сміття.

Автор фото,Universal Реальна любов

Так починається "Реальна любов" - двогодинний вихор неймовірних і часом відверто безглуздих сцен кохання. Фільм має абсолютно зірковий акторський склад: Г'ю Грант, Кіра Найтлі, Алан Рікман, Емма Томпсон та багато інших.

Повʼязані однією сюжетною лінією, романтичні історії персонажів напередодні Різдва щороку викликають обурення критиків, глядачів і навіть деяких учасників фільму. І вони кажуть про нереалістичне зображення кохання, сумнівні рішення героїв та застарілі жарти.

І водночас фільм ось уже понад 20 років не втрачає своєї чарівності.

Як зазначив кінокритик Джеймс Кінг, "з такою кількістю сюжетних ліній, кожен знайде у фільмі щось для себе".

5. Ельф (Elf)

Британська комедія 2003 року розповідає про пригоди Бадді (Вілл Феррелл) - людини, вихованої як ельф. Бадді вирушає до Нью-Йорка, щоб зустрітися зі своїм біологічним батьком, видавцем дитячих книг Волтером Гоббсом (Джеймс Каан).

Автор фото,New Line Cinema Ельф

Поки Бадді блукає вулицями напередодні Різдва, розмірковуючи, як йому вписатися у світ навколо, він бачить, як у Центральному парку Санта розбиває свої сани.

Чи зможе Бадді допомогти полагодити сани Санти і повернути різдвяний настрій втомленим жителям Нью-Йорка?

Роль Бадді спочатку написали для Джима Керрі, а сам сценарій фільму був набагато похмурішим.

"Ельф" чудово поєднує гумор з ностальгією та теплотою. Фільм одразу нагадував класику з першого ж дня свого прокату, зауважують критики.

6. Сам удома (Home Alone)

Багато років "Сам удома" був найвідомішою комедією усіх часів і перетворив Маколея Калкіна на голлівудську мегазірку.

Автор фото,20th Century Fox Сам удома

8-річного Кевіна (Калкін) випадково забувають вдома, коли його велика родина вирушає у подорож на різдвяні канікули.

Спочатку Кевін надзвичайно радий, що лишився сам, але невдовзі йому доводиться мати справу з двома грабіжниками.

Чи була колись привабливіша дитина-зірка?

7. Грінч (Dr. Seuss' The Grinch)

Анімаційний фільм, створений за мотивами книги Доктора Сьюза "Як Грінч украв Різдво", а також римейк однойменного фільму 2000 року.

Світова прем'єра стрічки відбулася 9 листопада 2018 року.

Автор фото,Universal Грінч

Грінч (Бенедикт Камбербетч) і його вірний пес Макс живуть на самоті в печері на горі Крампет неподалік від містечка Хтовськ (Whoville).

У Хтовську живуть щасливі люди, а Грінч майже завжди похмурий і сумний. Щороку на Різдво люди порушують його спокій все більш яскравими та гучними святкуваннями.

Коли вони заявляють, що цього року збираються відзначати свято втричі гучніше, ніж раніше, Грінч розуміє, що є лише один спосіб повернути бажаний для нього спокій та тишу - вкрасти Різдво.

8. Міцний горішок (Die Hard)

Один із найулюбленіших екшнів усіх часів, "Міцний горішок" (1989) розповідає про нью-йоркського поліцейського Джона Макклейна (Брюс Вілліс), який намагається врятувати свій шлюб на різдвяній вечірці в офісі своєї дружини.

Поки Макклейн одягається для вечірки, святкування перериває група терористів на чолі з Гансом Грубером (Алан Рікман), які захоплюють бізнес-центр.

Автор фото,20th Century Fox Міцний горішок

Герою Віллісу доводить вбивати лиходіїв по одному, щоб врятувати ситуацію.

Фільм приніс Брюсу Віллісу відомість і став дебютом для Алана Рікмана на великому екрані.

"Можливо, "Міцний горішок" спочатку не замислювався як різдвяний фільм, але він таким став. І це без сумніву приголомшлива стрічка", - зазначив кінокритик Джеймс Кінг.

9. Це дивовижне життя (It's A Wonderful Life)

Фільм режисера Френка Капри 1947 року є найстарішим у нашому списку, його перегляд був різдвяною традицією для сімей у всьому світі протягом десятиліть.

Автор фото,Alamy Це дивовижне життя

Сюжет розгортається навколо Джорджа Бейлі, мешканця сільського містечка, який відмовився від мрій і прагнень заради піклування про інших. Однак зрештою він опиняється на порозі самогубства напередодні Різдва.

Янгол-охоронець Кларенс приходить йому на допомогу завдяки молитвам друзів і родини Джорджа.

"Це дивовижне життя" вважають одним із найкращих фільмів усіх часів, він був номінований на п'ять премій "Оскар" попри те, що не мав великого успіху у прокаті.

10. Керол (Carol)

Це британсько-американська романтична драма режисера Тодда Гейнса 2015 року з Кейт Бланшетт та Руні Мара у головних ролях.

Автор фото,The Weinstein Company Керол

Події стрічки розгортаються на Різдво у 1950-х роках. Юну працівницю універмагу Терез (Руні Мара) приваблює клієнтка, доросла заміжня Керол (Бланшетт).

Їхній заборонений роман ставить під загрозу опіку Керол над її донькою.

Жінки закохуються одна в одну і незабаром вирушають у подорож Сполученими Штатами, але чоловік Керол посилає за ними приватного детектива. Керол має зробити вибір між своєю донькою і коханою.

Фільм вражає візуальною яскравістю завдяки дизайнерці одягу Сенді Пауелл, а також приголомшливо драматичним сюжетом.

11. Відпочинок за обміном (The Holiday)

Романтична комедія 2006 року режисерки Ненсі Меєрс з Кемерон Діас, Кейт Вінслет, Джудом Лоу та Джеком Блеком у головних ролях.

Автор фото,Columbia Pictures Відпочинок за обміном

Провінційна письменниця Айріс (Кейт Вінслет) мешкає у затишному котеджі в англійському графстві Суррей. Але нерозділене кохання робить його самотнім місцем.

Айріс вирішує помінятися домівками на свята з успішною сценаристкою з Лос-Анджелеса Амандою (Кемерон Діас). Вона щойно вигнала свого хлопця, який їй зрадив.

Обидві жінки переживають невдачі на любовному фронті, але зміна житла і оточення на різдвяні канікули приводить в їхнє життя нове кохання.

12. Крампус: Викрадач Різдва (Krampus)

Американський різдвяний фільм жахів з елементами комедії режисера і сценариста Майкла Догерті вийшов на екрани у 2015 році. У головних ролях стрічки знялися Адам Скотт, Тоні Коллетт і Девід Кокнер.

Автор фото,Universal Крампус: Викрадач Різдва

На друку критиків, "Крампус" - чудова розвага для шанувальників нетрадиційних святкових жахів.

Хоча різдвяний сезон є найчарівнішою порою року, стародавній європейський фольклор попереджає про Крампуса - рогатого звіра, який карає неслухняних дітей на Різдво.

Коли сімейна сварка змушує молодого Макса (Емджей Ентоні) втрачати святковий настрій, це вивільняє гнів грізного демона. Поки Крампус облягає будинок Енгелів, мама (Тоні Коллетт), поп (Адам Скотт), сестра (Стефанія ЛаВі Оуен) і брат повинні об'єднатися, щоб врятувати один одного від жахливої ​​долі.

13. Залишенці (The Holdovers)

У 1970-х роках сварливий вчитель ексклюзивної школи для хлопчиків, якого зіграв Пол Джаматті, змушений доглядати за групою учнів, які не можуть повернутися додому на канікули.

Автор фото,Universal Залишенці

За кілька днів батько одного з них забирає хлопців кататися на лижах, а в академії залишається Ганем (Джаматті), шкільна кухарка Мері та Ангус, розумний і непокірний учень, який склав іспити, але не може поїхати додому на свята.

Режисером та сценаристом фільму став Александр Пейн.

Фільм - друга спільна робота Пейна та актора Пола Джаматті після стрічки "На узбіччі". Ідея фільму виникла у Пейна після перегляду французького фільму 1930-х років.

14. Поганий Санта (Bad Santa)

Чорна різдвяна комедія 2003 року режисера Террі Цвігоффа. У головних ролях стрічки знялися Біллі Боб Торнтон та Тоні Кокс.

Автор фото,Dimension Films Поганий Санта

Неголений, неотесаний і дивно харизматичний Санта Біллі Боба Торнтона набагато більше зайнятий крадіжками з торгового центру, ніж здійсненням різдвяних бажань.

Але добре серце антигероя іноді все ж таки проблискує з-під брутального зовнішнього вигляду.

У 2016 році вийшла друга частина фільму, у якій Санта-негідник ані краплі не змінився. Тепер у нього з'явилась асистентка - не менш паскудна за нього Мамця Різдво (Кейті Бейтс).

15. Клаус (Klaus)

Іспанська англійськомовна анімована комедія 2019 року сценариста і режисера Серхіо Паблоса стала його режисерським дебютом.

Автор фото,Sergio Pablos Animation Studios Клаус

Джеспер (Джейсон Шварцман) - молодий чоловік із багатої родини, яка займається поштовим бізнесом. Егоїстичний юнак не має життєвих цілей. І коли батько, головний поштмейстер, відправляє його в поштову академію, він навмисно стає найгіршим студентом.

Тоді батько відправляє Джеспера на острів за Полярним колом, і ставить умову. Якщо хлопець не розішле 6000 листів за рік, він може не розраховувати на підтримку сім'ї.

Красива анімація та кумедний й зворушливий сюжет роблять "Клауса" миттєвим кандидатом на статус святкової класики.

16. Будиночок (The Lodge)

Психологічний трилер 2019 року режисерів Вероніки Франц та Северіна Фіали з Райлі Кіо, Річардом Армітіджем та Алісією Сільверстоун у головних ролях.

Молода жінка Грейс виходить заміж за журналіста Річарда, і тепер їй належить стати мачухою двом дітям, Мії та Ейдену, які не дуже радіють цьому.

Автор фото,FilmNation Entertainment/Philipe Bosse Будиночок

На відміну від батька вони ще не забули матір, яка наклала на себе руки через розлучення. До того ж Грейс - дочка засновника секти, який 12 років тому вчинив масове самогубство, тому діти вважають, що батько проміняв матір на психопатку.

Щоб Мія та Ейден ближче познайомилися з Грейс, Річард відправляє сімейство провести пару днів перед Різдвом у віддаленому від цивілізації будинку. Але незабаром жахливі події викликають привидів із темного минулого Грейс.

"Будиночок" неодмінно потрапить у список перегляду всіх прихильників похмурих атмосферних жахів.

17. Вонка (Wonka)

"Паддінгтона 2" визнали одним із найкращих сімейних фільмів усіх часів. Тоді його режисер Пол Кінг і його співавтор Саймон Фарнабі звернули увагу на іншого улюбленого персонажа британської дитячої книжки - Віллі Вонку з роману Роальда Даля "Чарлі та шоколадна фабрика".

Автор фото,Warner Bros. Pictures Вонка

Мюзикл-приквел розповідає, як Вонка (Тімоті Шаламе) відкриває свій перший магазин солодощів за допомогою Умпа-Лумпи, якого грає Г'ю Грант.

В інтерв'ю журналу Empire Кінг розповів, що ідея такого кастингу виникла у нього тоді, коли він "взяв книгу, прочитав усі ці вірші, й вони звучали цинічним, саркастичним, смішним, але й зловісним голосом, і я подумав: "О... це ж схоже на Г'ю! Г'ю Грант - Умпа-Лумпа! Так, будь ласка! Веселого Різдва!".

18. Дивись на всі боки (Better Watch Out)

Цей чарівно-зловісний різдвяний фільм жахів спільного виробництва Австралії та США вийшов у прокат у 2016 році.

Автор фото,Storm Vision Entertainment Дивись на всі боки

Юна красуня Ешлі напередодні Різдва погоджується посидіти з підлітком Люком, який безнадійно закоханий у неї. Ця зустріч для них остання, адже Ешлі переїжджає до іншого міста.

За допомогою свого найкращого друга Люк вигадує страшну виставу з кримінальним сюжетом, щоб завоювати серце Ешлі. Дівчина, яка нічого не підозрює, залишається з ним наодинці.

Вона збирається подивитися кіно, замовити піцу, побалакати зі старим маленьким другом. Але ж у самого Люка інші плани на цю ніч.

Фільм захоплює харизматичною грою молодих акторів та несподіваними поворотами сюжету.

19. Щасливого Різдва (Joyeux Noël)

Французька військова драма 2005 року, заснована на реальних подіях, з Даян Крюгер, Бенно Фюрманном та Гійомом Кане у головних ролях.

Дія фільму відбувається у часи Першої світової напередодні Різдва.

Автор фото,UGC Fox Distribution Щасливого Різдва

В окопах з обох боків сподіваються, що супротивник теж буде святкувати, і влаштовують просту вечерю.

У німецькому штабі панує особливий настрій: сюди завітала відома оперна співачка. Вона та її коханий співак-тенор, призваний на фронт, починають невеликий імпровізований концерт.

Несподівано їх співу вторить музика волинки. Так, між шотландським священником, французьким лейтенантом, німецьким тенором та його коханою виникає спонтанне братерство.

20. Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке

Окрім радянської класики за мотивами Гоголя "Вечори на хуторі біля Диканьки", класичних українських різдвяних фільмів не так багато.

Проте один із них цілком може претендувати на сімейний перегляд, хоча думки критиків щодо нього неоднозначні.

Це фільм 2019 року режисера Михайла Кострова, знятий за казкою українського сценариста Сашка Лірника "Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги і козацький рід".

Автор фото,Netflix Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке

У центрі сюжету - молодий козак Семена Семирукий, роль якого виконав актор Григорій Бакланов, особливо відомий після серіалу "Спіймати Кайдаша".

Семен вирушає на війну з кочовиками, але незабаром гине разом з кількома іншими козаками.

Усі душі козаків потрапляють до раю. Однак це правило не подобається Дияволу, який укладає угоду з апостолом Петром, що зможе зловити й до Різдва утримати в себе найхоробрішого козака Семена.

Тільки хлопця не підкупити та не залякати самому чорту - як з таким бути?

Українські критики назвали стрічку першою українською кіноказкою для дітей та їхніх батьків, але відзначили її слабкі місця - примітивну графіку та неправдиве зображення життя козаків.

Минулого року фільм став доступний на Netflix.