9 найкращих телесеріалів березня: що подивитися

Березень 2025 року обіцяє порадувати шанувальників якісного кіно кількома гучними прем'єрами та продовженнями популярних шоу. Ми зібрали дев'ять найкращих телесеріалів місяця, які точно варті вашої уваги. Від розкішної історичної епопеї, дія якої відбувається на Сицилії, до сатири на голлівудські студії з Сетом Рогеном у головній ролі - пропонуємо підбірку серіалів, на які варто звернути увагу у перший місяць весни.

1. Шибайголова: Народжений наново (Daredevil: Born Again)

Автор фото,Disney+ Кадр із серіалу "Шибайголова: Народжений наново"

Після трьох сезонів, спочатку створених для Netflix (з 2015 по 2018 роки), новий серіал Disney+ повертає на екрани знайомих героїв та лиходіїв Marvel.

Чарлі Кокс грає Метта Мердока, він же Шибайголова, - сліпого адвоката з надлюдськими чуттями, завдяки яким він раніше боровся вночі зі злочинністю, перш ніж кинув це робити наприкінці третього сезону.

Вінсент Д'Онофріо зʼявиться у ролі Вілсона Фіска, колишнього мафіозного боса, який тепер став мером.

"Чому ти перестав бути народним месником?" - запитує Фіск у Мердока за дружньою чашкою кави.

Вже не важливо. Ця перерва триватиме недовго, оскільки знову починається боротьба.

Прем'єра - 4 березня у США та 5 березня у Британії на Disney+

2. Леопард (The Leopard)

Автор фото,Netflix Кадр із серіалу "Леопард"

Класичний фільм Лукіно Вісконті 1963 року "Леопард" досі залишається одним із найрозкішніших романтичних політично-історичних епосів усіх часів. Це стрічка з Бертом Ланкастером у ролі принца Саліни, голови аристократичної родини на шляху до занепаду, та Аленом Делоном у ролі його революційного племінника Танкреді.

Netflix екранізував роман Джузеппе ді Лампедузи у цьому розкішному шестисерійному серіалі, у якому здебільшого беруть участь італійські актори, а зйомки відбувалися на Сицилії.

Принца грає Кім Россі Стюарт, а Танкреді - Сол Нанні. Роман останнього з Анжелікою (Дева Кассель) стає центральним романтичним елементом сюжету на тлі революційних потрясінь.

Прем'єра - 5 березня на Netflix

3. Юнацтво (Adolescence)

Автор фото,Netflix Кадр із серіалу "Юнацтво"

Сьогодні Стівена Грема можна побачити у найрізноманітніших амплуа – і в цьому немає нічого поганого. Він грає боксера вікторіанської епохи у фільмі "Тисяча ударів", а у цій новій психологічній драмі на складну тему він є одразу і співавтором, і героєм.

Грем грає Еда Міллера, чийого 13-річного сина Джеймі звинувачують у вбивстві дівчинки, з якою він разом вчився у школі. Ешлі Волтерс грає детектива, який розслідує вбивство, а Ерін Догерті ("королева" банди у "Тисячі ударах") - психологиню, яку призначили Джеймі.

Кожен із чотирьох епізодів знятий одним безперервним дублем, який відтворюється в реальному часі, що може посилити напругу. Цей серіал має перевірити, наскільки ефективною є ця стратегія.

Режисером фільму є Філіп Барантіні, який зняв подібним чином фільм "Точка кипіння" 2021 року - у якому також грає Стівен Грем.

Прем'єра - 13 березня на Netflix

4. Довга яскрава річка (Long Bright River)

Автор фото,Peacock Кадр із серіалу "Довга яскрава річка"

У цій драмі, яка поєднує елементи поліцейського детективу з особистою історією залежності, Аманда Сейфрід грає Міккі Фіцджеральд, поліцейську у Філадельфії, яку направляють до району, де вона виросла і який потерпає від опіоїдної кризи.

Коли вбивають кількох жінок, вона починає підозрювати, що ця справа може привести до її сестри Кейсі (Ешлі Каммінгс), наркозалежної та секс-працівниці, яка зникла.

Серіал переплітає минуле із сьогоденням, спогади про складні стосунки між сестрами та різні шляхи, які вони обрали у житті.

Він заснований на романі-бестселері Ліз Мур, яка стала співавторкою серіалу разом із його шоуранеркою Ніккі Тоскано. NPR назвав книгу однією з найкращих у 2020 році, а Барак Обама включив її до списку своїх улюблених книг року.

Прем'єра - 13 березня на Peacock

5. Крадії наркоти (Dope Thief)

Автор фото,Apple TV+ Кадр із серіалу "Крадії наркоти"

Режисером першого епізоду цього кримінального серіалу став Рідлі Скотт - і це більше, ніж типовий трилер про наркотики та злочинців, зокрема завдяки виконавцям головних ролей.

Браян Тайрі Генрі і Вагнер Моура грають старих друзів у Філадельфії, які провертають невеличку аферу. Удаючи агентів Управління по боротьбі з наркотиками, вони нібито проводять рейди серед наркоторговців, а насправді шукають гроші, які можна вкрасти.

Наприкінці першого епізоду вони атакували не ту лабораторію метамфетаміну - і в результаті тікають як від справжніх урядових агентів, так і від дилерів, чий бізнес вони буквально підірвали вибухом.

Генрі та Моура викликають незвичну симпатію до своїх героїв, оскільки серіал поєднує небезпеки, з якими вони стикаються, з історіями людей, про яких вони піклуються та намагаються захистити. Герой Генрі особливо вражає своєю любов'ю до мачухи, яка його виховувала (Кейт Малгрю).

Прем'єра - 14 березня на Apple TV+

6. Хороша американська сімʼя (Good American Family)

Автор фото,Hulu Кадр із серіалу "Хороша американська сімʼя"

У цьому серіалі, натхненному історією з реального життя, Еллен Помпео та Марк Дюпласс грають Крістін і Майкла Барнеттів. Вони вдочерили семирічну українську сироту на ім'я Наталія Грейс (Імоджен Фейт Рейд), яка має рідкісну форму карликовості, і чия перша прийомна сім'я відмовилася від неї.

Трейлер натякає на загострення драми, оскільки Крістін починає підозрювати, що вони не знають правди про вік своєї дитини.

"Майкл, я не думаю, що вона маленька дівчинка", - каже вона, і зрештою ця підозра приводить пару до суду.

Дул Гілл грає детектива, який розслідує клубок звинувачень і страхів, що дедалі сильніше заплутується.

Реальні події, які почалися в 2010 році, настільки незвичні, що вони вже надихнули три сезони документального серіалу на Investigation Discovery Channel.

Прем'єра - 19 березня на Hulu у США та 7 травня на Disney+ у Британії

7. Резиденція (The Residence)

Автор фото,Netflix Кадр із серіалу "Резиденція"

У новому серіалі Netflix Узо Адуба грає Корделію Капп, блискучу слідчу, яка розплутує вбивство в Білому домі під час державного обіду.

Вона має 157 підозрюваних та допитує усіх, починаючи від помічниці керівника персоналу (Сьюзен Келечі Вотсон) і кондитера (Бронсон Пінчот) до тещі президента (Джейн Кертін) і його старого друга (Кен Маріно).

Рендалл Парк грає агента ФБР, який веде розслідування разом з Корделією, а Джанкарло Еспозіто - жертву вбивства, який був керівником персоналу та не був популярним серед своїх підлеглих.

Серіал створив Пол Вільям Девіс, чия мета, за його словами, була зробити його веселим.

"Я хочу, щоб люди розважалися, я хочу, щоб вони сміялися", - розповів він Netflix.

Прем'єра "Резиденції" відбудеться 20 березня на міжнародному каналі Netflix

8. Вовча зала: Дзеркало і світло (Wolf Hall: The Mirror and the Light)

Автор фото,Playground Television Кадр із серіалу "Вовча зала: Дзеркало і світло"

Глядачам у США довелося чекати чотири місяці, щоб побачити серіал, який Guardian назвав "абсолютною телевізійною магією" під час його прем'єри на BBC минулого листопада - і це нарешті сталося.

Друга частина "Вовчої зали" заснована на останній частині трилогії Гіларі Мантел про Томаса Кромвеля, кмітливого, але приреченого радника Генріха VIII.

Подібно до того, як Мантел встановила стандарт для історичних романів, перший сезон "Вовчої зали", знятий за першими двома книгами, зробив те саме для історичних теледрам.

Через дев'ять років герої першої частини повертаються - Марк Райленс у ролі Кромвеля, Деміан Льюїс у ролі Генрі та Джонатан Прайс у ролі кардинала Волсі.

Серіал створив Пітер Страун, якого цьогоріч номінували на "Оскар" за фільм "Конклав", а режисером виступив Пітер Космінскі.

Історія починається в 1536 році, коли ще свіжа кров сочиться з голови Анни Болейн, і хоча ми знаємо з історії, як погано все закінчилося, спостерігати за придворною інтригою, яка розгортається тут у таких захопливих деталях, надзвичайно цікаво.

Прем'єра - 23 березня на PBS у США

9. Студія (The Studio)

Автор фото,Apple TV+ Кадр із серіалу "Студія"

Голлівудські студії - улюблена мішень для сатири, від перлини Роберта Альтмана "Гравець" 1992 року до нещодавнього серіалу Армандо Яннуччі "Франшиза".

Сет Роген грає Метта Реміка, який прагне знімати мистецькі фільми. Ця мета виглядає малоймовірною після того, як його підвищили до керівника Continental Studios і доручили створювати комерційні хіти.

Один проєкт, на якому наполягає його корпоративне керівництво - фільм про напій Kool-Aid. Якщо фільм про Барбі став хітом - чому б не зняти хіт про прохолодний напій?

У першому епізоді у камео-ролях зʼявляться Мартін Скорсезе та Стів Бушемі. Серед інших відомих персонажів - Пол Дано, Олівія Вайлд, Шарліз Терон, Ентоні Макі та багато інших.

Айк Барнігольц грає заступника і найкращого друга Метта, Кетрін О'Хара - наставницю, чию посаду забрав Метт, а Кетрін Хан - зухвалу голову відділу реклами студії.

Прем'єра - 26 березня на Apple TV+

Автор: Карін Джеймс, BBC Culture