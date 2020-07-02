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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июль » 2 » 10:59:00

На трассе Житомир-Киев легковушка врезалась в припаркованную фуру: есть погибшие. ФОТО

Сегодня, 11:12:57 1237 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На трассе Житомир-Киев легковушка врезалась в припаркованную фуру: есть погибшие. ФОТО

 На автодороге Житомир - Киев легковушка Opel врезалась в заднюю часть грузовика. В результате столкновения легковушка превратилась в груду металлолома, водитель и один пассажир погибли.

Как рассказали «ЖЖ» в полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло 2 июля около 6:10 на автодороге в с. Кмитов Коростышевского района.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Opel не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, который стоял на обочине.

Погибли двое мужчин, находившихся в легковушке. Пассажирка этого же автомобиля получила телесные повреждения. Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия.


 
Тэги: дтп, Киев-Чоп
Комментариев: 1
starix
1 max starkov (starix)   • 11:32:57, Сегодня [Материал]
0

чем больше обочечников - тем меньше обочечников :)
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