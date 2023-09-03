Появилось видео как полицейский в США застрелил беременную женщину, отказавшуюся выйти из авто



Видеозапись с камеры наблюдения, на которой видно, как полицейские приближаются к Та'Кия Янг (полиция Блендон Тауншип)

Как все произошло

"Выйти из машины", слышно, как офицер говорит несколько раз.



"За что?" - спрашивает Янг.



"Говорят, что ты украла что-то. Не уезжай", - отвечает он.



Затем второй офицер стоит перед машиной Янг, кладет руку на капот и, наконец, прицеливается в нее пистолетом через лобовое стекло.



"Я ничего не украла", - говорит Янг.



"Тогда выходи", - говорит первый офицер.



Офицер, стоящий перед машиной Янг, затем прицеливается в нее оружием.



"Выходи из машины", - говорит второй офицер.



"Нет", - слышно, как говорит Янг, за которой следует: "Ты собираешься меня застрелить?"



"Выходи из машины", - отвечает первый офицер, одновременно стуча по окну Янг одной рукой и удерживая слегка приоткрытое окно другой рукой.



Спустя несколько секунд Янг поворачивает руль и начинает двигаться. Слышен звук, когда офицер перед машиной стреляет в лобовое стекло с близкого расстояния и переходит на сторону водителя.



Неясно, куда был произведен выстрел в Янг. Слышен крик, когда машина продолжает медленно уезжать.



"Выстрелы!" - слышно, как говорит первый офицер. "Остановите эту проклятую машину!"



Второй офицер, по-видимому, пытается повернуть или остановить машину, пока она не ударяет фасад супермаркета.



Затем офицеры разбивают водительское окно, и запись завершается.

Офицеры вызвали службу спасения

"После полного просмотра отснятого материала становится очевидным, что смерти Та'Кии можно было не только избежать, но и грубо злоупотребить властью и полномочиями", - говорится в заявлении. "Как будто боли от потери Та'Кии недостаточно, мы должны осознать, что ее нерожденная дочь также была лишена жизни в результате этого ненавистного акта".

Офицер отправлен в административный отпуск

На прошлой неделе было опубликовано видео с боди-камеры, показывающее моменты перед смертельным выстрелом в беременную женщину, произведенным одним из полицейских штата Огайо.21-летняя Та’Кия Янг была подозреваемой в краже товаров и была остановлена двумя полицейскими на парковке супермаркета в штате Огайо 24 августа. После многократных требований оба офицера попросили ее покинуть машину, один из которых прицелился в нее оружием. Медленно ускорив свой автомобиль в направлении офицера, который, как заявила полиция, был ударен, Та’Кия Янг была застрелена одним из офицеров.Согласно информации от офиса коронера Франклинского округа, Та’Кия Янг была объявлена мертвой около 19:45 часов.Видеозапись с боди-камеры, которую семья Янг видела перед ее публикацией в пятницу утром, показывает офицера, подходящего к автомобилю, в котором сидит Янг.Офицеры вызвали службы экстренной помощи сразу после того, как вытащили Янг из машины, и попытались помочь ей, налепив пластырь на ее рану, чтобы остановить кровотечение, заявил начальник полиции Блендон Тауншип Джон Белфорд в заявлении.В заявлении семьи Янг и их адвоката говорится, что стрельба "является явным преступным деянием" и требуется "немедленное обвинение" офицера, который произвел выстрел.Семья Янг заявила, что она была "светлой вехой любви, силы и энергии для всех, кто ее знал"."Ее трагическая утрата оставила невыразимую пустоту, особенно для ее двух молодых сыновей, которым теперь придется взрослеть без любви и руководства своей матери, и при этом понимать обстоятельства, приведшие к ее убийству", - гласит заявление.Офицер, произведший выстрел, был отстранен от службы. Другой офицер изначально также был отстранен, но после просмотра записи с боди-камеры Белфорд не увидел причин оставить его на отпуске, сказал он.Личности обоих офицеров, участвовавших в инциденте, не были раскрыты.В заявлении Белфорд заявил, что Янг напрямую врезалась в одного из офицеров, и он "произвел один выстрел через лобовое стекло", что привело к ее смерти. По словам Белфорда, офицер является потерпевшим от попытки сбить его на автомобиле.Когда Янг пыталась уехать, часть руки другого офицера была водительском окне, и он стал жертвой легкого нападения, сказал Белфорд. Как видно на видеозаписи, пальцы офицера сжимали окно, когда Янг пыталась уехать.Поскольку Янг умерла, обвинения не могут быть предъявлены, но статус потерпевшего преступления остается у обоих офицеров, заявил Белфорд."Это была трагедия", - сказал Белфорд. - "Семья миссис Янг, разумеется, очень расстроена и скорбит. Ни один из нас не может полностью понять глубину их боли, но все мы можем включить их в свои молитвы и предоставить им время и пространство для справления с этим горестным поворотом событий".Штатное бюро по расследованию преступлений в Огайо проводит расследование данной стрельбы. Они не сразу ответили на запросы о комментариях.Эта статья была первоначально опубликована на сайте NBCNews.com