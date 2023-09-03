Появилось видео как полицейский в США застрелил беременную женщину, отказавшуюся выйти из авто

На прошлой неделе было опубликовано видео с боди-камеры, показывающее моменты перед смертельным выстрелом в беременную женщину, произведенным одним из полицейских штата Огайо.
21-летняя Та’Кия Янг была подозреваемой в краже товаров и была остановлена двумя полицейскими на парковке супермаркета в штате Огайо 24 августа. После многократных требований оба офицера попросили ее покинуть машину, один из которых прицелился в нее оружием. Медленно ускорив свой автомобиль в направлении офицера, который, как заявила полиция, был ударен, Та’Кия Янг была застрелена одним из офицеров.
Согласно информации от офиса коронера Франклинского округа, Та’Кия Янг была объявлена мертвой около 19:45 часов.
Видеозапись с боди-камеры, которую семья Янг видела перед ее публикацией в пятницу утром, показывает офицера, подходящего к автомобилю, в котором сидит Янг.
Как все произошло
"Выйти из машины", слышно, как офицер говорит несколько раз.
"За что?" - спрашивает Янг.
"Говорят, что ты украла что-то. Не уезжай", - отвечает он.
Затем второй офицер стоит перед машиной Янг, кладет руку на капот и, наконец, прицеливается в нее пистолетом через лобовое стекло.
"Я ничего не украла", - говорит Янг.
"Тогда выходи", - говорит первый офицер.
Офицер, стоящий перед машиной Янг, затем прицеливается в нее оружием.
"Выходи из машины", - говорит второй офицер.
"Нет", - слышно, как говорит Янг, за которой следует: "Ты собираешься меня застрелить?"
"Выходи из машины", - отвечает первый офицер, одновременно стуча по окну Янг одной рукой и удерживая слегка приоткрытое окно другой рукой.
Спустя несколько секунд Янг поворачивает руль и начинает двигаться. Слышен звук, когда офицер перед машиной стреляет в лобовое стекло с близкого расстояния и переходит на сторону водителя.
Неясно, куда был произведен выстрел в Янг. Слышен крик, когда машина продолжает медленно уезжать.
"Выстрелы!" - слышно, как говорит первый офицер. "Остановите эту проклятую машину!"
Второй офицер, по-видимому, пытается повернуть или остановить машину, пока она не ударяет фасад супермаркета.
Затем офицеры разбивают водительское окно, и запись завершается.
Офицеры вызвали службу спасения
Офицеры вызвали службы экстренной помощи сразу после того, как вытащили Янг из машины, и попытались помочь ей, налепив пластырь на ее рану, чтобы остановить кровотечение, заявил начальник полиции Блендон Тауншип Джон Белфорд в заявлении.
В заявлении семьи Янг и их адвоката говорится, что стрельба "является явным преступным деянием" и требуется "немедленное обвинение" офицера, который произвел выстрел.
"После полного просмотра отснятого материала становится очевидным, что смерти Та'Кии можно было не только избежать, но и грубо злоупотребить властью и полномочиями", - говорится в заявлении. "Как будто боли от потери Та'Кии недостаточно, мы должны осознать, что ее нерожденная дочь также была лишена жизни в результате этого ненавистного акта".
Семья Янг заявила, что она была "светлой вехой любви, силы и энергии для всех, кто ее знал".
"Ее трагическая утрата оставила невыразимую пустоту, особенно для ее двух молодых сыновей, которым теперь придется взрослеть без любви и руководства своей матери, и при этом понимать обстоятельства, приведшие к ее убийству", - гласит заявление.
Офицер отправлен в административный отпуск
Офицер, произведший выстрел, был отстранен от службы. Другой офицер изначально также был отстранен, но после просмотра записи с боди-камеры Белфорд не увидел причин оставить его на отпуске, сказал он.
Личности обоих офицеров, участвовавших в инциденте, не были раскрыты.
В заявлении Белфорд заявил, что Янг напрямую врезалась в одного из офицеров, и он "произвел один выстрел через лобовое стекло", что привело к ее смерти. По словам Белфорда, офицер является потерпевшим от попытки сбить его на автомобиле.
Когда Янг пыталась уехать, часть руки другого офицера была водительском окне, и он стал жертвой легкого нападения, сказал Белфорд. Как видно на видеозаписи, пальцы офицера сжимали окно, когда Янг пыталась уехать.
Поскольку Янг умерла, обвинения не могут быть предъявлены, но статус потерпевшего преступления остается у обоих офицеров, заявил Белфорд.
"Это была трагедия", - сказал Белфорд. - "Семья миссис Янг, разумеется, очень расстроена и скорбит. Ни один из нас не может полностью понять глубину их боли, но все мы можем включить их в свои молитвы и предоставить им время и пространство для справления с этим горестным поворотом событий".
Штатное бюро по расследованию преступлений в Огайо проводит расследование данной стрельбы. Они не сразу ответили на запросы о комментариях.
Эта статья была первоначально опубликована на сайте NBCNews.com