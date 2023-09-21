В Нагорном Карабахе убит Иван Ковган, замкомандующего «миротворческими» силами России: его расстреляли

В непризнанном Нагорном Карабахе был ликвидирован заместитель командующего "миротворческими" силами России по военно-политической работе Ковган Иван Васильевич. Капитана 1 ранга убили 20 сентября 2023 года.

Российский автомобиль УАЗ, в котором находился Ковган, расстреляли. РосСМИ пишут, что россиянин погиб за три дня до своего 53-го дня рождения.

Штатная должность Ивана Ковгана – заместитель командующего подводными силами Северного флота по военно-политической работе (г. Гаджиево Мурманской области РФ).

Офицер Северного флота страны-агрессора Андрей Лузик поплакался, что Ковган "был военным моряком, а погиб в горах от предательской пули".



Добавим, что 20 сентября, в день "демилитаризации" Ковгана, так называемые власти Нагорного Карабаха приняли предложение "миротворческой миссии" РФ и объявили о договоренности с Азербайджаном прекратить боевые действия. Она вступила в силу с 13:00 в среду. Фактически "республика Арцах" капитулировала.

Баку признал свою ответственность

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес Владимиру Путину извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу гибели в Нагорном Карабахе российских миротворцев.



«Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание», — говорится в сообщении Кремля.



Алиев также заявил, что готов оказать материальную помощь семьям погибших.



Телефонный разговор Алиева и Путина состоялся по инициативе азербайджанской стороны, отмечает Кремль. Российский президент в ходе разговора «акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха».



Среди погибших - заместитель командующего подводными силами СФ по военно-политической работе капитан 1 ранга Иван Ковган.

Азербайджанские военные ликвидировали российских офицеров

Азербайджанские военные ликвидировали 5 российских военнослужащих - участников агрессии против Украины, которые перемещались по территории Азербайджана под видом «миротворцев». Уничтожены капитан 1-го ранга Иван Ковган - заместитель командующего «миротворческих войск» и заместитель командующего подводными силами Северного флота РФ, а также полковник Тагир-Мурод Караев, командир 29-й бригады радиационной и химической защиты ВС РФ, которые ранее принимали участие в боевых действиях на территории Украины. Это произошло, конечно, случайно. Основная причина смерти российских военных - пребывание на территории суверенного Азербайджана, куда их азербайджанцы не приглашали. Конечно, Азербайджан проведёт расследование, но наказания не будет, потому что азербайджанцы воспринимают российских военных исключительно как оккупантов, которым нечего делать на азербайджанской земле.