Роман Бочкала случайно раскрыл страну, в которой Украина организовала производство снарядов

Военный корреспондент и волонтер Роман Бочкала случайно раскрыл информацию о стране, в которой Украина организовала производство снарядов. Он сообщил на собственном телеграмм-канале Bochkala_WAR, что Киев запустил собственное производство 122-мм снарядов для гаубицы Д-30.

"Украинское производство снарядов 122 мм для гаубицы Д-30 в одной из стран-партнеров!", - говорится в сообщении.

При этом на одной из фотографий в цехе, где военкор держит флаг, видно, что с обеих сторон от него установлены информационные стенды с символикой азербайджанской группы компаний Palladium. К слову, на странице партнеров компании значится как «Укроборонпром», так и "Рособоронэкспорт".

По словам корреспондента, процесс изготовления проходит в три смены, чтобы обеспечить украинскую артиллерию боекомплектом.

"Немного бекстейджа процесса изготовления снарядов 122-го калибра для гаубицы Д-30. Вот здесь производятся корпуса, они очень необходимы нашим защитникам. работает по врагам Украины. Собственно говоря, вот здесь это очень важный процесс происходит каждый день в три смены", - поделился Роман Бочкала.

Сталь С60 (сталь марки 60) – это конструкционная углеродистая качественная сталь, отвечающая требованиям стандартов ДСТУ 7809 и ГОСТ 1050-88. Ее используют в производстве цельнокатаных колес вагонов, шпинделей, замковых шайб, дисков сцепления и других деталей высокой прочности и износостойкости. Его также широко используют для создания снарядов.



Отметим, 122-мм советская буксируемая гаубица Д-30 впервые появилась в начале 60-х годов. Ее самая большая дальность стрельбы – 15 300 метров. Эта техника до сих пор находится на вооружении ВСУ. С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации Д-30 силы обороны Украины также получали от стран-партнеров.







