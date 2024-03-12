Чому для України такий важливий Оскар фільму «20 днів у Маріуполі»

Щоб отримати перший в історії України Оскар, Мстислав Чернов і його команда проробили величезну роботу і не один раз. Спочатку вони поїхали у місто, де кількість загиблих і досі не можуть порахувати. Вони ризикували своїми життями, знімаючи там, а потім ризикували, коли вивозили матеріали під сидінням авто через всі російські блокпости. Одна перевірка, один обстріл, і всього цього могло не бути.

З десятків годин відзнятого під обстрілами відео вони зробили фільм таким, що журналісти західних медіа писали, що за відчуттями ніби побували у тому оточеному російськими військами місті.

"20 днів у Маріуполі" вийшов безжальним і чесним.

"Людську ціну війни розкрито", - писало про фільм у відгуку видання The Sunday Times.

Автори фільму зробили не просто сильну стрічку, вони змусили світ про неї говорити та подивитися її.

Боротьба за Оскар ніколи не була історією лише про кіно. Мати просто хороший фільм недостатньо. Це ще змагання промокампаній.

Минулого року, коли переміг фільм "Навальний", білбордами про нього завісили весь Лос-Анджелес.

Зусиллями авторів фільму і всієї команди Associated Press та Frontline про "20 днів у Маріуполі" говорили з моменту його першого показу – на легендарному кінофестивалі Санденс, де він здобув приз глядацьких симпатій ще рік тому. Свою першу нагороду.

Сотні публікацій у медіа, десятки інтерв’ю та включень від CNN і ВВС до Еsquire та Hollywood Reporter – графік Мстислава Чернова цієї зими був розписаний по хвилинах. Він знову і знову говорив про Маріуполь.

АВТОР ФОТО,ФЕЙСБУК МСТИСЛАВА ЧЕРНОВА

Спеціальні покази фільму пройшли в ООН і в Держдепартаменті США, де їх відвідали сотні дипломатів та журналістів.

Автори фільму зустрічалися з глядачами в усьому світі, а в останній місяць перед Оскаром практично жили в дорозі, розповідаючи про фільм у Вашингтоні, Нью-Йорку, Оклахомі, Монтані, Техасі, Мічигані та в Каліфорнії.

"Важкі розмови, складні питання, гнів і сльози", - говорив про ці зустрічі Чернов.

Його промокампанія виявилася надзвичайно ефективною. Цієї ночі Чернов тримав в руках Оскар і зі сцени театру Dolby в Лос-Анджелесі говорив: "Слава Україні".

"Гіркі ці нинішні перемоги української культури. Гіркі й болючі. Але такі необхідні", - прокоментував перемогу фільму Сергій Жадан.

Необхідні, бо завдяки Оскару новини про Маріуполь та Україну на певний час знову з’являться у світових ЗМІ.

Потужну промову Чернова будуть поширювати у тіктоці, як це часто буває з хорошими оскарівськими виступами.

Ймовірно ще більше кінотеатрів візьмуть цей фільм у прокат, а значить стрічка про Маріуполь отримає ще більше глядачів.

Це перемога для української культурної дипломатії.

"Мстислав Чернов виграв для нас і світу не лише Оскар, а право на правду. Бо стільки загублених і стертих з землі війною місць втратили це право", - пише журналістка Наталка Гуменюк і радить не боятись дивитися цей фільм, бо, попри те, що там чимало горя, "там багато стійкості і сили, історій людей, які допомагають".

АВТОР ФОТО,ФЕЙСБУК МСТИСЛАВА ЧЕРНОВА Мстислав Чернов на показі у Держдепі

Діана Куришко, ВВС Україна