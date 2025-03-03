Оскар-2025 як найкращий фільм. Хто ще переміг? Список всіх номінантів та переможців кінопремії

Фільм "Анора" Шона Бейкера здобув основну нагороду на Оскарі-2025 і загалом отримав п'ять статуеток. В Україні фільм критикували за участь у стрічці російських акторів Юри Борисова та Марка Ейдельштейна, що не засудили російську агресію проти України та знімалися в російському кіно, зокрема в окупованому Криму.

Крім основної премії, фільм переміг у номінаціях за найкращу жіночу роль (Майкі Медісон), найкращий режисер (Шон Бейкер) та найкращий оригінальний сценарій і найкращий монтаж фільму.

Стрічку вважають новою "Красунею", тому що вона нібито теж про сучасну, хоч і доволі своєрідну Попелюшку. Головна героїня працює стриптизеркою в Брукліні, і її життя несподівано змінюється, коли вона поспіхом виходить заміж за Ваню, примхливого сина російського мільярдера.

Але батьки Вані не в захваті та посилають своїх поплічників розірвати шлюб, і в пари починаються проблеми.

Фільм тріумфував на Каннському кінофестивалі, де отримав головну премію.

Критики обожнюють цей американський фільм, а російського актора другого плану Юру Борисова навіть номінували на найкращу чоловічу роль на "Оскарі".

Автор фото,Getty Images Шон Бейкер увійшов в історію "Оскарів" - став першою людиною, яка отримала чотири "Оскари" за один фільм



Російські ЗМІ радісно сприйняли новину про номінацію Борисова, зокрема як знак того, що російська культура відроджується на фоні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Українські діячі культури засудили номінацію. Платформа United 24, яка інформує глобальні аудиторії про війну Росії в Україні, зробила допис про Борисова у себе в інстаграмі, назвавши його "прихильником Путіна".

Актор підтримував анексію Криму і не раз нелегально їздив на півострів, нагадала платформа.



Автор фото,Getty Images Юра Борисов разом з актрисою Анною Шевчук на церемонії нагородження "Оскар"

Борисов грав у російському фільмі "Калашніков" (2019), який знімали в окупованому Криму, а також у пропагандистському фільмі "АК-47", пише United 24.

Марк Ейдельштейн, який теж грає у фільмі, так само публічно не засуджував російську агресію. Він знімався в російській драмі "Країна Саша" (2022), яка теж частково знімалася на окупованому півострові.

Українські кінокритики назвали присутність російських акторів у фільмі та номінацію на "Оскар" толеруванням російської агресії західним кінематографом.

У розмові з журналістами режисер Бейкер зазначив, що секс-бізнес – це "наша найстаріша професія" але з нею пов'язане "неймовірно несправедливе клеймо".

На його думку, цю роботу слід декриміналізувати, і сподівається, що його фільм цьому сприятиме.

Номінанти та переможці премії «Оскар» 2025

Категорія Переможець Номінанти Найкращий фільм «Анора» «Бруталіст», «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець», «Конклав», «Дюна: Частина друга», «Емілія Перес», «Я все ще тут», «Хлопчаки з "Нікеля"», «Субстанція», «Wicked: Чародійка» Найкраща режисерська робота Шон Бейкер — «Анора» Бреді Корбет — «Бруталіст», Джеймс Менголд — «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець», Жак Одіар — «Емілія Перес», Коралі Фаржа — «Субстанція» Найкраща чоловіча роль Едрієн Броуді — «Бруталіст» Тімоті Шаламе — «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець», Колман Домінго — «Сінг-сінг», Рейф Файнз — «Конклав», Себастіан Стен — «Учень. Історія Трампа» Найкраща жіноча роль Майкі Медісон — «Анора» Синтія Еріво — «Wicked: Чародійка», Карла Софія Гаскон — «Емілія Перес», Демі Мур — «Субстанція», Фернанда Торрес — «Я все ще тут» Найкраща чоловіча роль другого плану Кіран Калкін — «Справжній біль» Юра Борисов — «Анора», Едвард Нортон — «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець», Гай Пірс — «Бруталіст», Джеремі Стронг — «Учень. Історія Трампа» Найкраща жіноча роль другого плану Зої Салдана — «Емілія Перес» Моніка Барбаро — «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець», Аріана Гранде — «Wicked: Чародійка», Фелісіті Джонс — «Бруталіст», Ізабелла Росселліні — «Конклав» Найкращий оригінальний сценарій «Анора» — Шон Бейкер «Бруталіст», «Справжній біль», «5 вересня», «Субстанція» Найкращий адаптований сценарій «Конклав» — Пітер Строган «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець», «Емілія Перес», «Хлопчаки з "Нікеля"», «Сінг-сінг» Найкращий анімаційний повнометражний фільм «Думками навиворіт 2» «Потік. Останній кіт на Землі», «Мемуари Равлика», «Воллес і Ґроміт: Перната відплата», «Дикий робот» Найкращий міжнародний художній фільм Бразилія — «Я все ще тут» Франція — «Емілія Перес», Латвія — «Потік. Останній кіт на Землі», Данія — «Дівчина з голкою», Німеччина — «Насіння священного інжиру» Найкращий документальний повнометражний фільм «Немає іншої землі» «Щоденники чорної скриньки», «Порцелянова війна», «Саундтрек до державного перевороту», «Цукровий тростник» Найкращий документальний короткометражний фільм «Єдина дівчина в оркестрі» «Смерть за номерами», «Я готовий, наглядаче», «Інцидент», «Інструменти серця, що б'ється» Найкращий ігровий короткометражний фільм «Я не робот» «Застава», «Ануя», «Останній рейнджер», «Людина, яка не могла мовчати» Найкращий анімаційний короткометражний фільм «Фу!» «У тіні кипариса», «Красиві чоловіки», «Чарівні цукерки», «Мандруй до дива» Найкраща музика до фільму «Бруталіст» — Деніел Блумберг «Конклав», «Емілія Перес», «Wicked: Чародійка», «Дикий робот» Найкраща пісня до фільму «El Mal» — «Емілія Перес» «The Journey», «Like a Bird», «Mi Camino», «Never Too Late» Найкращий звук «Дюна: Частина друга» «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець», «Емілія Перес», «Wicked: Чародійка», «Дикий робот» Найкраща робота художника-постановника «Wicked: Чародійка» «Бруталіст», «Конклав», «Емілія Перес», «Дюна: Частина друга»

Найкращий документальний фільм

Найкращим повнометражним документальним фільмом цього розу назвали стрічку "Немає іншої землі", що розповідає про дружбу між палестинським активістом і журналістом та ізраїльським журналістом.

Фільм зняла палестино-ізраїльська група з чотирьох активістів. Свій жест вони описують як акт опору на шляху до справедливості під час активної фази конфлікту в регіоні.

"Ми зняли цей фільм, палестинці та ізраїльтяни, тому що разом наші голоси сильніші", — каже Ювал Абрахам, один із авторів стрічки.

У 2024 році у категорії документальний фільм перемогла українська стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова.

Автор фото,Reuters Базель Адра та Ювал Абрахам на церемонії нагородження

Україна на Оскарі цього року представляв фільм "Порцелянова війна" - про життя художників-керамістів в Харкові на початку великого російського вторгнення 2022 року.

Режисерами стрічки є українець Слава Леонтьєв та американець Брендан Белломо.

Вони прибули на церемонію разом з одним із головних героїв стрічки – песиком Фродо.

Автор фото,Getty Images Команда стрічки "Порцелянова війна" обрала для події стримані чорні костюми та сукні та брошки з прапором України

"Серед хаосу та руйнувань жорстокого російського вторгнення в Україну троє митців відчайдушно знаходять натхнення та красу, захищаючи свою культуру та свою країну", - пишуть про стрічку "Порцелянова війна" її автори.

Слава Леонтьєв, Аня Стасенко та Андрій Стефанов вирішують озброїтись своїм мистецтвом, камерами та, вперше в житті, зброєю.

"Коли війна загострюється, Андрій бере до рук камеру, щоб зняти їхню історію, а Аня та Слава на крихітних порцелянових фігурках відображають свій ідилічний минулий світ, непевне сьогодення та надію на майбутнє", - йдеться про фільм на офіційному сайті.

Під час церемонії були згадки про Україну. Зокрема, Деріл Ганна, зірка кіносерії "Убити Білла" розпочала свою промову на сцені з гасла "Слава Україні!".

Автор фото,Getty Images Деякі актори під час церемонії висловлювали підтримку Україні

Британський драматург Пітер Строґан, який отримав цьогорічну премію "Оскар" за найкращий адаптований сценарій до фільму "Конклав" прийшов на церемонію з жовто-блакитною стрічкою на підтримку України.

Хто ще отримав нагороди

Три нагороди отримав фільм "Бруталіст" - Едрієн Броуді за найкращу чоловічу роль, Деніел Бламберг за найкраще музику до фільму, а також за найкращу операторську роботу.

Едрієн Броуді, зірка фільму "Піаніст", знов грає єврея, що пережив Голокост. Ця тема близька акторові, свого часу його мама, дідусь і бабуся єврейського походження також тікали з рідної Угорщини через антисемітизм.

"Бруталіст" – це історія угорського іммігранта Ласло Тота, який намагається відновити своє життя після Голокосту в післявоєнній Америці. До війни він був відомим архітектором у Європі, а зараз його наймає багатий американський промисловець (Гай Пірс), щоб побудувати великий проєкт в пам'ять про його покійну матір. Таємничий примхливий клієнт назавжди змінює життя Ласло і його дружини (Фелісіті Джонс).

"Ненависті та гнобленню немає місця в цьому світі", - сказав актор після церемонії нагородження.

Автор фото,Getty Images Едріан Броуді на церемонії Оскар-2025

Стрічка "Wicked: Чародійка" отримала нагороди за найкращу роботу художника-постановника та найкращий дизайн костюмів. Стрічка була номінована в 10 категоріях.

Це видовищний фільм про події в країні Оз. Зеленошкіра дівчина Ельфаба (Синтія Еріво) вступає до університету. Її сусідкою по кімнаті стає тендітна Глінда (Аріана Ґранде). Різні за характером дівчата стають подружками, але їх попереду чекає багато випробувань.

Фільм "Емілія Перес" також цього року має два "Оскари" - Зої Салдана за найкращу жіночу роль та El Mal за найкращу пісню до фільму.

Це фільм-мюзикл про лідера наркокартелю, який хоче піти із кримінального світу. Він звертається до адвокатки, компанія якої часто допомагає злочинцям уникнути відповідальності.

Але наркобарон має незвичайний план втечі, з яким вона ще не стикалася: він хоче ініціювати свою смерть, а також змінити стать, як завжди мріяв.

Цей французький фільм отримав рекордні 13 номінацій на "Оскар". До того його режисер, 72-річний Жак Одіяр уже здобув майже всі престижні кінонагороди в Європі за це кіно.

"Дюна: Частина друга" отримав нагороду за найкращі візуальні ефекти та найкращий звук.

В інших категоріях перемогли: