Житомирский фестиваль «Песенный Спас» в этом году пройдет без зрителей и в тв-формате

С 17 по 19 августа в городе Житомире состоится VI Международный молодежный фестиваль искусств «Песенный Спас» имени Владимира Шинкарука.
Ежегодно фестиваль был массовым культурно-художественным действом, сочетавший разные виды, жанры и формы творческой художественной деятельности, но по требованию времени и мировой пандемии, проведение таких масштабных мероприятий сегодня невозможно. Именно поэтому, Песенный Спас 2020 переходит в телевизионный формат.
Как стало известно «Журналу Житомира
», фестиваль продлится три дня в Житомирском областном телецентре. Для участия в песенном конкурсе
приглашается молодежь 14-35 лет со всего мира.
Соревноваться они будут в трех номинациях:
- «Исполнитель эстрадной песни»;
- «Авторская песня и песенная поэзия»;
- «Конферансье».
Отборочный тур будет проходить онлайн. Участники, которые пройдут первый отборочный тур, приглашаются в Житомир. В концертном зале телецентра состоится телевизионная съемка и прямой эфир второго тура конкурса и награждение (без зрительской аудитории).