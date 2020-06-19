В Житомирской области ужесточили карантин

В Житомирской области приняли решение усилить карантинные ограничения. Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко на брифинге.
"Все члены комиссии (по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций - ред.) единогласно поддерживают мнение о том, что несмотря на все предостережения, призывы к самоизоляции и просьбы носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, жители области не осознают всех рисков и угроз, связанных с коронавирусом", - написал Бунечко.
"Главному управлению Госпродпотребслужбы в Житомирской области поручено провести проверку работы рынков и магазинов по всей области по соблюдению карантинных мероприятий. В случае выявления нарушений - предоставить предложения по остановке деятельности этих объектов", - отметил Бунечко.
Также главному управлению Национальной полиции в Житомирской области, департаменту регионального развития облгосадминистрации и управлению Укртрансбезопасности в Житомирской области поручено обеспечить контроль за соблюдением карантинных мероприятий во время перевозок граждан городским, пригородным и междугородным транспортом.