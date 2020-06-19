В Житомирской области ужесточили карантин

В Житомирской области приняли решение усилить карантинные ограничения. Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко на брифинге.

"Все члены комиссии (по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций - ред.) единогласно поддерживают мнение о том, что несмотря на все предостережения, призывы к самоизоляции и просьбы носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, жители области не осознают всех рисков и угроз, связанных с коронавирусом", - написал Бунечко.

Учитывая данные показатели были приняты решения:

усилить контроль за соблюдением населением карантинных норм в помещениях и общественном транспорте, в частности использование средств индивидуальной защиты (масок, респираторов), соблюдение социальной дистанции между гражданами, использование дезинфицирующих средств;

запретить работу детских учреждений оздоровления и отдыха области;

запретить проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с количеством участников более 10 человек;

запретить работу заведениям общественного питания, ресторанного бизнеса и кафе, кроме предоставления услуг по питанию только на открытых, летних площадках;

проводить религиозные мероприятия, богослужения при соблюдении карантинных норм.

"Главному управлению Госпродпотребслужбы в Житомирской области поручено провести проверку работы рынков и магазинов по всей области по соблюдению карантинных мероприятий. В случае выявления нарушений - предоставить предложения по остановке деятельности этих объектов", - отметил Бунечко.



Также главному управлению Национальной полиции в Житомирской области, департаменту регионального развития облгосадминистрации и управлению Укртрансбезопасности в Житомирской области поручено обеспечить контроль за соблюдением карантинных мероприятий во время перевозок граждан городским, пригородным и междугородным транспортом.