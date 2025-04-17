Справа братів Менендес. Чи вийдуть вбивці батьків на свободу

У США в четвер, 17 квітня, суддя заслухає аргументи щодо того, чи варто переглянути вирок у справі, яка досі збурює Америку. Засуджені за вбивство своїх батьків, Ерік і Лайл Менендеси провели кілька десятиліть у в'язниці, а ще кілька місяців тривають слухання щодо перегляду вироку.

Брати відбувають довічне ув'язнення за вбивство своїх батьків, Кітті та Хосе Менендес, у 1989 році, коли їм було 21 і 18 років.

Їхня справа знову привернула увагу після популярного серіалу Netflix.

Слухання щодо повторного розгляду справи в четвер визначить, чи варто зменшити їм вирок. У разі схвалення брати можуть отримати право на умовно-дострокове звільнення, що потенційно дозволить вийти на свободу.

Прокурори, які засудили братів, стверджували, що Ерік і Лайл ретельно спланували вбивства, щоб отримати доступ до спадку своїх батьків. Чинний окружний прокурор Лос-Анджелеса каже, що брати продовжують брехати про справу.

Але адвокати Менендесів довгий час стверджували, що вбивства були актом самозахисту.

Вони наполягали, що їхній батько роками знущався з них. Вони також вказали на документи, в яких детально описується їхня реабілітація за роки перебування за ґратами.

Ось чого очікувати від слухання – і коротка історія того, як до цього дійшло.

Що зробили брати Менендес

Брати застрелили своїх батьків із рушниць у своєму маєтку в Беверлі-Хіллз. Але питання щодо їхніх мотивів довгий час викликає дискусії.

Під час процесів прокурори зображували їх як розпещених багатих синків, які хотіли отримати доступ до статків своїх батьків у 14 мільйонів доларів. Обвинувачення стверджувало, що брати сплановано придбали рушниці та 13 разів вистрілили у своїх батьків, коли ті дивились телевізор. А потім пішли грати в азартні ігри, на вечірки та в магазини.

Зрештою брати зізналися у вбивствах, але стверджували, що діяли з метою самооборони після багатьох років емоційного, фізичного та сексуального насильства з боку їхнього батька Хосе, високопоставленого керівника студії звукозапису.

Процес над братами в 1993 році став однією із перших резонансних справ про вбивства, які показали в прямому ефірі на телебаченні. За ним стежили в США та в усьому світі.

Суд зайшов у тупик, але в 1996 році братів таки засудили за вбивство першого ступеня на другому процесі, під час якого суддя відхилив багато їхніх заяв про сексуальне насильство.

Вони ув'язнені поблизу Сан-Дієго.

Як суд буде переглядати вирок у справі Менендесів

Суддя перегляне докази, заслухає свідків і, зрештою, вирішить, чи слід зменшити вирок Еріку та Лайлу.

Це не повторний суд, і їхня провина не буде переглядатися. Скоріше увага суддів була зосереджена на тому, що брати зробили протягом 30 років у в'язниці.

Слухання, яке не транслюватимуть по телебаченню, розпочнеться в четвер у Лос-Анджелесі й заплановано також на п'ятницю, хоча воно може завершитися за один день.

Обидві сторони - адвокати братів Менендесів і офіс окружного прокурора - наведуть аргументи про те, чому варто або не варто змінити вирок.

Також судді зможуть викликати людей для свідчень. Серед них можуть бути найрізноманітніші особи, від людей, які брали участь у засудженні братів у 1990-х роках, до тюремних чиновників, які розкажуть про їхнє життя за останні 30 років.

Ймовірно, також виступлять члени родини Менендесів, багато з яких виступають за звільнення Еріка та Лайла. Хоча принаймні один із членів родини критикував спроби їх звільнити.

Мілтон Андерсон, брат Кітті Менендес, назвав братів "холоднокровними" і стверджував, що вони повинні залишатися за ґратами за "мерзенний вчинок".

Чи будуть Ерік і Лайл Менендес свідчити

Поки невідомо. Якщо вони будуть свідчити, це може стати важливим моментом у справі, тоді їх також могли б допитати прокурори, які виступають проти їхнього звільнення.

Раніше брати з'являлася на слуханнях по відеозв'язку. ВВС запитала, чи з'являться вони особисто, і чи дадуть свідчення.

У нещодавньому епізоді свого подкасту адвокат Марк Герагос сказав, що він ще не вирішив, чи викликати їх до суду.

"Я прямо зараз знаю, що збираюся залучити до суду членів сім'ї", – сказав Герагос.

"Я точно знаю, що залучу до суду офіцерів виправної служби. Я знаю, що зараз я можу залучити до суду вчених-біхевіорістів".

Автор фото,Getty Images Еріку та Лайлу Менендесам було 18 і 21 рік, коли вони вбили своїх батьків із рушниць у 1989 році

Окружна прокуратура також не повідомила, кого вона планує викликати для свідчень.

Коли суддя винесе рішення і що воно означатиме

Після дводенного слухання суддя округу Лос-Анджелес Майкл Джесік винесе рішення про те, чи буде переглянутий вирок.

Але невідомо, чи відбудеться це одразу після завершення слухання або пізніше.

Чи можуть брати Менендес вийти на волю

Навіть якщо суддя Джесік ухвалить рішення про перегляд вироку, братів не звільнять негайно.

Що буде далі, залежить від того, який вирок суддя запропонує братам. Є ймовірність, що їм призначать новий, м'якший вирок, який дасть їм право на умовно-дострокове звільнення.

Але це все одно не гарантує звільнення. Їм доведеться переконати державну комісію з умовно-дострокового звільнення, що вони більше не становлять небезпеки для суспільства.

Або суддя може обрати модифікований вирок, який пом'якшить покарання, але не відкриє можливості для умовно-дострокового звільнення. У цьому випадку брати можуть отримати ще кілька років за ґратами, перш ніж отримають право просити про дострокове звільнення.

Чому це відбувається зараз

У 2023 році брати Менендес подали клопотання, в якому виклали нові докази сексуального насильства в дитинстві з боку їхнього батька та вимагали скасувати їхні вироки.

Докази включали звинувачення у зґвалтуванні від колишнього учасника бойз-бенду Menudo, Роя Росселло, і лист, який Ерік Менендес написав двоюрідному брату за вісім місяців до вбивств, у якому детально описувалося ймовірне насильство.

На той час головний прокурор Лос-Анджелеса Джордж Гаскон за кілька днів до виборів у листопаді 2024 року оголосив, що підтримує прохання про перегляд вироку. Він заперечив, що ця заява була політичною, і стверджував, що вона готувалася давно.

Оголошення Гаскона пролунало незабаром після того, як популярний документальний фільм Netflix і телевізійна драма привернули до справи увагу нового покоління.

Багато прихильників братів припускають, що якби вони постали перед судом сьогодні, їхні звинувачення у жорстокому поводженні батька сприйняли б серйозніше. Це могло б призвести до геть іншого результату суду.

Після того, як Гаскона не переобрали на посаду прокурора, його місце й відповідно справу Менендесів взяв на себе Натан Гохман. Гохман рішуче виступив проти їхнього обурливого прохання і сказав, що брати продовжують "брехати".

"Вони не продемонстрували повного розуміння своїх злочинів", - сказав він. Але Гохман отримав догану судді, який дозволив продовжити розгляд скарги.

Перегляд вироку - лише один шлях до можливої ​​свободи

Намагаючись здобути свободу, брати йшли трьома шляхами.

Ще два:

1. Помилування від губернатора Каліфорнії. Воно може означати пом'якшення терміну вироку або навіть помилування, але не скасує обвинувачення братів.

Губернатор Гевін Ньюсом наказав комісії з умовно-дострокового звільнення провести оцінку ризиків, щоб визначити, чи становлять вони небезпеку для суспільства. У червні заплановано слухання для обговорення висновків.

2. Новий судовий процес. Адвокати братів також попросили провести новий судовий розгляд, вказуючи на ймовірне жорстоке поводження з боку їхнього батька та стверджуючи, що присяжні повинні мати можливість розглядати м'якший вирок, наприклад, ненавмисне вбивство. Гохман виступає проти цього.

Автор: Крістал Гейз і Ріган Морріс, BBC News