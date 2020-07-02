На трассе Житомир-Киев легковушка врезалась в припаркованную фуру: есть погибшие. ФОТО

На автодороге Житомир - Киев легковушка Opel врезалась в заднюю часть грузовика. В результате столкновения легковушка превратилась в груду металлолома, водитель и один пассажир погибли.
Как рассказали «ЖЖ
» в полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло 2 июля около 6:10 на автодороге в с. Кмитов Коростышевского района.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Opel не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, который стоял на обочине.
Погибли двое мужчин, находившихся в легковушке. Пассажирка этого же автомобиля получила телесные повреждения. Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия.