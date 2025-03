Чаку Норрісу - 85 років! 10 недооцінених ролей героя мемов та бойовиків

1. Чак Норріс: Загін каратистів

США, 1986 рік.

Бойовик.

Тривалість: 1 сезон.

IMDb: 5,6.

Тільки Чак Норріс може сам зіграти намальованого персонажа. Кадр із мультсеріалу «Чак Норріс: Загін каратистів»

2. Безмовний гнів

США, 1982 рік.

Жахи, бойовик, фантастика.

Тривалість: 1 година 40 хвилин.

IMDb: 5,4.

Якщо зомбі вкусить Чака Норріса, зомбі стане Чаком Норрісом. Кадр із фільму «Мовний гнів»

3. Агент

США, Канада, 1991 рік.

Бойовик, трилер.

Тривалість: 1 година 35 хвилин.

IMDb: 5,3.

Чак Норріс може чотири рази вистрілити з двостволки без перезаряджання. Кадр із фільму «Агент»

4. Герой та жах

США, 1988 рік.

Бойовик.

Тривалість: 1 година 36 хвилин.

IMDb: 5,2.

Чак Норріс сам приймав свої пологи. Кадр із фільму «Герой та жах»

5. Парний удар

США, 1992 рік.

Бойовик, комедія, пригоди.

Тривалість: 1 година 41 хвилина.

IMDb: 5,2.

Навіть уявний Чак Норріс може перемогти реальних ворогів. Кадр із фільму «Парний удар»

6. Правопорушник

США, 1977 рік.

Бойовик, кримінал.

Тривалість: 1 година 26 хвилин.

IMDb: 4,3.

Чак Норріс може зупинити фуру поглядом. Кадр із фільму «Правопорушник»

7. Головна собака

США, 1995 рік.

Бойовик, комедія, кримінал.

Тривалість: 1 година 26 хвилин.

IMDb: 4,2.

Щоб краще вжитися в роль Чак Норріс на рік став собакою. Кадр із фільму «Головний собака»

8. Лісовий воїн

США, 1996 рік.

Бойовик, комедія, пригоди.

Тривалість: 1 година 33 хвилини.

IMDb: 3,6.

Для підготовки до цієї ролі Чак Норріс прожив сто років. Кадр із фільму «Лісовий воїн»

9. Обитель диявола

США, 2003 рік.

Жахи.

Тривалість: 1 година 50 хвилин.

IMDb: 2,9.

Коли Чак Норріс втрачає капелюх, у нього виростає новий. Кадр із фільму «Оселя диявола»

10. Агент розвідки

США, 2024 рік.

Фантастика, бойовик.

Тривалість: 1 година 25 хвилин.

IMDb: 2,3.

Чак Норріс не знає скільки йому років, тому що вік боїться йому про це сказати. Кадр із фільму «Агент розвідки»

Чак Норріс святкує 85-річчя — і цей факт уже достатньо епічний, щоб змусити Землю обертатися швидше. Він став легендою бойовиків, іконою крутості та головним героєм мемів, які виживають навіть у найсуворіших умовах інтернету. Але крім «Техаського рейнджера» та «Шляху дракона», в його кар’єрі є ролі, які незаслужено залишилися в тіні.Давайте пригадаємо 10 незвичайних та недооцінених появ Чака Норріса на екрані — бо для нього не існує другорядних ролей, а є лише ті, що недостатньо оцінили смертні.Chuck Norris: Karate KommandosЧак Норріс - найкрутіший герой Землі. Саме він повинен захищати світ від лиходія Кігтя та його посіпака на ім'я Суперніндзя. Але навіть такому як Чак потрібна допомога, тому разом з ним працюють Пепер, самурай Кімо, учень Рід, чемпіон з сумо Тейб та персонаж Ту Мач.У 80-ті та 90-ті знімали мультсеріали з усіх відомих франшиз, зокрема з бойовиків: від «Рембо» до «Робокопа». Чак Норріс і тут виявився найкрутішим: мультсеріал присвятили не якомусь із його героїв, а вигаданої версії самого актора. Норріс не лише озвучував свого персонажа, а й з'являвся у вступній сцені кожного епізоду, зачитуючи якусь мораль.Silent RageУ невеликому містечку психопат Джон Кірбі вбиває двох людей, після чого отримує смертельне поранення від шерифа Дена Стівенса. Проте вчені вирішують випробувати вакцину для регенерації саме на лиходію, що вмирає. Джон перетворюється на безмовного зомбі і вирушає мститися своїм кривдникам. Зупинити його може тільки той самий крутий шериф.Чак Норріс носив джинси та картаті сорочки та грав шерифа техаського містечка ще за 10 років до старту «Крутого Уокера». Тільки творці «Безмовного гніву» вирішили не обмежуватися боротьбою зі звичайними лиходіями і змусили героя протистояти зомбі. Виявилося, що й нежить можна здолати ударом ноги.The HitmanПоліцейський Кліфф Гаррет має заарештувати наркоторговців. Раптом його намагається вбити власний напарник, який таємно працює на мафію . Гаррета вважають мертвим, проте через три роки він не лише відрощує бороду, а й впроваджується у злочинне угруповання під виглядом кілера. Насправді ж поліцейський хоче стравити між собою різні клани, щоб позбавитися всіх відразу."Агент", або "Ліквідатор", трохи відрізняється від більшості відомих фільмів з Чаком Норрісом. Тут його героя не можна назвати зовсім позитивним: хоч він і вбиває лиходіїв, але сам заходить на територію «сірої» моралі, зображаючи з себе кілера. Якщо постаратися, за це можна пробачити безліч умовностей у сюжеті.Hero and the TerrorПоліцейський Денні О'Брайен колись спіймав маніяка на прізвисько Жах, але сам мало не втратив життя. Декілька років усі вважали, що злочинець загинув, але потім він знову з'явився в місті і почав вбивати жінок. Ловити лиходія належить все тому ж О'Брайєну, який так і не зміг позбутися кошмарів про минуле.Наприкінці 80-х Чак Норріс вирішив трохи відійти від образу безстрашного героя, який сам перемагає лиходіїв. Звичайно, у цьому фільмі він так само грає поліцейського, який працює без напарника і сам справляється зі злочинцем. Відмінність у тому, що герой таки боїться і сумнівається — а це чудова можливість для Чака показати акторську майстерність.SidekicksБаррі страждає від нападок однокласників, яким не може дати відсіч через астму та боягузтво. Від стресу він тікає у свої фантазії, де тренується і бореться разом зі своїм кумиром Чаком Норрісом. Але одного разу вигадка стає реальністю.Практично одночасно з «Останнім кіногероєм», де Арнольд Шварценеггер жартував з своїх ролей, вийшов «Парний удар». У ньому Чак Норріс поставав у образі, зібраному з відомих фільмів за його участю. І це ще раз доводить крутість актора: йому можна просто грати самого себе. Хоча сам фільм вийшов набагато гіршим за «Останнього кіногероя».Breaker! Breaker!Дальнобійник Джей Ді дізнається, що в одному містечку твориться беззаконня: поліцейські за підтримки судді грабують фури, що проїжджають. Він попереджає брата, який теж працює водієм, щоб той не їздив повз небезпечне місце. Але брат, звичайно, трапляється. Тепер Джей Ді повинен визволити родича, а заразом розібратися з законниками, що зарвалися.У «Правопорушнику» Чак Норріс зіграв свою першу головну роль — до цього були пара дрібних епізодичних та образ лиходія в « Шляху дракона ». Картину знімали 11 днів, а сам актор отримав за неї 5 тисяч доларів. Але де ще побачиш, як у фіналі до будинку головного лиходія в'їжджає фура, а він лежить голим у ліжку. А під час однієї з бійок камера показує дію від самого Норріса, який стрибає на ворога.Top DogПоліцейський Джейк вважає за краще працювати один, але начальство нав'язує йому напарника — пса на прізвисько Рено. Проблема тільки в тому, що обидва не хочуть працювати разом через погані характери. Але невдовзі Джейк і Рено стануть найкращими друзями, і тоді бандитам невтішитися.Знавцям кіно 80-х може здатися, що вони вже бачили подібний фільм. Можливо навіть не один. І справді, за шість років до «Головного собаки» з'явилися «К9: Собача робота» та «Тернер і Хуч» із такими самими сюжетами. У третій версії просто вирішили зробити головного героя крутіше: Джеймсу Белуші та Тому Хенксу явно не потягатися з Чаком Норрісом. І хоч сам фільм вийшов слабшим, приємно бачити актора у комедійному образі.Forest WarriorКолись Джебедайя Маккенна відмовився продати свою землю в лісі Танглвуду промисловцям, за що його вбили. Через 100 років на місце знову посягають: магнат Тревіс Торн, використовуючи продажних юристів, прагне права на вирубку. Йому протистоятимуть місцеві діти і сам Маккенна, який став духом-захисником лісу.Як і кілька інших фільмів у цьому списку, картину зняв Аарон Норріс – рідний брат Чака Норріса. Аарон намагався і сам стати актором, але потім перейшов на режисуру. «Лісовий воїн» більше нагадує дитяче кіно: головний герой може перетворюватися на ведмедя, а допомагають йому юні захисники лісу. Хоча навіть духом природи персонаж Норріса не забув, як битися ногами.Bells of InnocenceПісля загибелі дочки Джакс Джонас мало не втратив віри в бога. Однак він погоджується вирушити з двома іншими місіонерами до Мексики, щоб роздавати Біблії. Їх літак терпить аварію у маленького містечка, де люди поводяться дивно і немає зв'язку із зовнішнім світом. Виявляється, місцевий мер давно поклоняється сатані і планує розпочати безбожну війну. Стримує його лише місцевий житель Меттью — єдиний праведник серед мешканців міста.Ще один проект у цьому списку, де актор працює із родичем. Тепер це Майк Норріс – син зірки. Саме він виконав головну роль у цьому дешевому хорорі . Чак вибрав для себе скромний образ найправеднішої людини в окрузі, на якому буквально тримається спокій усього світу.Agent ReconВійськові вирушають на секретну базу до Нью-Мексико, щоб з'ясувати походження загадкових енергетичних сплесків. Вони стикаються з істотою з іншого світу, яка сильніша і швидша за будь-яку людину. Добре, що військові прихопили із собою героя Чака Норріса.Звичайно, рейтинг 2,3 не з'являється просто так. Авторські роботи Дерека Тіна, в яких він особисто грає головні ролі, завжди зняті дуже погано та дешево. Але все ж таки побачити, що в 84 роки Чак Норріс цілком бадьоро рухається і розстрілює уявних ворогів з кулемету - окрема радість.