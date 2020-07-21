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Житомирский фестиваль «Песенный Спас» в этом году пройдет без зрителей и в тв-формате

Вчера, 17:19:28 510 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский фестиваль «Песенный Спас» в этом году пройдет без зрителей и в тв-формате

 С 17 по 19 августа в городе Житомире состоится VI Международный молодежный фестиваль искусств «Песенный Спас» имени Владимира Шинкарука.

Ежегодно фестиваль был массовым культурно-художественным действом, сочетавший разные виды, жанры и формы творческой художественной деятельности, но по требованию времени и мировой пандемии, проведение таких масштабных мероприятий сегодня невозможно. Именно поэтому, Песенный Спас 2020 переходит в телевизионный формат.

Как стало известно «Журналу Житомира», фестиваль продлится три дня в Житомирском областном телецентре. Для участия в песенном конкурсе приглашается молодежь 14-35 лет со всего мира.

Соревноваться они будут в трех номинациях:
 
  • «Исполнитель эстрадной песни»;
  • «Авторская песня и песенная поэзия»;
  • «Конферансье».

Отборочный тур будет проходить онлайн. Участники, которые пройдут первый отборочный тур, приглашаются в Житомир. В концертном зале телецентра состоится телевизионная съемка и прямой эфир второго тура конкурса и награждение (без зрительской аудитории).
Тэги: Житомир, фестиваль, песенный спас
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